Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chống tin giả

Xác minh, xử lý nguồn phát tán văn bản giả mạo Sở GD-ĐT Hà Tĩnh

Phạm Đức
Phạm Đức
16/01/2026 10:13 GMT+7

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh cho biết, các cơ quan chức năng đang xác minh, xử lý nguồn phát tán văn bản giả mạo thông báo các môn thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027 ở Hà Tĩnh.

Sáng 16.1, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Cao Ngọc Châu, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Hà Tĩnh, cho biết văn bản thông báo các môn thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027 của tỉnh Hà Tĩnh đang lan truyền trên mạng xã hội là văn bản giả mạo.

Hà Tĩnh: Xuất hiện văn bản giả mạo thông báo các môn thi tuyển sinh lớp 10 - Ảnh 1.

Văn bản giả mạo Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh lan truyền trên mạng xã hội

ẢNH: TÂN KỲ

Theo đó, trong 2 ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một văn bản được cho là của Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh liên quan đến việc thông báo các môn thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027.

Theo thông báo này, ngoài toán và ngữ văn thì môn thi thứ 3 được lựa chọn thuộc khối khoa học tự nhiên (lý, hoá, sinh).

Nội dung văn bản nhanh chóng lan truyền, thu hút sự quan tâm của đông đảo phụ huynh, học sinh và giáo viên, gây không ít băn khoăn, lo lắng về lựa chọn môn thi thứ 3.

Ông Cao Ngọc Châu khẳng định, các thông tin liên quan đến công tác tuyển sinh vào lớp 10 chỉ được công bố khi có quyết định chính thức và sẽ được đăng tải công khai, kịp thời trên các kênh thông tin chính thống để phụ huynh, học sinh và người dân theo dõi, nắm bắt.

Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo phụ huynh, học sinh, cán bộ, giáo viên không chia sẻ, phát tán các thông tin chưa được kiểm chứng, đặc biệt là các văn bản liên quan đến kỳ thi, tuyển sinh. Đồng thời, đề nghị người dân chủ động tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống nhằm tránh bị lợi dụng, dẫn dắt bởi các thông tin giả mạo.

"Việc phát tán văn bản giả không chỉ gây hoang mang trong dư luận mà còn tác động tiêu cực đến quá trình học tập, ôn luyện của học sinh. Các cơ quan chức năng đang phối hợp rà soát, làm rõ nguồn phát tán thông tin sai sự thật để xử lý theo quy định. 

Thời gian tới, chúng tôi sẽ tổ chức họp bàn và công bố môn thi thứ 3 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT theo đúng quy định hiện hành", ông Châu thông tin.

Tin liên quan

Xu hướng tuyển sinh 2026: Siết xét tuyển học bạ, bùng nổ AI

Xu hướng tuyển sinh 2026: Siết xét tuyển học bạ, bùng nổ AI

Tuyển sinh 2026 khu vực phía bắc cho thấy có sự mở rộng ngành mới theo hướng chuyển đổi số ở khối trường kinh tế và siết chặt xét tuyển học bạ ở khối trường kỹ thuật - công nghệ.

Khám phá thêm chủ đề

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh Giả mạo tuyển sinh lớp 10 văn bản giả mạo Hà Tĩnh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận