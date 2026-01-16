Xác minh, xử lý nguồn phát tán văn bản giả mạo Sở GD-ĐT Hà Tĩnh

Sáng 16.1, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Cao Ngọc Châu, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Hà Tĩnh, cho biết văn bản thông báo các môn thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027 của tỉnh Hà Tĩnh đang lan truyền trên mạng xã hội là văn bản giả mạo.

Văn bản giả mạo Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh lan truyền trên mạng xã hội ẢNH: TÂN KỲ

Theo đó, trong 2 ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một văn bản được cho là của Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh liên quan đến việc thông báo các môn thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027.

Theo thông báo này, ngoài toán và ngữ văn thì môn thi thứ 3 được lựa chọn thuộc khối khoa học tự nhiên (lý, hoá, sinh).

Nội dung văn bản nhanh chóng lan truyền, thu hút sự quan tâm của đông đảo phụ huynh, học sinh và giáo viên, gây không ít băn khoăn, lo lắng về lựa chọn môn thi thứ 3.

Ông Cao Ngọc Châu khẳng định, các thông tin liên quan đến công tác tuyển sinh vào lớp 10 chỉ được công bố khi có quyết định chính thức và sẽ được đăng tải công khai, kịp thời trên các kênh thông tin chính thống để phụ huynh, học sinh và người dân theo dõi, nắm bắt.

Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo phụ huynh, học sinh, cán bộ, giáo viên không chia sẻ, phát tán các thông tin chưa được kiểm chứng, đặc biệt là các văn bản liên quan đến kỳ thi, tuyển sinh. Đồng thời, đề nghị người dân chủ động tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống nhằm tránh bị lợi dụng, dẫn dắt bởi các thông tin giả mạo.

"Việc phát tán văn bản giả không chỉ gây hoang mang trong dư luận mà còn tác động tiêu cực đến quá trình học tập, ôn luyện của học sinh. Các cơ quan chức năng đang phối hợp rà soát, làm rõ nguồn phát tán thông tin sai sự thật để xử lý theo quy định.

Thời gian tới, chúng tôi sẽ tổ chức họp bàn và công bố môn thi thứ 3 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT theo đúng quy định hiện hành", ông Châu thông tin.