Bắt Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hà Tĩnh

Phạm Đức
Phạm Đức
13/01/2026 15:11 GMT+7

Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao (thuộc Sở VH-TT-DL tỉnh Hà Tĩnh) bị khởi tố, bắt tạm giam do có sai phạm liên quan đến việc sử dụng ngân sách, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của vận động viên.

Ngày 13.1, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Phan Thị Thu Hường, Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao (thuộc Sở VH-TT-DL tỉnh Hà Tĩnh), để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bắt giám đốc trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hà Tĩnh - Ảnh 1.

Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao và thuộc cấp bị khởi tố, bắt tạm giam

ẢNH: CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Liên quan đến vụ án, cơ quan công an cũng đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Võ Văn Hoài, nhân viên kế toán của Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao.

Theo tài liệu điều tra, thời gian qua, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao có một số dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng liên quan đến việc sử dụng nguồn ngân sách nhà nước được cấp, gây ảnh hưởng trực tiếp quyền lợi vận động viên, chất lượng thể thao và thành tích của tỉnh.

Sau thời gian củng cố tài liệu, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Sau khi tiến hành khởi tố, bắt tạm giam 2 cán bộ nêu trên, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, một lãnh đạo Sở VH-TT-DL tỉnh Hà Tĩnh cho hay, đơn vị đã nắm được thông tin về quyết định khởi tố 2 cán bộ thuộc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao từ phía Công an tỉnh Hà Tĩnh. 

Để duy trì hoạt động, Sở VH-TT-DL tỉnh Hà Tĩnh tạm thời giao ông Phan Vân Trường, Phó giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao, điều hành, quản lý trung tâm.

