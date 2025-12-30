Cảnh báo giả mạo thông tin bán đấu giá tài sản thi hành án tại TP.HCM

Theo Thi hành án dân sự TP.HCM, thời gian qua có tình trạng một số cá nhân, tổ chức giả mạo thông tin, đăng tải trên các trang mạng xã hội các nội dung với tiêu đề "Thông báo về việc bán đấu giá tài sản của Thi hành án dân sự TP.HCM". Từ đó đã cung cấp thông tin không đúng sự thật, không trùng khớp với các thông tin bán đấu giá tài sản được công bố chính thức.

Vì vậy, Thi hành án dân sự TP.HCM khuyến cáo các tổ chức, cá nhân nâng cao cảnh giác, chỉ tiếp cận và sử dụng thông tin bán đấu giá tài sản từ các kênh thông tin chính thức. Đồng thời, cơ quan này đề nghị người dân không giao dịch, chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân cho các nguồn không rõ ràng nhằm tránh rủi ro, thiệt hại.

Mọi phản ánh, thông tin liên quan người dân có thể liên hệ đường dây nóng của Thi hành án dân sự TP.HCM: 1900 5555 29.

Để tham gia mua tài sản bán đấu giá, người dân liên hệ Thi hành án dân sự TP.HCM tại số 372A Nguyễn Văn Lượng, phường An Hội Đông, TP.HCM ẢNH: THADS

Thi hành án dân sự TP.HCM thông báo, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu, tham gia mua tài sản bán đấu giá thi hành án trên địa bàn TP.HCM chủ động tra cứu thông tin tại các địa chỉ sau:

Cổng đấu giá tài sản quốc gia của Bộ Tư pháp: https://dgts.moj.gov.vn

Cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý thi hành án dân sự: https://thads.moj.gov.vn/Pages/home.aspx

Trang thông tin điện tử Thi hành án dân sự TP.HCM: https://thads.moj.gov.vn/tphochiminh/Pages/Trang-chu.asx

Ngoài ra, người dân còn có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan Thi hành án dân sự TP.HCM tại địa chỉ: số 372A Nguyễn Văn Lượng, phường An Hội Đông, TP.HCM; 19 phòng Thi hành án dân sự khu vực trực thuộc; Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp TP.HCM và các tổ chức bán đấu giá tài sản hợp pháp trên địa bàn.