Sự chuyển mình mạnh mẽ về công nghệ ở Thi hành án dân sự TP.HCM

Năm 2025, Thi hành án dân sự TP.HCM được Bộ Tư pháp, Cục Quản lý Thi hành án dân sự đánh giá cao về kết quả áp dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn. Với vai trò tiên phong, Thi hành án dân sự TP.HCM đã triển khai thành công nhiều phần mềm nghiệp vụ, góp phần hỗ trợ người dân và cơ quan nhà nước tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian đi lại và nâng cao hiệu quả xử lý công việc.

Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn những lợi ích mà người dân được hưởng, Báo Thanh Niên đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Hòa, Trưởng Thi hành án dân sự TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Trưởng Thi hành án dân sự TP.HCM ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Thưa ông, tình hình công tác thi hành án dân sự ở TP.HCM sau khi sáp nhập như thế nào?

Ông Nguyễn Văn Hòa: Từ ngày 1.7, hệ thống Thi hành án dân sự TP.HCM được tổ chức lại theo mô hình mới trên cơ sở sáp nhập ba Cục Thi hành án dân sự của TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Việc sắp xếp, tổ chức bộ máy là một chủ trương đúng đắn, nhằm tinh gọn, hoạt động hiệu quả, phù hợp với xu thế chung và yêu cầu phát triển của đất nước, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay.

Giai đoạn đầu, đơn vị gặp khó khăn do công chức phải di chuyển đến nơi làm việc khá xa, khối lượng công việc tăng mạnh tại trụ sở chính. Để khắc phục, đơn vị đã kịp thời bố trí các điểm tiếp dân, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, điều phối nhân lực hợp lý và kiến nghị hỗ trợ về biên chế, trang thiết bị, kinh phí.

Nhờ sự chủ động, đoàn kết và quyết tâm cao, công tác thi hành án dân sự vẫn được duy trì liên tục, hiệu quả, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân được thực thi kịp thời.

Trước bối cảnh tinh gọn bộ máy, áp lực khối lượng công việc lớn, Thi hành án dân sự TP.HCM đã làm những gì để công việc được vận hành suôn sẻ?

Chúng tôi xác định chỉ có áp dụng công nghệ thông tin mạnh mẽ mới có thể giảm tải các thao tác thủ công, nâng cao hiệu quả xử lý công việc. Giải pháp này không chỉ tạo thuận lợi cho công chức trong quá trình tác nghiệp mà còn giúp người dân tiết kiệm thời gian và chi phí.

Ba kết quả nổi bật có thể kể đến gồm: triển khai thông báo thi hành án dân sự qua ứng dụng VNeID; áp dụng biên lai điện tử thay thế hoàn toàn biên lai giấy; phần mềm thanh toán tiền thi hành dân sự trong các vụ đại án tham nhũng kinh tế.

Ông có thể nói rõ hơn về những lợi ích mang lại từ thông báo thi hành án dân sự qua VNeID?

Từ ngày 5.7 đến nay, chúng tôi đã thực hiện thành công hơn 1.500 lượt gửi thông báo. Thông qua VNeID, đương sự, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có thể nhận được các thông báo một cách nhanh chóng, chính xác và thuận tiện, không bị giới hạn bởi thời gian hay không gian.

Giải pháp này không chỉ góp phần nâng cao tính minh bạch, công khai mà còn hạn chế tối đa tình trạng chậm trễ, thất lạc thông báo do phụ thuộc vào hình thức gửi trực tiếp, hoặc qua bưu điện.

Đặc biệt, trong điều kiện TP.HCM vừa hoàn tất việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy hành chính, việc triển khai thông báo thi hành án qua VNeID là phương pháp hữu hiệu, khắc phục những khó khăn về nhân sự, giảm tải áp lực cho đội ngũ công chức. Đồng thời tiết kiệm nguồn lực và chi phí từ ngân sách nhà nước.

Thi hành án dân sự TP.HCM đã áp dụng công nghệ triệt để, giúp người dân tiết kiệm được thời gian và chi phí ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Sự khác biệt giữa biên lai điện tử và biên lai giấy là gì, thưa ông?

Thi hành án dân sự TP.HCM đã chính thức triển khai sử dụng biên lai điện tử thay thế hoàn toàn biên lai giấy từ ngày 1.7.

Nếu như trước đây, đương sự phải trực tiếp đến cơ quan thi hành án dân sự để nộp tiền thi hành án, thì nay thực hiện bằng cách chuyển tiền vào tài khoản của Thi hành án dân sự TP.HCM. Đồng thời, đương sự có thể tra cứu và nhận biên lai điện tử qua SMS sau khi cơ quan thi hành án dân sự nhận được tiền. Tính đến ngày 13.7, chúng tôi đã phát hành hơn 5.000 biên lai điện tử, tương ứng với số tiền thi hành án đã thu là hơn 2.400 tỉ đồng.

Đại án Trương Mỹ Lan là vụ án lớn nhất trong lịch sử tố tụng, với số lượng bị hại lên đến hơn 43.000 người và tài sản có giá trị lên đến hàng trăm ngàn tỉ đồng. Vậy cách làm nào để giúp cho người dân sớm được nhận tiền, thưa ông?

Đây là vụ án có số lượng hàng nghìn tài sản, với nhiều loại khác nhau (động sản, bất động sản, trái phiếu, cổ phiếu, quyền tài sản...) và hơn 43.000 đương sự.

Với số lượng đương sự kỷ lục trong lịch sử tố tụng, thì việc thanh toán tiền chính xác, đảm bảo yêu cầu thời gian là rất khó để thực hiện, nếu không ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin.

Do đó, chúng tôi đã xây dựng phần mềm thanh toán tiền, theo dõi xử lý tài sản trong vụ án. Chỉ cần một lệnh, đảm bảo chi trả tiền đúng theo số tài khoản mà các đương sự đã cung cấp. Việc triển khai đã nhận được sự quan tâm, đồng tình và đánh giá cao của dư luận xã hội, góp phần tạo niềm tin của người dân vào hoạt động thi hành án dân sự.

Để mô hình thi hành án dân sự mới đạt hiệu quả cao trong công tác thi hành án, Thi hành án dân sự TP.HCM có kế hoạch gì trong thời gian tới?

Trong thời gian tới, Thi hành án dân sự TP.HCM sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các khâu nghiệp vụ, từ tiếp nhận, xử lý hồ sơ đến thanh toán, thông báo và lưu trữ dữ liệu. Song song đó, đơn vị sẽ tăng cường quản lý, vận hành ổn định các hệ thống phần mềm hiện có, bảo đảm hoạt động liên tục, an toàn và bảo mật thông tin.

Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một quy trình thi hành án dân sự hiện đại, minh bạch, tiết kiệm thời gian, chi phí và phù hợp với xu hướng chuyển đổi số quốc gia.

Xin cảm ơn ông.