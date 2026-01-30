Chính phủ công nhận liệt sĩ cho 49 chiến sĩ biệt động Sài Gòn - Gia Định

Ngày 30.1, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 20/NQ-CP về việc xem xét, công nhận liệt sĩ và cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với 49 trường hợp hy sinh trong kháng chiến của lực lượng biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định.

Theo nghị quyết, 49 chiến sĩ biệt động đã hy sinh khi làm nhiệm vụ bí mật trong kháng chiến, thuộc các đơn vị trực tiếp chiến đấu tại Sài Gòn - Gia Định, được thống nhất công nhận liệt sĩ theo đề nghị của Bộ Nội vụ. Đây là các trường hợp đặc biệt, chưa đủ điều kiện quy định tại điều 72 Nghị định 131/2021/NĐ-CP, nhưng được xem xét trên cơ sở lịch sử, hồ sơ, tài liệu và ý kiến thống nhất của các cơ quan chức năng.

Trên cơ sở Nghị quyết 20/NQ-CP, cùng ngày 30.1, Thủ tướng ban hành Quyết định số 202/QĐ-TTg về việc cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 49 liệt sĩ là chiến sĩ biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định, những người đã trực tiếp chiến đấu và hy sinh trong đợt tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968.

Hình ảnh các chiến sĩ biệt động Sài Gòn - Gia Định được lưu giữ trang trọng tại Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định (phường Tân Định, TP.HCM) ẢNH: BẢO TÀNG BIỆT ĐỘNG SÀI GÒN - GIA ĐỊNH

Quyết định nêu rõ việc cấp bằng Tổ quốc ghi công thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, nhà nước và nhân dân đối với những chiến sĩ biệt động đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Danh sách 49 chiến sĩ biệt động được công nhận liệt sĩ là những người thuộc nhiều đơn vị biệt động khác nhau, chủ yếu có nguyên quán hoặc trú quán tại TP.HCM, hy sinh trong năm 1968, khi đang thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt nguy hiểm trong lòng đô thị Sài Gòn.

Theo nội dung nghị quyết, Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp UBND TP.HCM cùng các bộ, ngành, cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện việc công nhận liệt sĩ, cấp bằng Tổ quốc ghi công và thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với thân nhân liệt sĩ theo quy định. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành nghiêm túc nghị quyết và quyết định của Chính phủ, Thủ tướng.

Việc công nhận liệt sĩ và cấp bằng Tổ quốc ghi công lần này không chỉ có ý nghĩa về mặt chính sách, mà còn góp phần khẳng định giá trị lịch sử của lực lượng biệt động Sài Gòn - Gia Định, một lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, đã để lại dấu ấn sâu đậm trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đặc biệt là trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.



Lãnh đạo TP.HCM thực hiện nghi thức thắp đuốc phần mộ liệt sĩ biệt động Sài Gòn - Gia Định ngày 4.1 ẢNH: LÊ VĨNH

Trước đó, ngày 4.1, Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến khối vũ trang - biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định tổ chức lễ khánh thành bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ biệt động Sài Gòn - Gia Định anh dũng hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Công trình bia tưởng niệm được Thành ủy, UBND TP.HCM chỉ đạo thực hiện, khởi công xây dựng ngày 3.2.2025 tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM (phường Long Bình).