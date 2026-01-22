Báo Thanh Niên trao học bổng cho học sinh nghèo và quà tết cho người dân

Sáng 21.1, đoàn công tác Báo Thanh Niên, dẫn đầu là nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, phối hợp cùng chính quyền xã Diên Điền (Khánh Hòa) tổ chức chương trình trao học bổng Nguyễn Thái Bình cho học sinh nghèo và quà tết cho người dân trên địa bàn xã bị ảnh hưởng lũ lụt.

Đoàn công tác Báo Thanh Niên trao học bổng Nguyễn Thái Bình cho học sinh nghèo và trao quà tết cho người dân xã Diên Điền (Khánh Hòa) ẢNH: BÁ DUY

Đến dự có bà Trần Thị Tú Viên, Phó chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa; nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên; nhà báo Hải Thành, Phó tổng biên tập; nhà báo Nguyễn Ngọc Phúc, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Nam Trung bộ; cán bộ, phóng viên các phòng, ban Báo Thanh Niên; lãnh đạo chính quyền địa phương cùng đông đảo học sinh và người dân xã Diên Điền.

Báo Thanh Niên tiếp sức cho học sinh nghèo

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên cho biết, trong không khí những ngày giáp Tết cổ truyền của dân tộc, Ban Biên tập Báo Thanh Niên có mặt tại xã Diên Điền, một trong những địa phương chịu nhiều thiệt hại nặng nề bởi đợt lũ lịch sử vừa qua, để cùng chính quyền, UB MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa và bà con tổ chức chương trình trao học bổng Nguyễn Thái Bình cho học sinh nghèo vượt khó và trao quà tết cho các hộ dân bị ảnh hưởng lũ lụt.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, phát biểu tại chương trình ẢNH: BÁ DUY

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cho biết, chương trình mang ý nghĩa đặc biệt được tổ chức nhân kỷ niệm 40 năm Báo Thanh Niên phát hành số báo đầu tiên (3.1.1986 - 3.1.2026), một dấu mốc quan trọng trong hành trình trưởng thành của tờ báo gắn bó sâu sắc với thanh niên và nhân dân cả nước.

Bà Trần Thị Tú Viên, Phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa (thứ 2 từ trái qua) ẢNH: BÁ DUY

"Suốt 40 năm qua, bên cạnh nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, phản ánh đời sống xã hội, Báo Thanh Niên luôn xác định trách nhiệm xã hội là một phần không thể tách rời của hoạt động báo chí. Trong đó, chương trình học bổng Nguyễn Thái Bình đã trở thành một biểu tượng nhân văn, đồng hành cùng hàng chục ngàn học sinh, sinh viên nghèo trên khắp mọi miền đất nước suốt hơn ba thập niên qua", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn bày tỏ.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn trao học bổng Nguyễn Thái Bình cho học sinh nghèo ẢNH: BÁ DUY

Dịp này, Báo Thanh Niên trao 55 suất học bổng Nguyễn Thái Bình cho học sinh nghèo vượt khó của xã Diên Điền. Mỗi suất học bổng có trị giá 5 triệu đồng, nhằm giúp các gia đình an tâm cho con em đến trường học tập, sau những khó khăn vừa trải qua.

Em Phan Thị Xuân Mai (học sinh lớp 4) bày tỏ lòng biết ơn khi được Báo Thanh Niên hỗ trợ học bổng sau đợt lũ lụt. "Em sẽ mang số tiền này về cho gia đình để chuẩn bị mua đồ tết. Em cảm thấy rất vui và sẽ cố gắng học tập thật tốt", em Xuân Mai nói.

Nhà báo Hải Thành, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, trao học bổng cho học sinh xã Diên Điền ẢNH: BÁ DUY

Niềm vui đến với người dân vùng lũ lụt

Cũng tại chương trình, Báo Thanh Niên trao 80 suất quà Tết Bính Ngọ (mỗi suất 5 triệu đồng) đến các hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng nề do đợt lũ lụt vừa qua. Những phần quà là sự sẻ chia của Báo Thanh Niên, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đối với bà con xã Diên Điền. Tổng kinh phí của chương trình là 675 triệu đồng được đóng góp từ bạn đọc, doanh nghiệp và những tấm lòng hảo tâm trên cả nước.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Phúc, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Nam Trung bộ, trao quà tết cho người dân ẢNH: BÁ DUY

Ông Đặng Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Diên Điền, cho biết chương trình là sự động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho các em học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập; đồng thời giúp các hộ gia đình khó khăn, bị ảnh hưởng bởi lũ lụt vơi bớt phần nào nhọc nhằn, có điều kiện đón một cái Tết cổ truyền đầm ấm, nghĩa tình hơn.

Ông Đặng Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Diên Điền, phát biểu tại chương trình ẢNH: BÁ DUY

"Tôi xin thay mặt chính quyền, người dân xin chân thành cảm ơn Ban Biên tập Báo Thanh Niên, Văn phòng đại diện khu vực Nam Trung bộ và các cơ quan liên quan đã dành sự quan tâm đặc biệt cho xã Diên Điền", ông Tuấn nói.

Người dân xã Diên Điền vui mừng nhận quà tết của Báo Thanh Niên ẢNH: BÁ DUY

Bà Nguyễn Thị Thanh (71 tuổi) chia sẻ, trong đợt lũ vừa qua, nhiều đồ đạc trong gia đình bị thiệt hại rất nhiều. Bản thân bà tuổi già sức yếu, không còn khả năng lao động nên cuộc sống trở nên khó khăn hơn. "Tôi xin cảm ơn Báo Thanh Niên đã trao quà tết. Tôi cũng đã già yếu, đau ốm liên miên, được nhận quà là niềm vui, hạnh phúc trong dịp tết sắp đến", bà Thanh chia sẻ.

Nhà báo Gia Bình, Phó trưởng Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Nam Trung bộ, trao quà tết cho người dân ẢNH: BÁ DUY

Trong khuôn khổ chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cùng đoàn công tác Báo Thanh Niên và lãnh đạo xã Diên Điền đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên 3 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chịu nhiều ảnh hưởng do lũ lụt. Trong đó, có hoàn cảnh người già đau ốm, bệnh liệt giường, có người còn đang điều trị thường xuyên tại bệnh viện…

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn hỏi thăm sức khỏe người dân đang điều trị bệnh ẢNH: BÁ DUY

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn động viên người dân sớm vượt qua bệnh tật ẢNH: BÁ DUY

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn trao quà tết cho người dân xã Diên Điền có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt ẢNH: BÁ DUY

Qua dịp này, Báo Thanh Niên mong muốn mùa xuân Bính Ngọ năm 2026, các em học sinh sẽ vững bước đến trường, các gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt sẽ có dịp tết đủ đầy và ấm áp hơn.