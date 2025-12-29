Báo Thanh Niên luôn sống nghĩa tình, trách nhiệm như một người con của TP.HCM

Chiều 29.12, đoàn công tác Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM do ông Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Báo Thanh Niên, nhân kỷ niệm 40 năm ngày phát hành số báo đầu tiên (3.1.1986 - 3.1.2026).

Cùng tham gia đoàn có ông Nguyễn Minh Hải, Trưởng phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản.

Ông Lê Văn Minh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM (bìa trái) tặng hoa chúc mừng nhân kỷ niệm 40 năm ngày Thanh Niên phát hành số báo đầu tiên

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tiếp đoàn có nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tổng biên tập Báo Thanh Niên; nhà báo Đức Trung, ủy viên Ban Biên tập, Tổng thư ký tòa soạn.

Ông Lê Văn Minh cho biết, trước khi nhận nhiệm vụ tại Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, ông có thời gian dài công tác tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây. Ông đánh giá cao sự gắn kết, đồng hành của Báo Thanh Niên với các hoạt động tại nhiều tỉnh, thành như tiếp sức mùa thi, giải bóng đá sinh viên, các cuộc thi viết.

"Bên cạnh báo chí TP.HCM, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đánh giá cao tính độc lập trong phối hợp tuyên truyền, phản biện chính sách của Báo Thanh Niên. Chúng tôi cũng đánh giá cao các hoạt động sau mặt báo, thiện nguyện, nhân ái mà tờ báo đã và đang làm", Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM chia sẻ.

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí ấm cúng tại tòa soạn Báo Thanh Niên ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy bày tỏ, đơn vị luôn trân trọng Báo Thanh Niên với vai trò là một trong những cơ quan báo chí hàng đầu cả nước đóng chân trên địa bàn. Ông mong muốn, thời gian tới, Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục gắn kết, phối hợp truyền thông với TP.HCM, đặc biệt là về Nghị quyết 260/2025 vừa được Quốc hội thông qua (Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 98/2023 thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM).

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Báo Thanh Niên phát hành số báo đầu tiên, ông Lê Văn Minh gửi lời chúc đến Ban Biên tập, tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động Báo Thanh Niên mạnh khỏe để cùng đóng góp vào sự phát triển bền vững của tờ báo, tiếp tục phát huy vai trò là một trong những tờ báo hàng đầu cả nước.

Báo Thanh Niên như một người con của TP.HCM

Đáp lời, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn bày tỏ xúc động vì đây là đoàn đầu tiên đến chúc mừng 40 năm ngày Báo Thanh Niên phát hành số báo đầu tiên.

"Tôi rất xúc động vì đang là thời điểm cuối năm với nhiều bộn bề nhưng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy vẫn dành thời gian đến thăm, chúc mừng. Là tờ báo đứng chân trên địa bàn, đây là niềm động viên lớn, sự quan tâm thiết thực của những người làm Báo Thanh Niên", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn bày tỏ.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên (bìa phải) bày tỏ xúc động khi đoàn Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM đến thăm tòa soạn báo

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo Tổng biên tập Báo Thanh Niên, sự quan tâm của lãnh đạo TP.HCM chính là điều động viên người làm Báo Thanh Niên luôn sống nghĩa tình, trách nhiệm và làm việc như một người con của thành phố.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cho biết, Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa - Thể thao, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy để tuyên truyền, bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy mong Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục gắn kết, phối hợp truyền thông với TP.HCM trong thời gian tới ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Thay mặt tập thể Báo Thanh Niên, Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn đã gửi lời tri ân sâu sắc đến lãnh đạo TP.HCM, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy vì luôn tham mưu hiệu quả, tạo điều kiện để phóng viên Thanh Niên tác nghiệp trong các sự kiện của thành phố.



