40 năm Báo Thanh Niên:

Kỷ niệm về Báo Thanh Niên và học bổng Nguyễn Thái Bình

Tần Hoài Dạ Vũ
03/01/2026 18:37 GMT+7

Sáng nay, ngày 3.1.2026, con gái tôi mang về cho tôi tờ báo Thanh Niên, số đặc biệt Kỷ niệm 40 năm ngày Báo Thanh Niên ra số báo đầu tiên (ba số báo của ngày thứ sáu, 3.1, thứ bảy, 4.1 và chủ nhật, 5.1.2026 nhập chung, hình thức rất giống một số báo Xuân).

Tôi là nhà báo - nhà văn chuyên nghiệp (Hội viên Hội Nhà báo VN và Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam), đã từng làm trưởng trang văn học kiêm Thư ký Tòa soạn Báo Thanh Niên) và từ khi không làm việc ở báo Thanh Niên nữa (1994), cho tới nay, tôi vẫn là độc giả trung thành của báo Thanh Niên.

Sáng nào, dù bận đến đâu, tôi vẫn đọc 3 tờ báo in: Thanh Niên, Tuổi TrẻBóng Đá (nếu hôm nào bận quá thì dành buổi trưa không ngủ để đọc báo!).

Kỷ niệm về Báo Thanh Niên và học bổng Nguyễn Thái Bình- Ảnh 1.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, trao học bổng Nguyễn Thái Bình cho các em học sinh THPT Bình Sơn (Quảng Ngãi) tháng 9.2025

ẢNH: PHẠM ANH

Sáng nay, ở trang 5 của tập báo Thanh Niên, tôi thật sự xúc động thấy có bài viết “Về Học bổng Nguyễn Thái Bình báo Thanh Niên”, có in tấm ảnh tôi đang phát học bổng Nguyễn Thái Bình cho Sinh viên Trường Đại học Sư phạm TP.HCM.

Về chuyện học bổng Nguyễn Thái Bình, xin được “khoe” một chút, vì xuất thân là nhà giáo, đã từng bỏ tiền túi ra lo cho nhiều em học sinh gặp hoàn cảnh gia đình khó khăn, như khi làm Hiệu trưởng Trường Quốc Học Huế, tôi đã mang 5 em học sinh chuyên Toán của trường về nhà chăm sóc (hiện nay có em Nguyễn Đình Trợ sống ở TP.HCM, là người đã viết trên trang Facebook của tôi, khi nhắc lại chuyện cũ, còn nhớ là “nhà thầy có cây hoa mộc thơm ngát”), nên khi làm Thư ký Tòa soạn báo Thanh Niên, tôi là người đưa ra đề nghị lập Học bổng Nguyễn Thái Bình.

Và cũng phải công tâm mà nói rằng, nếu không có Vĩnh Thắng, lúc bấy giờ mới về làm việc ở Thanh Niên, hết lòng ủng hộ và phối hợp cùng tôi tạo được hiệu quả “Học bổng Nguyễn Thái Bình” lan tỏa đến hôm nay.

Xin được giới thiệu một đoạn hồi ức của nhà báo Vĩnh Thắng: “Khi Học bổng Nguyễn Thái Bình mới ra đời, điều quan trọng nhất là phải đưa được học bổng đến tay học sinh-sinh viên! Ở Tuần tin Thanh Niên lúc bấy giờ, chỉ có 2 người, một già, một trẻ, gắn bó nhiều với giáo dục chính là nhà thơ - nhà giáo Tần Hoài Dạ Vũ và nhà giáo - nhà báo Vĩnh Thắng.

Cả 2 như cặp “song kiếm hợp bích” lặn lội xuống khắp các trường để tìm hiểu nhu cầu, quảng bá thương hiệu Tuần tin Thanh Niên.

Kỷ niệm về Báo Thanh Niên và học bổng Nguyễn Thái Bình- Ảnh 2.

Quỹ học bổng Nguyễn Thái Bình được thành lập từ năm học 1990 - 1991, khởi đầu chỉ với 40 suất học bổng nhỏ, đến nay đã trở thành một trong những quỹ học bổng uy tín của cả nước, mỗi năm tiếp sức cho hàng trăm sinh viên nghèo hiếu học.

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đời làm báo chúng tôi bắt đầu ngay từ những ngày còn ngồi ở ghế sinh viên trường ĐH Văn khoa và ĐH Sư phạm Huế (làm báo “bán công khai” khi hoạt động nội thành trước năm 1975) cho đến khi có Thẻ nhà báo chuyên nghiệp lúc làm việc ở báo Thanh Niên. 

Suốt những năm tháng thanh xuân ấy, có biết bao kỷ niệm vui buồn, hồi hộp và cả “thử thách dũng khí”, nhưng có lẽ những ngày làm việc ở Tòa soạn báo Thanh Niên (vừa là Trưởng trang Văn học, vừa là Thư ký Tòa soạn) là những ngày đáng nhớ nhất. 

Nói như anh Nguyễn Công Khế là: “…Tôi luôn nhớ đến anh, một người anh đi trước luôn giúp đỡ tôi trong giai đoạn đầu của tờ Thanh Niên. Một nhà thơ, một người đàn ông Quảng Nam khẳng khái… Chỉ tiếc rằng anh đi khỏi báo Thanh Niên quá sớm!".

Bây giờ bao nhiêu năm tháng đã qua, đã có nhiều nhà báo (của báo Thanh Niên, những người cùng thời với tôi và cả lớp đàn em) đã ra đi vĩnh viễn. Đọc số báo Thanh Niên sáng nay, 3.1.2026, kỷ niệm 40 năm ra đời của tờ Thanh Niên, lòng tôi xao xuyến, bồi hồi.

Xin được gửi tình cảm nhớ thương đến những người bạn cũ và xin chúc những nhà báo trẻ của báo Thanh Niên hiện nay luôn giữ vẹn tấm lòng son sắt nghĩa tình với bà con đồng bào và chân thành, trung thực với quê hương, đất nước.

3.1.2026.

