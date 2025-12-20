Thanh Niên và tôi: Học bổng Nguyễn Thái Bình - động lực để tôi viết tiếp ước mơ

Tôi vinh dự nhận học bổng Nguyễn Thái Bình

Trước 1975, ba tôi đưa gia đình vào đất phương Nam. Ông là họa sĩ, giáo viên Trường Bồ Đề Sa Đéc. Năm 1973, gia đình về quê nhà Quy Nhơn; sau 1975 ông là chủ nhiệm "HTX Mỹ thuật" thị xã Quy Nhơn. Là người say mê sách báo nên ngày nào ông cũng nhín ít tiền để ghé sạp báo quen mua báo.

Đầu năm 1986, một lần từ đơn vị về, tôi được ông khoe có một tờ báo mới tên Thanh Niên. Tôi rất ấn tượng với manchette báo và nội dung hấp dẫn, trẻ trung, phản ánh sát đời sống.

Năm 1991, tôi rời quân ngũ về lại đời thường và chuẩn bị cho tương lai của mình. Tôi không quay lại Trường đại học Sư phạm Quy Nhơn - nơi tôi đậu với số điểm rất cao, mà nộp đơn thi vào Trường đại học Mỹ thuật TPHCM (hệ trung cấp) và Khoa Văn Trường đại học Tổng hợp TP.HCM (giờ là Đại học KHXH&NV). May mắn, tôi đâu cả hai.

Ba năm sau, tôi thi Trường đại học Mỹ thuật TPHCM. Một sáng tháng 8.1994, ba tôi đọc báo Thanh Niên và thấy tên tôi đứng… đầu danh sách đậu. Ước mơ toại nguyện, thật là niềm vui khôn xiết cho bản thân và gia đình, nhất là ba tôi! Niềm hạnh phúc được nhân lên, khi năm ấy tôi là một trong 69 thủ khoa các trường đại học và cao đẳng của cả nước được vinh dự nhận học bổng Nguyễn Thái Bình!

Tôi là một trong 69 thủ khoa các trường đại học và cao đẳng của cả nước được vinh dự nhận học bổng Nguyễn Thái Bình năm 1994 ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Tôi nhớ thời sinh viên khó khổ, học bổng Nguyễn Thái Bình 900.000 đồng là một khoản tiền lớn, đã hỗ trợ rất nhiều về vật chất, động viên tinh thần và giúp tôi học tập. Tôi dành một ít, mua tặng má khăn choàng cổ giữ ấm khi mùa lạnh về. Quà cho ba là một tác phẩm mới của nhà văn Sơn Nam.

"Sau này thành công, con phải quay lại chung sức với Báo Thanh Niên"

Khi ấy, ba tôi xúc động và dặn dò: "Con đường nghệ thuật là con đường khó khăn, phải nỗ lực hết mình mới may ra chạm đích! Hôm nay con nhận được học bổng quý giá từ Báo Thanh Niên - đó cũng là động lực và sự khích lệ cho con phấn đấu học tập. Sau này, thành công trên con đường học hành và lập nghiệp, con phải quay lại chung sức với Báo Thanh Niên tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, con nhé!".

Ra trường, tôi làm công tác giảng dạy mỹ thuật và là họa sĩ chuyên nghiệp. Đã 41 năm, dù đã bao lần di chuyển chỗ ở, nhưng trên tường gần bàn làm việc, tôi vẫn treo "Bằng chứng nhận giải thưởng học bổng Nguyễn Thái Bình" như một lời nhắc nhở động viên mình… Niềm hạnh phúc của tôi là những tác phẩm hội họa được báo chí lan tỏa và công chúng quan tâm đón nhận.

Trong những ngày đại dịch Covid-19 tràn qua thành phố thân yêu. Từ Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng, TP.HCM áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, theo tinh thần "ai ở đâu ở yên đó". Khi ấy tôi đã dùng hội họa ghi lại như "nhật ký" suốt gần 4 tháng dịch bệnh, qua bộ tranh Sài Gòn những ngày giãn cách (74 tranh). Mỗi khi vẽ xong tranh, tôi đều chụp, gửi Báo Thanh Niên, đưa lên Facebook. Và báo đã lan tỏa thông điệp "nghĩa đồng bào vượt qua đại dịch" trong tranh đến đông đảo bà con!

Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM với tác phẩm Sài Gòn những ngày giãn cách (74 tranh) ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Tôi rất xúc động khi đọc bài báo Tâm hồn người Sài Gòn qua tranh Lê Sa Long của nhà thơ Thanh Thảo trên Báo Thanh Niên Online ngày 29.6.2021, có đoạn: "… Được xem những bức tranh của họa sĩ Lê Sa Long vẽ Sài Gòn mùa dịch bệnh trên báo, tôi cảm nhận được những gì làm nên cốt lõi tâm hồn người Sài Gòn. Đó đích thực là thành phố bao dung và nghĩa hiệp".

Rồi đại dịch đã qua, Sài Gòn dần trở lại bình thường. Nhớ lời người cha quá cố dặn, khi ổn định trên con đường học hành và lập nghiệp tôi tham gia các chương trình quyên góp cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Trung, giúp đỡ người nghèo… của báo. Tháng 10.2021, tôi góp số tiền 20 triệu đồng cho Chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời - Bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19".

Tháng 9.2024, cơn bão Yagi tràn qua phía bắc, tôi sáng tác bộ tranh Thương lắm đồng bào tôi (15 tranh). Khi Báo Thanh Niên đưa tin và tranh, có một nhà sưu tập đã đề nghị mua tranh Nhà em đâu? Cha mẹ em đâu rồi? với giá 80 triệu đồng. Trước sự đau thương mất mát của bà con, với trách nhiệm của người nghệ sĩ, tôi cũng như nhiều người khác cùng chung tay chia sẻ với đồng bào mình. Tôi đã trao trọn số tiền ấy nhờ Báo Thanh Niên chuyển đến giúp trẻ mồ côi do bão Yagi gây ra…

Tôi đã trao trọn số tiền ấy nhờ Báo Thanh Niên chuyển đến giúp trẻ mồ côi do bão Yagi gây ra ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Một lần gặp gỡ với bác sĩ Huỳnh Tấn Mẫm - Tổng biên tập đầu tiên của Báo Thanh Niên, tôi nhớ mãi lời khuyên chân thành của anh khi tôi chia sẻ câu chuyện vượt khó, nhờ sự khích lệ ban đầu từ Quỹ học bổng Nguyễn Thái Bình: "Em hãy lan tỏa Chân - Thiện - Mỹ qua sắc màu với tinh thần Thanh Niên".

Ngày 3.1.2026, Báo Thanh Niên tròn 40 tuổi. Cảm ơn tờ báo đã liên tục đồng hành giúp đỡ, yêu thương hàng triệu độc giả, người dân Việt qua các chương trình thiện nguyện, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn; giúp học sinh sinh viên gặp khó vươn lên trong học tập, lao động xây dựng tương lai tươi sáng!