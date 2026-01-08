40 năm Báo Thanh Niên: Điểm tựa của những cuộc đời gian khó, hồi sinh vùng lũ

Câu chuyện chia sẻ từ trung úy Lâm Đại Lộc, Chính trị viên phó, Đại đội 10, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 174, Sư đoàn 316 tại xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai; ông Sùng A Khứ, nguyên Chủ tịch UBND xã A Lù (H.Bát Xát, tỉnh Lào Cai), Phó chủ tịch UBND xã Y Tý, tỉnh Lào Cai và GS Nguyễn Trung Việt, Hiệu trưởng Trường đại học Thủy lợi, tại cuộc gặp mặt tri ân nhân kỷ niệm 40 năm Báo Thanh Niên phát hành số báo đầu tiên khiến nhiều người xúc động khi Báo Thanh Niên là người đồng hành giúp đỡ trong những lúc gian khó nhất.

GS Nguyễn Trung Việt xúc động chia sẻ về những năm tháng được Báo Thanh Niên trao học bổng Nguyễn Thái Bình giúp ông trưởng thành, có vị trí như hôm nay ẢNH: TRẦN CƯỜNG

30 năm giữ chứng nhận học bổng Nguyễn Thái Bình như báu vật

GS Nguyễn Trung Việt là người đã có những đóng góp to lớn cho ngành thủy lợi nói chung và đặc biệt là ngành kỹ thuật xây dựng công trình thủy nói riêng. Ông đã nhận được rất nhiều giải thưởng danh giá trong nước và quốc tế. Thời điểm năm 1996, ông là một sinh viên Trường đại học Thủy lợi được nhận học bổng Nguyễn Thái Bình của Báo Thanh Niên.

"Tôi thực sự xúc động khi nhận được đồng hành 30 năm qua", SG Việt nói, và chia sẻ, thời điểm nhận học bổng Nguyễn Thái Bình, gia đình quê ở Yên Thành, Nghệ An rất nghèo. Bố là thương binh chống Pháp, chống Mỹ, bị cụt tay, còn mẹ là giáo viên. Nhà nghèo nên phải nỗ lực học tập mà được học bổng Nguyễn Thái Bình giá trị lớn, hết sức có giá trị ở thời điểm đó.

"Vừa đi học, tôi tiếp tục phải đi làm thêm, đi gia sư bên ngoài nên ở thời điểm đó nhận được học bổng Nguyễn Thái Bình, đây là học bổng giá trị rất lớn", ông Việt nói.

Các vị khách mời chia sẻ về sự đồng hành, giúp đỡ của Báo Thanh Niên ẢNH: TUẤN MINH

Cũng theo GS Việt, trong suốt hơn 30 năm, bản ép plastic chứng nhận học bổng Nguyễn Thái Bình 30 năm về trước được ông cất giữ cẩn trọng trong két sắt cùng với những bằng cấp, giấy tờ quý giá. GS Việt cũng tiết lộ, tiền học bổng Nguyễn Thái Bình lúc đó giá trị lớn nên ngoài dùng làm chi phí đi học còn mua nồi cơm điện cho bố mẹ, đây là kỷ vật, là dấu ấn sẽ còn nhớ mãi.

Tại buổi lễ, GS Việt cũng bày tỏ, được Thanh Niên giúp đỡ, ông đã trưởng thành, có được vị trí như hôm nay và thấy mình phải có trọng trách, tiếp tục đóng góp thêm cho thế hệ trẻ, đặc biệt trong vai trò hiệu trưởng Trường đại học Thủy lợi, sẽ tiếp tục tục lan tỏa giá trị tốt đẹp, giá trị phụng sự cho thế hệ.

"Năm nay là năm thứ tư, Trường đại học Thủy lợi phối hợp với Báo Thanh Niên đăng cai Giải bóng đá sinh viên Việt Nam. Chúng tôi thống nhất tiếp tục mở rộng hợp tác toàn diện, để tổ chức những hoạt động hướng tới sự lan tỏa cho thế hệ trẻ đóng góp vào sự phát triển hùng cường của đất nước", GS Việt nói.

"Không có Thanh Niên, chắc tôi bỏ học"!

Ở câu chuyện của trung úy Lâm Đại Lộc, sự hỗ trợ của Báo Thanh Niên đã tạo ra một bước ngoặt để thay đổi cuộc đời.

Trung úy Lâm Đại Lộc chia sẻ được Thanh Niên kêu gọi giúp đỡ trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khi đã nghĩ đến chuyện bỏ học vì nhà quá nghèo ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Năm 2020, đại úy Lộc đang học sinh lớp 12 trong bối cảnh diễn biến dịch Covid-19 phức tạp. Các trường trong cả nước dừng học trực tiếp, chuyển sang học online tại nhà. Trường của anh Lộc cũng cho nghỉ học trực tiếp để học trực tuyến nhưng gia đình khó khăn không có máy tính, mạng internet để học như bạn bè. Đáng buồn hơn, thời điểm ấy, mẹ anh Lộc bị tai biến nặng phải điều trị lâu dài ở viện.

Khi đó, anh Lộc đặt mục tiêu thi vào Trường sĩ quan Chính trị, một trường có điểm trúng tuyển cao, cạnh tranh gay gắt nhưng không có mạng internet, máy tính để học tập. Gia đình khó khăn, tài sản chỉ có căn nhà xây dựng năm 1992 đã cũ ná. Trung úy Lộc từng nghĩ đến việc dừng học để ở nhà phụ giúp gia đình. Nhưng tia sáng hy vọng đã đến với anh khi được Báo Thanh Niên đưa tin kêu gọi giúp đỡ.

"Tôi rất xúc động và cảm thấy may mắn khi được báo đưa tin, giúp đỡ trong hoàn cảnh trước ngưỡng cửa phải lựa chọn tiếp tục đi học hay phải dừng lại", anh Lộc nhớ lại.

Ông Ngô Sơn Hải (bên trái), Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, và các đại biểu theo dõi chương trình giao lưu ẢNH: TUẤN MINH

Cũng theo anh Lộc, khi được Báo Thanh Niên kêu gọi, các nhà hảo tâm giúp đỡ, anh đã sử dụng số tiền để chữa bệnh cho mẹ, một phần để dành đi học và một phần xây mới căn nhà để gia đình được an toàn mưa bão.

"Bản thân tôi luôn lấy sự giúp đỡ ân tình của Báo Thanh Niên, các nhà hảo tâm, của đồng chí, đồng đội là điều trân trọng, là động lực to lớn để phấn đấu cố gắng học tập trong những năm vừa qua. Sự cố gắng, nỗ lực của tôi trong 5 năm qua chính là lời cảm ơn chân thành gửi đến Báo Thanh Niên, nhà hảo tâm, những người đã giúp đỡ tôi trong những năm tháng khó khăn vừa qua", anh Lộc nói.

Hồi sinh vùng lũ A Lù sau thiên tai

Trong 40 năm qua, Báo Thanh Niên không chỉ đến với từng cá nhân mà còn là điểm tựa cho cả một cộng đồng trong lúc nguy nan. Đó là dự án xây dựng 28 ngôi nhà cho người dân xã A Lù, H.Bát Xát, nay là xã Y Tý, tỉnh Lào Cai.

Ông Sùng A Khứ chia sẻ về Dự án xây dựng 28 ngôi nhà cho người dân sau bão số 3 (bão Yagi) năm 2024 ẢNH: TUẤN MINH

Đại diện lãnh đạo và người dân địa phương đến dự buổi gặp mặt, ông Sùng A Khứ, nguyên Chủ tịch UBND xã A Lù, Phó chủ tịch UBND xã Y Tý, kể lại, đêm 10.9.2024, xã A Lù bị ảnh hưởng bởi bão số 3.

Sau mưa bão, tất cả đường huyết mạch ách tắc, đường giao thông nông thôn bị chia cắt. Đặc biệt, ở xã A Lù cũ, mưa lũ đã làm sạt lở đất vùi lấp 7 người, thông tin liên lạc bị mất, trong đó có 28 gia đình bị sập, trôi hoàn toàn nhà, tài sản.

"A Lù là xã vùng cao, vùng biên giới. Trong thời điểm bão lũ, đường đi lại khó khăn, bị chia cắt, có nhiều nhà hảo tâm quan tâm đến bà con. Trong đó, đặc biệt nhất là Báo Thanh Niên kết nối Tập đoàn Hòa Phát tài trợ, hỗ trợ xây dựng nhà cho người dân, mỗi căn nhà 200 triệu đồng đã giúp hồi sinh vùng đất từng hứng chịu tổn thất nặng nề sau thiên tai. Đến nay, người dân đã có nơi ở mới kiên cố, khang trang, an toàn", ông Khứ nói.