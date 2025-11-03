Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Vĩnh Long: Kịch tính giải đua xe mô tô 'sân tròn' vô địch quốc gia

Nam Long
Nam Long
03/11/2025 09:12 GMT+7

65 vận động viên đến từ Cần Thơ, An Giang, Vĩnh Long, TP.HCM, Cà Mau, Tây Ninh, Đà Nẵng và Lâm Đồng đã tham gia tranh tài tại giải đua xe mô tô Cúp vô địch quốc gia lần thứ nhất năm 2025 diễn ra tại Vĩnh Long.

Sở VH-TT-DL Vĩnh Long vừa phối hợp với Liên đoàn xe đạp – mô tô thể thao Việt Nam tổ chức giải đua xe mô tô Cúp vô địch quốc gia lần thứ nhất năm 2025" chặng 4 diễn ra ngày 2.11 tại sân vận động Trà Vinh (tỉnh Vĩnh Long).

Vĩnh Long: Kịch tính giải đua xe mô tô 'sân tròn' vô địch quốc gia- Ảnh 1.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên

ảnh: nam long

Giải đấu năm nay quy tụ 8 đơn vị tham dự: Cần Thơ, An Giang, Vĩnh Long, TP.HCM, Cà Mau, Tây Ninh, Đà Nẵng và Lâm Đồng, với 65 vận động viên đại diện cho 40 câu lạc bộ tranh tài ở 3 nội dung thi đấu gồm: YAZ 125cc; Sport 120cc và bốn thì 150cc.

Vĩnh Long: Kịch tính giải đua xe mô tô 'sân tròn' vô địch quốc gia- Ảnh 2.

Các tay đua xuất phát

ảnh: nam long

Vĩnh Long: Kịch tính giải đua xe mô tô 'sân tròn' vô địch quốc gia- Ảnh 3.

Trời mưa nhưng các vận động viên vẫn thi đấu hết mình

ảnh: nam long

Giải là dịp để các tay đua thể hiện bản lĩnh, kỹ năng và niềm đam mê tốc độ, đồng thời cũng là cơ hội để giao lưu, học hỏi, thúc đẩy phong trào thể thao mô tô trong cả nước ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Vĩnh Long: Kịch tính giải đua xe mô tô 'sân tròn' vô địch quốc gia- Ảnh 4.

Các tay đua từ nhiều tỉnh thành tranh tài kịch tính

ảnh: nam long

Vĩnh Long: Kịch tính giải đua xe mô tô 'sân tròn' vô địch quốc gia- Ảnh 5.

Tay đua tại nội dung Sport 120cc

ảnh: nam long

Ban tổ chức cho biết thêm, giải đua xe mô tô Cúp vô địch quốc gia lần thứ nhất năm 2025 chặng 4 không chỉ mang ý nghĩa về chuyên môn mà còn góp phần quảng bá hình ảnh con người, văn hóa và du lịch tỉnh Vĩnh Long đến bạn bè trong và ngoài nước – khẳng định vai trò của Vĩnh Long là điểm đến năng động, thân thiện và giàu bản sắc.

Vĩnh Long: Kịch tính giải đua xe mô tô 'sân tròn' vô địch quốc gia- Ảnh 6.

Rất nhiều khán giả đội mưa cổ vũ giải đấu

ảnh: nam long


Vĩnh Long: Kịch tính giải đua xe mô tô 'sân tròn' vô địch quốc gia- Ảnh 7.

Tay đua số 38 vào cua

ảnh: nam long

Vĩnh Long: Kịch tính giải đua xe mô tô 'sân tròn' vô địch quốc gia- Ảnh 8.

Trời mưa, đường trơn nhưng không làm giảm tính kịch tính của giải đua xe

ảnh: nam long

Sau 1 ngày tranh tài sôi nổi, ban tổ chức đã trao các giải cho từng hạng mục. Tại hạng mục YAZ 125cc, vận động viên Nguyễn Tuấn Anh (CLB Phước Trâm - Phú Quốc) giành giải nhất; Sport 120cc, vận động viên Đào Hồng Trung (CLB Phước Trâm - Phú Quốc) giành giải nhất và bốn thì 150cc, vận động viên Nguyễn Hoàng Tiến (CLB Giang Spark Cần Thơ) giành giải nhất.

