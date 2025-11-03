Vĩnh Long: Kịch tính giải đua xe mô tô 'sân tròn' vô địch quốc gia

Sở VH-TT-DL Vĩnh Long vừa phối hợp với Liên đoàn xe đạp – mô tô thể thao Việt Nam tổ chức giải đua xe mô tô Cúp vô địch quốc gia lần thứ nhất năm 2025" chặng 4 diễn ra ngày 2.11 tại sân vận động Trà Vinh (tỉnh Vĩnh Long).
Giải đấu năm nay quy tụ 8 đơn vị tham dự: Cần Thơ, An Giang, Vĩnh Long, TP.HCM, Cà Mau, Tây Ninh, Đà Nẵng và Lâm Đồng, với 65 vận động viên đại diện cho 40 câu lạc bộ tranh tài ở 3 nội dung thi đấu gồm: YAZ 125cc; Sport 120cc và bốn thì 150cc.
Giải là dịp để các tay đua thể hiện bản lĩnh, kỹ năng và niềm đam mê tốc độ, đồng thời cũng là cơ hội để giao lưu, học hỏi, thúc đẩy phong trào thể thao mô tô trong cả nước ngày càng phát triển mạnh mẽ.
Ban tổ chức cho biết thêm, giải đua xe mô tô Cúp vô địch quốc gia lần thứ nhất năm 2025 chặng 4 không chỉ mang ý nghĩa về chuyên môn mà còn góp phần quảng bá hình ảnh con người, văn hóa và du lịch tỉnh Vĩnh Long đến bạn bè trong và ngoài nước – khẳng định vai trò của Vĩnh Long là điểm đến năng động, thân thiện và giàu bản sắc.
Sau 1 ngày tranh tài sôi nổi, ban tổ chức đã trao các giải cho từng hạng mục. Tại hạng mục YAZ 125cc, vận động viên Nguyễn Tuấn Anh (CLB Phước Trâm - Phú Quốc) giành giải nhất; Sport 120cc, vận động viên Đào Hồng Trung (CLB Phước Trâm - Phú Quốc) giành giải nhất và bốn thì 150cc, vận động viên Nguyễn Hoàng Tiến (CLB Giang Spark Cần Thơ) giành giải nhất.
