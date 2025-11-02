Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị đua xe trái phép, cha mẹ bị phạt

Nam Long
Nam Long
02/11/2025 20:03 GMT+7

Nhóm thanh thiếu niên lên mạng xã hội hẹn nhau đua xe trái phép thì bị lực lượng công an chốt chặn bắt giữ.

Ngày 2.11, tin từ Công an xã Mỹ Thuận (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm thanh thiếu niên tụ tập chuẩn bị đua xe trái phép về hành vi thay đổi kết cấu xe, che biển số xe, điều khiển xe không có giấy phép lái xe...

Đồng thời, phụ huynh của những em này cùng sẽ bị xử phạt về hành vi giao xe cho người chưa đủ tuổi.

Nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị đua xe trái phép, cha mẹ bị phạt- Ảnh 1.

Nhóm thanh thiếu niên cùng phương tiện được đưa về trụ sở công an

ẢNH: NAM LONG

Theo đó, khoảng 21 giờ ngày 31.10 đến 1 giờ 30 sáng 1.11, Công an xã Mỹ Thuận đã huy động lực lượng triển khai trấn áp, ngăn chặn và bắt giữ 10 thanh thiếu niên (từ 16 - 22 tuổi, ở xã Mỹ Thuận, P.Bình Minh, P.Long Châu Vĩnh Long) cùng 7 xe máy có dấu hiệu chuẩn bị đua xe trái phép. Một số người khác khi phát hiện có công an liền bỏ trốn. Công an xã Mỹ Thuận đang xác minh, làm rõ để có biện pháp phòng ngừa và xử lý.

Nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị đua xe trái phép, cha mẹ bị phạt- Ảnh 2.

Các xe máy được thay đổi kết cấu

ẢNH: NAM LONG

Trước đó, nhóm thanh thiếu niên này lên mạng xã hội hẹn nhau tụ tập đua xe trên tỉnh lộ 908 (đoạn thuộc ấp Hòa Hiệp, xã Mỹ Thuận), gần cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Các phương tiện đều đã thay đổi kết cấu, gắn pô nổ lớn, lắp phụ tùng không đảm bảo an toàn...

Ngoài ra, để đối phó với lực lượng công an, nhóm này còn sử dụng khẩu trang, băng keo che biển số xe. Vụ việc có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nếu đua xe và gây mất tình hình an ninh, trật tự địa phương.

Nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị đua xe trái phép, cha mẹ bị phạt- Ảnh 3.

Biển số xe được che lại

ẢNH: NAM LONG

Công an xã Mỹ Thuận tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của từng thanh thiếu niên, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
