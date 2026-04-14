Festival bóng đá quốc tế U.14 Gia Lai 2026: Nhiều ‘ông lớn’ tranh thưởng 40.000 USD

Ngày 14.4, Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai cho biết Festival bóng đá quốc tế U.14 Gia Lai 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11 - 17.5 tại SVĐ Pleiku Arena và Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng. Đây là hoạt động nổi bật trong chuỗi sự kiện Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương thông qua thể thao.

Sự hội ngộ của các lò đào tạo bóng đá danh tiếng

Festival bóng đá quốc tế U.14 Gia Lai 2026 do Công ty CP Thể thao LPBank Hoàng Anh Gia Lai và Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai tổ chức, với sự phối hợp của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), cùng các sở, ban, ngành, địa phương và các đối tác trong nước, quốc tế.

Giải dự kiến quy tụ 12 đội trong và ngoài nước, thi đấu sân 11 người, với tổng giá trị giải thưởng hơn 40.000 USD (tương đương hơn 1 tỉ đồng).

SVĐ Pleiku Arena đã sẵn sàng phục vụ các trận tranh tài gay cấn tại Festival bóng đá quốc tế U.14 Gia Lai 2026 ẢNH: NGỌC MINH/UBND TỈNH GIA LAI

Trong đó, 5 đại diện trong nước gồm PVF, Sông Lam Nghệ An, CLB Hà Nội, Trường Tươi Bình Phước và đội chủ nhà LPBank Hoàng Anh Gia Lai.

Ở nhóm quốc tế có sự góp mặt của 7 đội tuyển, CLB đến từ nhiều quốc gia châu Á như tuyển Malaysia, CLB Jubilo Iwata (Nhật Bản), Gangwon FC và Mohyeon (Hàn Quốc), Shenzhen (Trung Quốc), Chonburi (Thái Lan) và Khăm Say (Lào).

Tuân thủ quy định, tiêu chuẩn của FIFA, AFC

Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho Festival bóng đá quốc tế U.14 Gia Lai 2026 đã hoàn thành khoảng 60% khối lượng. Ban tổ chức đang khẩn trương triển khai các hạng mục còn lại nhằm bảo đảm giải đấu diễn ra đúng kế hoạch, an toàn và chuyên nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết Festival bóng đá quốc tế U.14 Gia Lai 2026 là dịp quan trọng nhằm cụ thể hóa mục tiêu phát triển du lịch gắn với thể thao, đồng thời quảng bá hình ảnh, con người và bản sắc văn hóa Gia Lai đến du khách trong nước và quốc tế. UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương tổ chức, đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị theo đúng tiến độ.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, động viên các cầu thủ U.14 LPBank Hoàng Anh Gia Lai ẢNH: NGỌC MINH/UBND TỈNH GIA LAI

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định, tiêu chuẩn của FIFA, AFC và VFF; đồng thời chủ động xây dựng phương án dự phòng để xử lý các tình huống phát sinh, hướng tới tổ chức giải đấu chuyên nghiệp, an toàn và hiệu quả.

Ngoài Festival bóng đá quốc tế U.14 Gia Lai 2026, Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai cho biết địa phương dự kiến tổ chức Giải bóng đá quốc tế - Gia Lai 2026 vào tháng 12, tiếp tục tạo điểm nhấn cho Năm Du lịch Quốc gia.