Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Thể thao & Cộng đồng

Festival bóng đá quốc tế U.14 Gia Lai 2026: Nhiều ‘ông lớn’ tranh thưởng 40.000 USD

Hoàng Trọng
14/04/2026 11:27 GMT+7

Phố núi Pleiku sẽ thành tâm điểm của bóng đá trẻ châu lục khi các CLB danh tiếng đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc… cùng các đội bóng hàng đầu trong nước tranh tài tại Festival bóng đá quốc tế U.14, với tổng giá trị giải thưởng hơn 40.000 USD.

Ngày 14.4, Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai cho biết Festival bóng đá quốc tế U.14 Gia Lai 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11 - 17.5 tại SVĐ Pleiku Arena và Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng. Đây là hoạt động nổi bật trong chuỗi sự kiện Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương thông qua thể thao.

Sự hội ngộ của các lò đào tạo bóng đá danh tiếng

Festival bóng đá quốc tế U.14 Gia Lai 2026 do Công ty CP Thể thao LPBank Hoàng Anh Gia Lai và Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai tổ chức, với sự phối hợp của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), cùng các sở, ban, ngành, địa phương và các đối tác trong nước, quốc tế.

Giải dự kiến quy tụ 12 đội trong và ngoài nước, thi đấu sân 11 người, với tổng giá trị giải thưởng hơn 40.000 USD (tương đương hơn 1 tỉ đồng).

SVĐ Pleiku Arena đã sẵn sàng phục vụ các trận tranh tài gay cấn tại Festival bóng đá quốc tế U.14 Gia Lai 2026

Trong đó, 5 đại diện trong nước gồm PVF, Sông Lam Nghệ An, CLB Hà Nội, Trường Tươi Bình Phước và đội chủ nhà LPBank Hoàng Anh Gia Lai.

Ở nhóm quốc tế có sự góp mặt của 7 đội tuyển, CLB đến từ nhiều quốc gia châu Á như tuyển Malaysia, CLB Jubilo Iwata (Nhật Bản), Gangwon FC và Mohyeon (Hàn Quốc), Shenzhen (Trung Quốc), Chonburi (Thái Lan) và Khăm Say (Lào).

Tuân thủ quy định, tiêu chuẩn của FIFA, AFC

Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho Festival bóng đá quốc tế U.14 Gia Lai 2026 đã hoàn thành khoảng 60% khối lượng. Ban tổ chức đang khẩn trương triển khai các hạng mục còn lại nhằm bảo đảm giải đấu diễn ra đúng kế hoạch, an toàn và chuyên nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết Festival bóng đá quốc tế U.14 Gia Lai 2026 là dịp quan trọng nhằm cụ thể hóa mục tiêu phát triển du lịch gắn với thể thao, đồng thời quảng bá hình ảnh, con người và bản sắc văn hóa Gia Lai đến du khách trong nước và quốc tế. UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương tổ chức, đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị theo đúng tiến độ.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, động viên các cầu thủ U.14 LPBank Hoàng Anh Gia Lai

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định, tiêu chuẩn của FIFA, AFC và VFF; đồng thời chủ động xây dựng phương án dự phòng để xử lý các tình huống phát sinh, hướng tới tổ chức giải đấu chuyên nghiệp, an toàn và hiệu quả.

Ngoài Festival bóng đá quốc tế U.14 Gia Lai 2026, Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai cho biết địa phương dự kiến tổ chức Giải bóng đá quốc tế - Gia Lai 2026 vào tháng 12, tiếp tục tạo điểm nhấn cho Năm Du lịch Quốc gia.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận