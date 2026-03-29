Thời sự

Gia Lai tăng tốc hợp tác kinh tế với nam Lào, đông bắc Campuchia

Đức Nhật
29/03/2026 19:32 GMT+7

Gia Lai ký kết hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 với các tỉnh nam Lào và đông bắc Campuchia, thúc đẩy thương mại, nông nghiệp, logistics, đầu tư, củng cố quan hệ biên giới bền vững.

Ngày 29.3, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức 2 hội nghị ký kết hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 với các tỉnh nam Lào và đông bắc Campuchia.

UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị ký kết hợp tác với các tỉnh nam Lào

Tại hội nghị với 4 tỉnh nam Lào gồm Attapeu, Champasak, Salavan và Sekong, đại diện UBND tỉnh Gia Lai đã báo cáo kết quả hợp tác thời gian qua, đồng thời đề ra phương hướng cho giai đoạn tới. Lãnh đạo các địa phương của Lào đánh giá cao hiệu quả hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp và hỗ trợ phát triển, đồng thời kiến nghị tiếp tục cụ thể hóa các nội dung hợp tác để triển khai hiệu quả hơn.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Gia Lai và chính quyền 4 tỉnh nam Lào đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030. Nội dung hợp tác tập trung vào thúc đẩy giao thương, phát triển nông nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường giao lưu văn hóa và đảm bảo quốc phòng - an ninh khu vực biên giới.

UBND tỉnh Gia Lai tổ chức ký kết hợp tác với các tỉnh nam Lào

Trong khuôn khổ hội nghị, một số thỏa thuận hợp tác cụ thể cũng được ký kết. Sở Nông nghiệp - Môi trường tỉnh Sekong và Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần thống nhất phối hợp nghiên cứu, khảo sát cơ hội đầu tư tại Sekong, tập trung vào các dự án trồng cây công - nông nghiệp, phát triển rừng gỗ lớn, cung ứng giống cây trồng và nghiên cứu khai thác khoáng sản.

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai cũng gia hạn biên bản ghi nhớ dự án trồng rừng đa canh tại tỉnh Attapeu. Hiện doanh nghiệp này đang triển khai 5 dự án nông nghiệp công nghệ cao tại Attapeu và Champasak, với các sản phẩm chủ lực như chuối, sầu riêng, cà phê và dâu tằm tơ.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc nhấn mạnh mong muốn đẩy mạnh hợp tác thực chất, hiệu quả hơn nữa với các tỉnh nam Lào, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương. 

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đề nghị các bên tăng cường phối hợp triển khai hiệu quả các nội dung đã ký kết, chú trọng phát triển logistics, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu; đồng thời đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục, y tế, phát triển nguồn nhân lực, mở rộng giao lưu văn hóa, du lịch và đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Chiều cùng ngày, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị ký kết hợp tác với các tỉnh đông bắc Campuchia gồm Preah Vihear, Ratanakiri và Stung Treng.

UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị ký kết hợp tác với các tỉnh đông bắc Campuchia

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam và lãnh đạo các địa phương đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp trong thời gian tới.

Tại hội nghị, UBND tỉnh Gia Lai và chính quyền 3 tỉnh Campuchia đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030, tiếp tục khẳng định mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa các địa phương.

Dịp này, tỉnh Stung Treng và Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ký kết thỏa thuận đầu tư dự án nông nghiệp công nghệ cao với diện tích 1.918 ha, tổng vốn dự kiến gần 28,8 triệu USD. Hiện doanh nghiệp này cũng đang triển khai dự án nông nghiệp quy mô lớn khoảng 3.000 ha tại Stung Treng với các sản phẩm chủ lực như chuối, sầu riêng và dâu tằm tơ.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc khẳng định, việc tăng cường hợp tác với các địa phương Campuchia, đặc biệt là 3 tỉnh đông bắc có quan hệ gắn bó mật thiết với Gia Lai, là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài, mang ý nghĩa chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Touch Sopharath (trái) tặng quà lưu niệm cho Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các bên sớm cụ thể hóa các nội dung ký kết thành kế hoạch hằng năm, tập trung thúc đẩy thương mại, đầu tư, hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lệ Thanh - Oyadav gắn với phát triển logistics; đồng thời tăng cường quản lý, bảo vệ biên giới, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực và đẩy mạnh giao lưu nhân dân.

"Với tinh thần hữu nghị, tin cậy và trách nhiệm, tỉnh Gia Lai cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với 3 tỉnh bạn, không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần tích cực vun đắp mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia ngày càng bền vững, lâu dài", ông Thái Đại Ngọc nói.

