Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.17 Việt Nam lợi thế cực lớn trước 'đại chiến' Indonesia: Chủ nhà vào đường cùng

Thu Bồn
18/04/2026 14:59 GMT+7

Bước vào trận đấu thuộc lượt cuối bảng A mang tính quyết định cho tấm vé vào bán kết giải U.17 Đông Nam Á 2026, đội tuyển U.17 Việt Nam đang nắm lợi thế cực lớn trước chủ nhà Indonesia.

U.17 Việt Nam ghi 14 bàn sau 2 trận, dẫn đầu bảng A

Sau 2 lượt trận đầu tiên của bảng A, đội tuyển U.17 Việt Nam toàn thắng, ghi tổng cộng đến 14 bàn và chưa để lọt lưới. Thành tích ấn tượng này giúp thầy trò HLV Cristiano Roland dẫn đầu bảng A.

Trong khi đó, đội tuyển U.17 Indonesia thắng trận ra quân (4-0 trước Timor Leste), nhưng lại bất ngờ sẩy chân khi để thua 0-1 trước U.17 Malaysia. Thất bại này khiến đội bóng xứ sở vạn đảo rơi xuống đứng ở vị trí thứ ba tại bảng A, rơi vào thế khó trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

Ở lượt trận cuối cùng, hai trận đấu của bảng A sẽ diễn ra cùng thời điểm, vào lúc 19 giờ 30 ngày 19.4: U.17 Việt Nam chạm trán U.17 Indonesia, còn U.17 Malaysia gặp U.17 Timor Leste.

Thầy trò HLV Roland chỉ cần hòa là chắc chắn đi tiếp

Bước vào trận "đại chiến" với chủ nhà, U.17 Việt Nam đang nắm lợi thế cực lớn. Đội bóng của ông Roland chỉ cần hòa là nghiễm nhiên giành vé đi tiếp vào bán kết với vị trí nhất bảng A.

Trong khi đó, U.17 Indonesia không còn đường lùi, buộc phải thắng mới có hy vọng lọt vào vòng trong. Trường hợp U.17 Indonesia thắng U.17 Việt Nam, đồng thời U.17 Malaysia không thắng Timor Leste, đội chủ nhà sẽ giành ngôi nhất bảng A.

Tuy nhiên, nếu U.17 Indonesia đánh bại U.17 Việt Nam, nhưng U.17 Malaysia cũng thắng U.17 Timor Leste thì sẽ xuất hiện một cách tính khác. Lúc đó, cả ba đội Việt Nam, Indonesia và Malaysia cùng có 6 điểm và thắng "vòng tròn". Trong trường hợp này, hiệu số bàn thắng ở các trận đối đầu giữa 3 đội sẽ được xét đến, và U.17 Việt Nam đang nắm lợi thế.

Nếu xét giữa 3 đội, U.17 Việt Nam đang có hiệu số bàn thắng +4 vì thắng U.17 Malaysia 4-0. U.17 Indonesia có hiệu số -1 vì thua U.17 Malaysia 0-1. U.17 Malaysia có hiệu số -3 và đã hết cơ hội cải thiện.

Điều này đồng nghĩa rằng, nếu U.17 Malaysia thắng trận cuối, U.17 Indonesia phải thắng U.17 Việt Nam với cách biệt từ 3 bàn trở lên thì mới có thể giành ngôi nhất bảng A. Nếu U.17 Indonesia thắng U.17 Việt Nam với cách biệt dưới 3 bàn, chủ nhà chỉ đứng nhì bảng A và sẽ hy vọng vào vé vớt.

Khả năng bị loại của U.17 Indonesia cũng rất cao. Nếu U.17 Malaysia thắng U.17 Timor Leste, trong khi U.17 Indonesia không thắng được U.17 Việt Nam, đội bóng xứ sở vạn đảo sẽ dừng bước tại giải U.17 Đông Nam Á.

Giải U.17 Đông Nam Á 2026 có 12 đội tranh tài, chia đều vào 3 bảng, đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng. Chỉ 3 đội đứng nhất mỗi bảng, cùng đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào bán kết.

