Bảng xếp hạng U.17 Đông Nam Á mới nhất: Indonesia thua sốc Malaysia, Việt Nam chiếm ngôi đầu

U.17 Việt Nam độc chiếm ngôi nhất bảng

Ở trận đấu thuộc lượt trận thứ hai bảng A giải U.17 Đông Nam Á 2026 diễn ra chiều 16.4, đội tuyển U.17 Việt Nam giành chiến thắng cực đậm với tỷ số 10-0 trước U.17 Timor Leste. Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Cristiano Roland vươn lên chiếm ngôi đầu bảng A với 6 điểm, hiệu số +14 (14 bàn thắng, 0 bàn thua).

Tại trận đấu cùng ngày, chủ nhà U.17 Indonesia bất ngờ nhận thất bại 0-1 trước U.17 Malaysia. Với trận thua này, đội bóng xứ sở vạn đảo rơi xuống đứng ở vị trí thứ ba của bảng A, với 3 điểm và hiệu số bàn thắng bại +3.

U.17 Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng A giải U.17 Đông Nam Á 2026

Trong khi đó, đội tuyển U.17 Malaysia để thua với tỷ số 0-4 trước U.17 Việt Nam. Tuy nhiên, với trận thắng U.17 Indonesia, "hổ Mã Lai" vươn lên đứng hạng hai bảng A, với 3 điểm và hiệu số bàn thắng bại -3. U.17 Malaysia xếp trên U.17 Indonesia nhờ hơn thành tích đối đầu.

U.17 Timor Leste đứng chót bảng A khi chưa có điểm số nào và hiệu số -14.

Lượt trận thứ ba bảng A giải U.17 Đông Nam Á 2026 mang tính chất quyết định cho tấm vé đi tiếp. U.17 Việt Nam sẽ chạm trán với U.17 Indonesia vào tối 19.4. Trong khi đó, U.17 Malaysia đụng độ U.17 Timor Lest cũng vào tối 19.4.

