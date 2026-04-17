Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu U.17 Việt Nam 'đại chiến' Indonesia: Giờ đẹp, xem kênh nào?

Nghi Thạo
17/04/2026 10:08 GMT+7

Ở lượt trận cuối bảng A diễn ra ngày 19.4, đội tuyển U.17 Việt Nam sẽ có màn so tài với U.17 Indonesia. Thầy trò HLV Cristiano Roland đang đứng trước cơ hội lớn để giành vé vào bán kết giải U.17 Đông Nam Á 2026.

U.17 Việt Nam dẫn đầu bảng A

Với vị thế đầu bảng sau hai trận toàn thắng, đội tuyển U.17 Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để tiến vào bán kết giải vô địch U.17 Đông Nam Á 2026. Thử thách cuối cùng của bảng A với thầy trò HLV Cristiano Roland là chủ nhà Indonesia.

Trận đấu này diễn ra vào lúc 19 giờ 30 ngày 19.4. Màn so tài giữa U.17 Việt Nam và U.17 Indonesia được phát sóng trực tiếp trên TV360.

Lịch thi đấu U.17 Việt Nam 'đại chiến' Indonesia: Giờ đẹp, xem kênh nào?- Ảnh 1.

Bảng xếp hạng bảng A sau 2 lượt trận

ẢNH: VFF

Nhìn lại hành trình sau hai lượt trận đầu, U.17 Việt Nam đã thể hiện một sức mạnh đáng nể. Ở trận ra quân, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã đánh bại U.17 Malaysia với tỷ số thuyết phục 4-0. Hôm 16.4, U.17 Việt Nam tiếp tục tạo nên một "cơn mưa bàn thắng" khi vượt qua U.17 Timor Leste với tỷ số cách biệt 10-0. Với 6 điểm tuyệt đối cùng hiệu số bàn thắng bại cực cao (+14), Việt Nam hiện đang độc chiếm ngôi đầu bảng A.

U.17 Việt Nam thắng đậm Timor Leste 10-0, Nguyễn Lực và Văn Dương tỏa sáng

Trái ngược với sự thăng hoa của Việt Nam, chủ nhà U.17 Indonesia lại vừa phải nhận một gáo nước lạnh. Sau khởi đầu thuận lợi (thắng Timor Leste 4-0), đội bóng xứ sở vạn đảo đã bất ngờ để thua sốc 0-1 trước U.17 Malaysia ở lượt trận thứ hai. Kết quả này khiến Indonesia rơi xuống vị trí thứ ba bảng A với 3 điểm (hiệu số +3), xếp sau cả Malaysia (3 điểm, hiệu số -3) do kém về chỉ số đối đầu trực tiếp.

Xét về cục diện hiện tại, U.17 Việt Nam đang nắm giữ lợi thế rất lớn. Thầy trò HLV Cristiano Roland chỉ cần một kết quả hòa là chắc chắn giành ngôi nhất bảng A mà không cần quan tâm đến kết quả trận đấu cùng giờ giữa Malaysia và Timor Leste. Trong khi đó, U.17 Indonesia buộc phải thắng thì mới có hy vọng đi tiếp.

Trận đấu còn lại thuộc lượt cuối bảng A là màn so tài giữa U.17 Malaysia và U.17 Timor Leste, cũng diễn ra vào lúc 19 giờ 30.

Xem trọn vẹn U17 Đông Nam Á (từ 11.4 đến 24.4) trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Bảng xếp hạng U.17 Đông Nam Á mới nhất: Indonesia thua sốc Malaysia, Việt Nam chiếm ngôi đầu

Đội tuyển U.17 Việt Nam vươn lên chiếm vị trí nhất bảng A, sau trận thắng với tỷ số cực đậm trước U.17 Timor Leste tại giải U.17 Đông Nam Á 2026.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận