Lịch thi đấu U.17 Việt Nam 'đại chiến' Indonesia: Giờ đẹp, xem kênh nào?

U.17 Việt Nam dẫn đầu bảng A

Với vị thế đầu bảng sau hai trận toàn thắng, đội tuyển U.17 Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để tiến vào bán kết giải vô địch U.17 Đông Nam Á 2026. Thử thách cuối cùng của bảng A với thầy trò HLV Cristiano Roland là chủ nhà Indonesia.

Trận đấu này diễn ra vào lúc 19 giờ 30 ngày 19.4. Màn so tài giữa U.17 Việt Nam và U.17 Indonesia được phát sóng trực tiếp trên TV360.

Bảng xếp hạng bảng A sau 2 lượt trận ẢNH: VFF

Nhìn lại hành trình sau hai lượt trận đầu, U.17 Việt Nam đã thể hiện một sức mạnh đáng nể. Ở trận ra quân, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã đánh bại U.17 Malaysia với tỷ số thuyết phục 4-0. Hôm 16.4, U.17 Việt Nam tiếp tục tạo nên một "cơn mưa bàn thắng" khi vượt qua U.17 Timor Leste với tỷ số cách biệt 10-0. Với 6 điểm tuyệt đối cùng hiệu số bàn thắng bại cực cao (+14), Việt Nam hiện đang độc chiếm ngôi đầu bảng A.

Trái ngược với sự thăng hoa của Việt Nam, chủ nhà U.17 Indonesia lại vừa phải nhận một gáo nước lạnh. Sau khởi đầu thuận lợi (thắng Timor Leste 4-0), đội bóng xứ sở vạn đảo đã bất ngờ để thua sốc 0-1 trước U.17 Malaysia ở lượt trận thứ hai. Kết quả này khiến Indonesia rơi xuống vị trí thứ ba bảng A với 3 điểm (hiệu số +3), xếp sau cả Malaysia (3 điểm, hiệu số -3) do kém về chỉ số đối đầu trực tiếp.

Xét về cục diện hiện tại, U.17 Việt Nam đang nắm giữ lợi thế rất lớn. Thầy trò HLV Cristiano Roland chỉ cần một kết quả hòa là chắc chắn giành ngôi nhất bảng A mà không cần quan tâm đến kết quả trận đấu cùng giờ giữa Malaysia và Timor Leste. Trong khi đó, U.17 Indonesia buộc phải thắng thì mới có hy vọng đi tiếp.

Trận đấu còn lại thuộc lượt cuối bảng A là màn so tài giữa U.17 Malaysia và U.17 Timor Leste, cũng diễn ra vào lúc 19 giờ 30.