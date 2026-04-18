U.17 Việt Nam gây ấn tượng mạnh ở giải Đông Nam Á

Sau thành công tại vòng loại U.17 châu Á 2026 diễn ra hồi cuối năm 2025, đội U.17 VN vào lúc này đang tiếp tục gây ấn tượng mạnh tại giải trẻ khu vực Đông Nam Á được tổ chức ở Indonesia. Sau hai lượt trận bảng A, đoàn quân của HLV Cristiano Roland toàn thắng, ghi tổng cộng 14 bàn và chưa để lọt lưới. Ở trận ra quân, các cầu thủ trẻ VN nhẹ nhàng vượt qua U.17 Malaysia với tỷ số 4-0. Đến lượt trận thứ 2, Chu Ngọc Nguyễn Lực cùng đồng đội giành chiến thắng "10 sao" trước U.17 Timor Leste. Đây là trận thắng đậm thứ 2 tại giải đấu tính đến thời điểm này, chỉ xếp sau trận thắng 12-0 của U.17 Úc trước Brunei. Nếu nhìn vào bảng tổng sắp toàn giải, U.17 VN đang sở hữu thành tích ấn tượng nhất. Với 14 pha lập công, đội bóng sao vàng đang xếp trên cả đội bóng mạnh là U.17 Úc (ghi 13 bàn sau 2 trận).

U.17 VN (giữa) trình diễn lối chơi tấn công mạnh mẽ ẢNH: VFF

Dưới sự dẫn dắt của ông Roland, U.17 VN đang trình diễn lối chơi đầy thuyết phục. Các cầu thủ trẻ tự tin cầm bóng, áp đặt lối chơi và triển khai các mảng miếng tấn công đa dạng. Đặc biệt, các cầu thủ U.17 đang cho thấy sự ăn ý và thấu hiểu nhau sau thời gian dài gắn bó. Một trong những minh chứng rõ nét nhất cho điều này chính là bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 trong trận gặp U.17 Timor Leste hôm 16.4. Một pha dàn xếp tấn công mẫu mực bắt đầu từ pha leo biên của Lê Sỹ Bách bên hành lang phải. Khi bóng được đưa vào trong, hai cầu thủ VN đã liên tiếp thực hiện động tác giả và bỏ bóng đầy tinh tế, tạo khoảng trống mênh mông để Trần Ngọc Sơn đứng ở khu vực trung lộ băng lên dứt điểm cháy lưới đối phương. Đó không chỉ là một bàn thắng, mà là thông điệp về sự gắn kết và tư duy chơi bóng hiện đại của những đôi chân tuổi 17.

N HỮNG CÁ NHÂN TẠO KHÁC BIỆT

Trong một tập thể đồng đều, vẫn có những cá nhân biết cách tỏa sáng để trở thành điểm tựa cho đội bóng. Đầu tiên phải kể đến Chu Ngọc Nguyễn Lực - người được ví như "nhạc trưởng" trong lối chơi của U.17 VN. Lực sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện cùng khả năng điều tiết trận đấu rất chững chạc. Những đường chuyền sắc lẹm của cầu thủ mang áo số 10 luôn đặt đồng đội vào vị trí thuận lợi để lập công hoặc mở ra cơ hội dẫn đến bàn thắng. Đặc biệt, Lực còn là chân sút phạt cừ khôi. Cú hat-trick vào lưới U.17 Timor Leste với hai siêu phẩm từ chấm đá phạt ở các cự ly khác nhau đã cho thấy bản lĩnh và kỹ năng dứt điểm đáng nể của tiền vệ này. Bên cạnh Nguyễn Lực, Nguyễn Văn Dương cũng là một điểm sáng trên mặt trận tấn công của U.17 VN. Sở hữu tốc độ tốt cùng khả năng đi bóng lắt léo, Dương thường xuyên gây khó khăn cho hàng phòng ngự đối phương. Với 4 pha lập công sau hai trận, Dương hiện là chân sút tốt nhất của đội và đứng thứ 2 trong danh sách Vua phá lưới của giải, chỉ kém Hassarati của U.17 Úc 1 bàn.

Giải đấu vẫn còn thử thách phía trước, nhưng với những gì đã thể hiện, người hâm mộ có lý do để đặt niềm tin vào U.17 VN. Thầy trò ông Roland sẽ có trận đấu rất quan trọng mang tính quyết định cho tấm vé bán kết trước chủ nhà U.17 Indonesia vào tối 19.4.