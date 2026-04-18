Siêu phẩm đẳng cấp thế giới giúp đội thầy Park thắng nhẹ Đồng Tháp: Trường Tươi Đồng Nai lo nơm nớp

CLB Quy Nhơn mất ngôi nhì bảng

CLB Quy Nhơn gặp tương đối nhiều khó khăn trên sân của đội Trẻ PVF-CAND, đội bóng kém mình 6 điểm trên bảng xếp hạng. Thậm chí, Cao Văn Triền và các đồng đội bị ép sân ở nhiều thời điểm. Trẻ PVF-CAND tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn và cuối cùng cũng có bàn thắng mở tỷ số. Phút 43, sau một đường tạt bóng cực dẻo bên cánh trái, thủ môn Dương Văn Lợi cũng như các hậu vệ bên phía CLB Quy Nhơn bị loại bỏ hoàn toàn. Ngoại binh Joseph có mặt đúng lúc để đánh đầu cận thành, giúp đội Trẻ PVF-CAND vươn lên dẫn trước sau 45 phút đầu tiên.

Highlight CLB Bắc Ninh 1-0 Đồng Tháp: Siêu phẩm định đoạt

Sang hiệp 2, CLB Quy Nhơn nỗ lực tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Và khi đội bóng đất võ chưa thực hiện được pha phối hợp sắc nét nào thì họ tạo khác biệt từ tình huống cố định. Phút 60, sau cú đá phạt bên cánh trái của đội trưởng Cao Văn Triền, trung vệ Phan Ngọc Tín chọn vị trí và bật cao đánh đầu, ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Trong phần còn lại của trận đấu, cả 2 CLB đều chơi quyết tâm để có thể giành trọn 3 điểm. Tuy nhiên, những pha phối hợp ở thời điểm các cầu thủ đang xuống sức không còn sắc nét. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1, CLB Quy Nhơn chỉ có thêm 1 điểm và bị đẩy xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 27 điểm.

CLB Trường Tươi Đồng Nai bị 'phả hơi nóng'

Bởi ở trận đấu trước đó, CLB Bắc Ninh của cố vấn Park Hang-seo đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước đội khách Đồng Tháp. Xuân Tín sắm vai người hùng của đội bóng vùng Kinh Bắc với pha ngả người bắt vô-lê đẹp mắt ở phút 90+3. Với kết quả này, CLB Bắc Ninh thu hẹp khoảng cách với đội Trường Tươi Đồng Nai xuống còn 3 điểm (29 so với 32).

Xuân Tín (số 11) ghi bàn thắng quá quý giá cho CLB Bắc Ninh ẢNH: CLB BẮC NINH

Vì thế, thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng sẽ chịu nhiều áp lực hơn trong cuộc đối đầu CLB Quảng Ninh vào lúc 18 giờ ngày 19.4 trên sân nhà Bình Phước. Chỉ cần thêm một trận sẩy chân nữa, CLB Trường Tươi Đồng Nai có nguy cơ bị soán ngôi đầu. Trong giai đoạn gần đây, phong độ của Minh Vương và các đồng đội không quá cao khi đã để hòa 2 trận trong 4 trận gần nhất. Nếu chơi chủ quan, CLB Trường Tươi Đồng Nai có thể mất điểm bởi đội hình CLB Quảng Ninh sở hữu nhiều cầu thủ kinh nghiệm như Nghiêm Xuân Tú, Vũ Minh Tuấn, Bùi Xuân Hiếu...

Siêu phẩm xe đạp chổng ngược của Xuân Tín

Highlight CLB Trẻ PVF- CAND 1 -1 Quy Nhơn: Giằng co chia điểm