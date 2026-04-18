Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.17 Indonesia bị chuyên gia bản địa dự báo bi quan: ‘Rất khó đánh bại U.17 Việt Nam’

Quỳnh Phương
18/04/2026 15:48 GMT+7

Chuyên gia Ronny Pangemanan thừa nhận U.17 Indonesia rất khó thắng U.17 Việt Nam, trong bối cảnh đội bóng này buộc phải giành 3 điểm ở lượt cuối mới còn hy vọng đi tiếp.

U.17 Indonesia buộc phải thắng lượt cuối

Theo báo Bola (Indonesia), U.17 Indonesia đang rơi vào tình thế cực kỳ bất lợi trước lượt trận cuối bảng A giải U.17 Đông Nam Á 2026, khi đối thủ là U.17 Việt Nam – đội đang thể hiện phong độ vượt trội.

Thất bại 0-1 trước U.17 Malaysia ở lượt trận thứ 2 khiến cục diện bảng A đảo chiều bất lợi với đại diện xứ vạn đảo. Trước đó, U.17 Indonesia từng khởi đầu ấn tượng bằng chiến thắng 4-0 trước U.17 Timor Leste, nhưng kết quả này không đủ giúp họ nắm quyền tự quyết.

U.17 Indonesia bị chuyên gia bản địa dự báo bi quan: ‘Rất khó đánh bại U.17 Việt Nam’- Ảnh 1.

U.17 Việt Nam có chiến thắng đậm 10-0 trước U.17 Timor Leste

Hiện tại, U.17 Việt Nam đang dẫn đầu bảng với 6 điểm tuyệt đối, ghi tới 14 bàn và chưa để thủng lưới. Với hiệu số vượt trội, U.17 Việt Nam gần như đã chắc chắn giành ngôi đầu bảng A. Trong khi đó, U.17 Indonesia buộc phải đánh bại U.17 Việt Nam ở lượt trận cuối, đồng thời chờ U.17 Timor Leste có điểm trước Malaysia nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp với tư cách một trong những đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

U.17 Việt Nam quá ổn định và hiệu quả

Trận đấu giữa U.17 Indonesia và U.17 Việt Nam sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 phút ngày 19.4.2026 trên sân Delta, Sidoarjo. Đánh giá về cục diện hiện tại, chuyên gia Ronny Pangemanan tỏ ra khá bi quan về khả năng tạo bất ngờ của U.17 Indonesia. Ông nhận định: "Tôi nghĩ vẫn có cơ hội, nhưng sẽ rất khó nếu nhìn vào cách U.17 Việt Nam đã thể hiện".

Theo ông Pangemanan, điểm đáng lo ngại nhất là sự ổn định và hiệu quả trong lối chơi của U.17 Việt Nam. Đội bóng này không chỉ thắng, mà còn thắng với cách biệt lớn trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Malaysia và Timor Leste.

"Nếu U.17 Việt Nam tiếp tục chơi với phong độ như trước Malaysia, họ sẽ là thử thách rất lớn. Thậm chí họ có thể đánh bại chúng ta", chuyên gia này nhấn mạnh.

U.17 Indonesia lo lắng khi chạm trán U.17 Việt Nam ở lượt cuối: Cửa đi tiếp hẹp

Không chỉ hơn về điểm số, U.17 Việt Nam còn áp đảo về hiệu suất ghi bàn. Trong khi U.17 Indonesia mới có 4 bàn sau 2 trận, đối thủ đã ghi tới 14 bàn, tạo ra khoảng cách lớn nếu phải so chỉ số phụ.

Theo ông Pangemanan, chính thất bại trước Malaysia đã khiến U.17 Indonesia đánh mất lợi thế trong cuộc đua. "Nếu thắng Malaysia, mọi thứ đã khác. Giờ đây khả năng bị loại là rất cao, có thể lên đến 99%", ông nhận định.

Không chỉ thua về kết quả, U.17 Indonesia cũng bộc lộ nhiều vấn đề trong lối chơi. Dù kiểm soát bóng tốt ở trận gặp Malaysia, nhưng đội bóng này lại thiếu hiệu quả trong khâu dứt điểm.

"Chúng ta chơi không tệ, nhưng bóng đá được quyết định bởi kết quả cuối cùng", ông Pangemanan nói.

Ngoài ra, cách tiếp cận chiến thuật của U.17 Indonesia cũng bị đặt dấu hỏi. Theo chuyên gia này, việc lạm dụng các đường chuyền dài khiến đội bóng gặp khó trong việc triển khai tấn công.

"Các cầu thủ thiếu bình tĩnh, cố gắng chơi bóng dài nhưng không hiệu quả. Đồng thời, sự sáng tạo ở khu vực một phần 3 cuối sân là chưa đủ", ông phân tích.

Trong bối cảnh hiện tại, U.17 Indonesia không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giành chiến thắng trước U.17 Việt Nam. Tuy nhiên, với phong độ và sự vượt trội của đối thủ, nhiệm vụ này được đánh giá là vô cùng khó khăn.

Xem trọn vẹn U17 Đông Nam Á (từ 11.4 đến 24.4) trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Tin liên quan

U.17 Việt Nam lợi thế cực lớn trước 'đại chiến' Indonesia: Chủ nhà vào đường cùng

U.17 Việt Nam lợi thế cực lớn trước 'đại chiến' Indonesia: Chủ nhà vào đường cùng

Bước vào trận đấu thuộc lượt cuối bảng A mang tính quyết định cho tấm vé vào bán kết giải U.17 Đông Nam Á 2026, đội tuyển U.17 Việt Nam đang nắm lợi thế cực lớn trước chủ nhà Indonesia.

Bộ khung U.23 Việt Nam dự ASIAD 20 mạnh cỡ nào?

HAGL đang ‘méo mặt’ đua trụ hạng, vẫn tác động mạnh lên cuộc đua vô địch V-League: Tại sao?

Khám phá thêm chủ đề

U.17 Việt Nam U.17 Indonesia U.17 Đông Nam Á 2026 chuyên gia bóng đá hlv cristiano roland
