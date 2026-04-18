Bộ khung U.23 Việt Nam dự ASIAD 20 mạnh cỡ nào?

T RẺ NHƯNG KHÔNG NON

Điểm đáng chú ý nhất của U.23 VN hướng đến ASIAD 20 là sự pha trộn hài hòa giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Dù phần lớn cầu thủ chỉ mới ở độ tuổi U.21, nhưng không ít người đã trải nghiệm những sân chơi lớn và gặt hái thành công. Nổi bật trong số đó là thủ môn Cao Văn Bình (SLNA), tiền vệ Nguyễn Công Phương (Thể Công Viettel) hay tiền đạo Lê Văn Thuận (CLB Ninh Bình), những nhân tố từng góp mặt trong chuỗi thành tích ấn tượng của U.23 VN thời gian qua, bao gồm chức vô địch U.23 Đông Nam Á 2025, HCV SEA Games 33 và HCĐ U.23 châu Á 2026.

Văn Thuận đang có phong độ cao ở V-League, sẽ lĩnh xướng hàng công U.23 VN ở ASIAD 20 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Bên cạnh đó, nhiều cầu thủ từng chinh chiến tại giải U.20 châu Á hay góp công vào chức vô địch U.23 Đông Nam Á 2024 cũng có mặt trong danh sách như trung vệ Lê Nguyên Hoàng (SLNA), tiền vệ Thái Bá Đạt và hậu vệ Nguyễn Bảo Long (PVF-CAND). Những gương mặt này đã không chỉ tích lũy được kinh nghiệm thi đấu quốc tế mà còn trưởng thành nhanh chóng về tư duy chiến thuật. Ngoài ra, không thể bỏ qua nhóm cầu thủ đang thường xuyên thi đấu tại V-League như Đinh Quang Kiệt (HAGL), Trần Thành Trung (CLB Ninh Bình), Nguyễn Vadim (CLB Đà Nẵng), Nguyễn Minh Tâm (HAGL), Nguyễn Quang Vinh hay Lê Đình Long Vũ (SLNA). Việc được "thử lửa" ở môi trường bóng đá đỉnh cao trong nước giúp họ có nền tảng thể lực, tâm lý và chuyên môn tốt hơn so với lứa tuổi. Chính sự kết hợp giữa kinh nghiệm quốc tế và nhịp thi đấu thường xuyên ở cấp CLB đã tạo nên một tập thể U.23 VN không hề "non" như con số tuổi đời.

T ÍN HIỆU TÍCH CỰC

Một trong những cơ sở để tin vào khả năng tạo bất ngờ của U.23 VN tại ASIAD 20 là màn thể hiện tại giải CFA China Team 2026. Dù kết quả là 1 trận hòa và 2 trận thua, nhưng những gì thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh thể hiện lại mang đến nhiều tín hiệu lạc quan. Trước các đối thủ mạnh và có độ tuổi nhỉnh hơn như Trung Quốc, Thái Lan hay CHDCND Triều Tiên, U.23 VN vẫn thi đấu tự tin, chủ động cầm bóng và không ngại triển khai lối chơi. Đây là điều rất đáng ghi nhận, bởi ở cấp độ trẻ, yếu tố tâm lý thường ảnh hưởng lớn đến màn trình diễn.

Cần nhấn mạnh rằng, những kết quả chưa như ý phần nào đến từ việc ban huấn luyện chủ động xoay tua đội hình, thử nghiệm nhân sự và chiến thuật. Việc xáo trộn liên tục khiến đội chưa đạt được sự ổn định cao nhất, nhưng lại giúp HLV Đinh Hồng Vinh có cái nhìn toàn diện hơn về năng lực từng cầu thủ. Khi bước vào ASIAD 20 với đội hình tối ưu, U.23 VN hoàn toàn có thể mang đến lối chơi mạnh mẽ, gắn kết và giàu tính chiến đấu. Những cầu thủ đã quen với áp lực thi đấu quốc tế sẽ đóng vai trò đầu tàu, trong khi các nhân tố trẻ giàu khát khao mang đến năng lượng và sự đột biến.

Trong bối cảnh các đội bóng tại ASIAD thường sử dụng lực lượng không đồng đều, việc sở hữu một tập thể cân bằng, đồng đều ở các tuyến sẽ là lợi thế lớn cho U.23 VN. Quan trọng hơn, tinh thần dám chơi, dám thể hiện trước các đối thủ mạnh, điều đã được kiểm chứng ở CFA China Team 2026, có thể trở thành chìa khóa giúp đội bóng áo đỏ tạo nên bất ngờ. Với một bộ khung vừa có thành tích, vừa có trải nghiệm và đang trong quá trình hoàn thiện, U.23 VN hoàn toàn có cơ sở để bước vào ASIAD 20 với sự tự tin và kỳ vọng làm nên chuyện.



