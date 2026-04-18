U.17 Lào ngược dòng thắng sốc loại Thái Lan: Vào bán kết với ngôi nhất bảng

U.17 Thái Lan có bàn thắng dẫn trước

Màn so tài giữa U.17 Lào và U.17 Thái Lan ở lượt trận cuối bảng B diễn ra chiều 18.4 là trận đấu mang tính chất quyết định cho tấm vé đi tiếp vào bán kết. Trước cuộc chạm trán này, U.17 Lào đã tạo ấn tượng khi dẫn đầu bảng với 4 điểm. Trong khi đó, U.17 Thái Lan lại gây thất vọng khi chỉ đứng hạng ba và rơi vào thế khó trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Bước vào trận đấu gặp U.17 Lào, U.17 Thái Lan được đánh giá cao hơn và đứng trước nhiệm vụ bắt buộc phải thắng. Nhưng mọi dự đoán đã bị đảo ngược, đội bóng xứ sở triệu voi đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Niềm vui của các thành viên U.17 Lào sau màn ngược dòng ngoạn mục trước U.17 Thái Lan ẢNH: LFF

U.17 Lào bùng nổ ở hiệp 2

Nếu ở lượt trận thứ hai, U.17 Lào đã ngược dòng đánh bại U.17 Philippines với tỷ số 4-3, thì kịch bản này tiếp tục được tái hiện trong trận đấu gặp U.17 Thái Lan. Đội bóng xứ sở chùa vàng có bàn thắng trước và dẫn 1-0 sau hiệp 1.

Tuy nhiên, U.17 Lào đã chơi hiệp 2 cực kỳ bùng nổ. Các chân sút xứ sở triệu voi ghi đến 3 bàn, để một lần nữa ngược dòng ngoạn mục đánh bại U.17 Thái Lan với tỷ số chung cuộc 3-2. Kết quả này giúp U.17 Lào đi tiếp vào bán kết U.17 Đông Nam Á 2026 với ngôi đầu bảng B.

Phía ngược lại, U.17 Thái Lan bị loại đầy bất ngờ. "Voi chiến" chỉ giành được vỏn vẹn 3 điểm sau 3 trận đấu (thắng Philippines, nhưng thua Myanmar và Lào).

Tính đến lúc này, vòng bán kết giải U.17 Đông Nam Á 2026 đã xác định được 2 đội bóng sẽ góp mặt tranh tài là U.17 Úc và U.17 Lào.

Loạt trận cuối cùng của vòng bảng sẽ diễn ra vào tối 19.4, với các cuộc chạm trán ở bảng A: U.17 Việt Nam gặp U.17 Indonesia, U.17 Malaysia đụng U.17 Timor Leste. Hai trận đấu này sẽ quyết định 2 cái tên còn lại sẽ vào bán kết.