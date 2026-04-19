Lịch thi đấu V-League hôm nay: HAGL gây sốc khi ‘đối thủ’ Popov bị ‘treo giò’, CLB Đà Nẵng sẽ đổi vận?

Niềm tin của Đà Nẵng sẽ được đặt đúng chỗ?

Cuộc tiếp đón CLB Nam Định lúc 18 giờ trên sân Chi Lăng được xem là thử thách lớn với CLB Đà Nẵng. Đối thủ không chỉ là đương kim vô địch mà còn sở hữu phong độ khá tốt với kết quả thắng 4/5 trận gần nhất. Với đội bóng sông Hàn, đây không đơn thuần là trận đấu giành điểm, mà còn là cơ hội để kiểm chứng những chuyển động mạnh mẽ vừa diễn ra ở hậu trường.

Những ngày qua, CLB Đà Nẵng liên tục “nóng” với hàng loạt biến động ở thượng tầng. Chủ tịch Vũ Nam Thắng rời ghế, kế hoạch đưa HLV Trần Minh Chiến về thay thế được tính đến, trong khi chuyên gia Yusuke Adachi cũng xuất hiện trong vai trò Giám đốc kỹ thuật. Dù vậy, ở thời điểm hiện tại, HLV Lê Đức Tuấn vẫn trực tiếp điều hành đội bóng, cho thấy quá trình chuyển giao – nếu có – vẫn chưa diễn ra tức thì. Điều này phần nào giúp đội tránh được cú sốc thay đổi đột ngột trước một trận đấu quan trọng.

CLB Đà Nẵng rất cần điểm để tiếp tục cuộc đua trụ hạng ẢNH: FPT PLAY

Xét về sức mạnh, CLB Nam Định rõ ràng ở “cửa trên” với lực lượng đồng đều. Trong khi đó, CLB Đà Nẵng vẫn loay hoay với những vấn đề quen thuộc: hàng thủ thiếu chắc chắn, sai lầm cá nhân lặp lại và tâm lý thi đấu dễ dao động. Chính những điểm yếu này khiến họ chỉ giành được 2 điểm trong 5 trận gần nhất và rơi xuống vị trí cuối bảng.

Dẫu vậy, khoảng cách với nhóm an toàn chỉ là 4 điểm, đồng nghĩa cơ hội của Đà Nẵng vẫn còn. Lợi thế sân nhà cùng sự thay đổi về mặt tổ chức có thể mang lại “liều thuốc tinh thần” cần thiết cho đội bóng sông Hàn. Một kết quả tích cực sẽ giúp CLB Đà Nẵng tiếp tục nuôi hy vọng trụ hạng và tạo thêm niềm tin cho chặng đường phía trước. Còn nếu thất bại, CLB Đà Nẵng nhiều khả năng sẽ cần tiếp tục điều chỉnh để thích nghi tốt hơn trong cuộc đua trụ hạng đang ngày càng khốc liệt.

CLB Thanh Hóa đấu CLB SLNA: Thế trận lệch cán cân vì khủng hoảng lực lượng

Cuộc đối đầu giữa CLB Thanh Hóa và SLNA (18 giờ) lẽ ra có thể cân bằng hơn, nếu đội chủ nhà không rơi vào tình cảnh thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng. Việc cùng lúc mất ba trụ cột Doãn Ngọc Tân, Damoth Thongkhamsavath và Đoàn Ngọc Hà không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng đội hình, mà còn phá vỡ cấu trúc chiến thuật vốn đã mong manh của HLV Mai Xuân Hợp.

CLB Thanh Hóa mùa này không phải là đội bóng có chiều sâu đủ tốt để xoay tua. Khi những mắt xích quan trọng vắng mặt, họ gần như mất đi khả năng kiểm soát tuyến giữa – khu vực vốn đóng vai trò then chốt trong việc duy trì thế trận. Điều này càng trở nên nguy hiểm khi đối thủ là CLB SLNA, đội bóng đang chơi với cường độ cao, kỷ luật tốt và có phong độ ổn định hơn.

Chủ nhà Thanh Hóa được dự đoán sẽ gặp khó trong màn chạm trán CLB SLNA ẢNH: FPT PLAY

Dù lợi thế sân nhà có thể mang lại điểm tựa tinh thần, nhưng nếu không có sự điều chỉnh hợp lý, CLB Thanh Hóa rất dễ bị cuốn vào lối chơi giàu thể lực của đối phương. Trong bối cảnh chỉ hơn nhóm nguy hiểm 3 điểm, một thất bại không chỉ khiến họ có nguy cơ tụt hạng, mà còn kéo theo áp lực tâm lý cực lớn ở những vòng tiếp theo. Đây là trận đấu mà CLB Thanh Hóa buộc phải chơi với hơn 100% khả năng nếu không muốn tự đẩy mình vào thế khó.

HAGL gây sốc trên sân Viettel ngày ông Popov bị cấm chỉ đạo?

CLB Thể Công Viettel vẫn đang bám đuổi cuộc đua vô địch, nhưng trận gặp HAGL (19 giờ 15) lại đặt ra bài toán không hề đơn giản. Việc HLV Velizar Popov nhận thẻ đỏ ở vòng đấu trước, bị cấm chỉ đạo khiến đội bóng áo lính mất đi một điểm tựa quan trọng cả về chiến thuật lẫn tinh thần. Trong những trận đấu mang tính giằng co, sự hiện diện của HLV trưởng đôi khi là yếu tố tạo ra khác biệt, và Thể Công Viettel sẽ phải tìm cách thích nghi với điều đó.

Xét về thực lực, Thể Công Viettel vẫn được đánh giá cao hơn nhờ đội hình đồng đều và khả năng kiểm soát thế trận tốt. Tuy nhiên, vấn đề của họ nằm ở áp lực phải thắng. Khi khoảng cách giữa họ với đội đầu bảng là CLB Công an Hà Nội đang là 7 điểm, bất kỳ cú sảy chân nào cũng có thể khiến họ hụt hơi trong cuộc đua.

HAGL sẵn sàng gây sốc dù phải thi đấu trên sân của Thể Công Viettel ẢNH: FPT PLAY

Ông Popov sẽ bị cấm chỉ đạo ở trận đấu giữa CLB Thể Công Viettel và HAGL ẢNH: FPT PLAY

Ở chiều ngược lại, CLB HAGL lại đang sở hữu thứ “vũ khí” nguy hiểm là tinh thần. Chiến thắng trước CLB Nam Định giúp đội bóng phố núi giải tỏa áp lực và tìm lại sự tự tin. Với lối chơi giàu tốc độ, sẵn sàng phản công và không ngại va chạm, CLB HAGL hoàn toàn có thể gây khó cho Thể Công Viettel – nhất là khi lịch sử đối đầu gần đây cho thấy sự cân bằng đáng kể giữa hai đội.

CLB Công an TP.HCM đấu CLB Công an Hà Nội: Bài test tham vọng

Lúc 18 giờ, trận “derby ngành” giữa Công an TP.HCM (CLB CA TP.HCM) và CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) là trận đấu có ý nghĩa lớn với cả hai, nhưng ở những mục tiêu hoàn toàn khác nhau. Với đội bóng thủ đô, đây là cơ hội để củng cố vị trí dẫn đầu và khẳng định tham vọng vô địch. Trong khi đó, đội chủ nhà CLB CA TP.HCM lại đang loay hoay tìm lại bản sắc sau chuỗi trận thất vọng.

CLB CA TP.HCM khởi đầu mùa giải không tệ, nhưng càng về cuối càng bộc lộ nhiều hạn chế, đặc biệt là ở khâu tấn công. Hai trận gần nhất không ghi bàn và để thủng lưới tới 7 lần cho thấy sự mất cân bằng nghiêm trọng trong cách vận hành lối chơi. Khi hàng công thiếu sắc bén, còn hàng thủ liên tục mắc sai lầm, rất khó để họ tạo nên bất ngờ trước một đối thủ mạnh hơn.

CLB CA TP.HCM cần chiến thắng để lấy lại niềm tin của CĐV nhà, nhưng điều đó là không dễ ẢNH: FPT PLAY

Lịch thi đấu đầy đủ vòng 19 V-League ẢNH: FPT PLAY

Ngược lại, CLB CAHN dù vừa đánh rơi điểm số ở vòng trước nhưng vẫn cho thấy sự ổn định cần thiết của đội đang xếp đầu bảng. Họ sở hữu đội hình chất lượng, khả năng kiểm soát trận đấu tốt và quan trọng nhất là bản lĩnh trong những thời điểm quyết định.

Dẫu vậy, giới chuyên môn đánh giá, tính chất của một trận derby luôn tiềm ẩn những yếu tố khó lường. Nếu tận dụng được lợi thế sân nhà và tinh thần, CLB CA TP.HCM hoàn toàn có thể gây khó khăn cho CLB CAHN.