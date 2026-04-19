Bảng xếp hạng V-League mới nhất: HAGL thua nhưng có vị trí cực bất ngờ, CLB CAHN lừng lững tốp 1

Bảng xếp hạng V-League: HAGL trở lại mặt đất

Vòng 19 V-League 2025 - 2026 đã khép lại với loạt trận diễn ra tối 19.4, dẫn đến biến đổi cục diện ở cả hai đầu bảng xếp hạng.

Trên sân nhà, CLB Đà Nẵng dù chơi nỗ lực nhưng vẫn để thua 1-2 trước đội khách Nam Định. Chủ nhà Đà Nẵng sớm thủng lưới ở phút 21 sau pha đánh đầu cận thành của Nguyễn Xuân Son. Cuối hiệp 1, gánh nặng đặt lên vai đội bóng sông Hàn khi thủ môn Phan Văn Biểu nhận thẻ đỏ vì dùng tay bắt bóng bên ngoài vòng cấm.

Xuân Son (áo xanh) lại ghi bàn cho Nam Định ẢNH: ĐÔNG NGHI

Ở thế chân tường, CLB Đà Nẵng đã chơi quật khởi ở nửa đầu hiệp 2, nhờ vậy có bàn gỡ hòa phút 51 do công Brandon Lopez. Ngoại binh Đà Nẵng có pha xỏ háng tiền vệ Nam Định rồi sút xa đẹp mắt, đưa trận đấu về lại vạch xuất phát. Thế nhưng, CLB Nam Định cũng đáp trả 10 phút sau đó với cú cứa lòng tuyệt đẹp ngoài vòng cấm, đưa bóng vào góc xa trong sự bất lực của thủ môn Nguyễn Văn Toản. Nỗ lực của CLB Đà Nẵng lại không đủ để níu lại 1 điểm.

Với cuộc đua vô địch, CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) khẳng định sức mạnh áp đảo khi đánh bại CLB Công an TP.HCM 3 bàn không gỡ ngay trên sân vận động Bình Dương. 3 bàn thắng của Lê Văn Đô, Rogerio Alves và Nguyễn Đình Bắc giúp cựu vương V-League băng băng về đích với 48 điểm sau 19 vòng, hơn đội nhì bảng Thể Công Viettel 7 điểm khi mùa giải chỉ còn 7 vòng.

Ở các trận còn lại, SLNA rời sân Thanh Hóa với 1 điểm sau trận hòa 1-1, còn Thể Công Viettel đánh bại HAGL với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng của Wesley Nata (phút 73).

Thể Công Viettel (áo đỏ) gặp khó trước HAGL ẢNH: MINH TÚ

Trên bảng xếp hạng V-League, CLB CAHN vững ngôi đầu với 48 điểm, còn Thể Công Viettel đứng nhì với 41 điểm. Cuộc đua vô địch có thể ngã ngũ trong 3, 4 vòng tới, nếu CLB CAHN tiếp tục duy trì phong độ hiện tại. CLB Ninh Bình hoàn tất tốp 3 với 37 điểm, còn Hà Nội đứng hạng tư với 33 điểm.

Dù thua Hà Tĩnh ở vòng này, Hải Phòng vẫn đứng hạng năm với 27 điểm, bằng Nam Định (hạng sáu) nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại. CLB Công an TP.HCM đứng thứ bảy với 26 điểm sau 3 trận thua liên tục (thủng lưới 10 bàn), còn SLNA đứng hạng tám với 24 điểm.

Ở nhóm cuối bảng, CLB Đà Nẵng chôn chân ở vị trí cuối cùng với 12 điểm, còn PVF-CAND vẫn đứng áp chót với 13 điểm. Thanh Hóa đứng hạng 12 với 17 điểm, trong khi HAGL đứng hạng 11 với 18 điểm. Dù thua, nhưng HAGL vẫn có khoảng cách an toàn 5 điểm với nhóm nguy hiểm, do CLB Đà Nẵng và PVF-CAND cũng thua ở vòng này.

Khi cuộc đua vô địch đã sắp ngã ngũ, cuộc đua trụ hạng hứa hẹn "nóng" đến giây cuối cùng.

Bảng xếp hạng V-League sau vòng 19 ẢNH: VPF