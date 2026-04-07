CLB Nam Định bất ngờ trở lại đầy ấn tượng

HLV Vũ Hồng Việt lại mát tay

Sau khi đưa CLB Nam Định đăng quang 2 mùa giải liên tiếp (2023 - 2024 và 2024 - 2025), HLV Vũ Hồng Việt đã trải qua mùa giải mới (2025 - 2026) đầy khó khăn. Những vòng đấu đầu, do phải căng sức trên nhiều mặt trận, các trụ cột như Văn Toàn, Tuấn Anh, Thanh Hào, Lý Công Hoàng Anh… không có phong độ tốt, trong khi Xuân Son còn điều trị chấn thương, nên Nam Định thua thảm hại tại V-League.

Nguyễn Xuân Son (trái) trở lại ấn tượng, góp phần giúp CLB Nam Định thăng hoa Ảnh: Minh Tú

Là nhà đương kim vô địch của giải đấu, nhưng có giai đoạn đội bóng này không biết đến hương vị chiến thắng tại V-League khi từ vòng 4 - 13 họ chỉ toàn thua và hòa.

Không thể thay đổi được thành tích của đội bóng, HLV Vũ Hồng Việt nộp đơn xin từ chức vào ngày 24.10.2025 khi CLB Nam Định thua Gamba Osaka 1-3 tại đấu trường AFC Champions League Two 2025 - 2026). Lúc này, CLB Nam Định cũng lao đao ở V-League khi rơi xuống hạng 10. Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Trung Kiên lên làm HLV tạm quyền và sau ngày 14.11.2025 được thay bằng HLV người Bồ Đào Nha Mauro Jeronimo.

Dù đã thay đổi HLV trưởng nhưng đội bóng thành Nam cũng không cải thiện được thành tích của mình. Bởi thế, ban lãnh đạo CLB Nam Định đã có nước đi sáng suốt khi đưa HLV Vũ Hồng Việt trở lại ghế nóng, sau khi Nam Định thua Thể Công Viettel 0-1 ở trận đấu bù vòng 10 V-League ngày 24.2.

Được tin tưởng trở lại, ông Vũ Hồng Việt đã phát huy tài năng và vận may của mình. Ông dẫn dắt Nam Định giành 4 chiến thắng liên tiếp từ vòng 14 - 17. Từ đội bóng phải đua trụ hạng, Nam Đinh đi một lèo lên vị trí thứ 7 với 24 điểm. Từ đây, họ có thể mơ đến vị trí thứ 3 ở cuối mùa giải khi chỉ còn kém đội đang xếp hạng 3 là Ninh Bình 7 điểm.

Xuân Son đem lại nguồn năng lượng tích cực

Khi đánh giá về thành tích của CLB Nam Định thời gian qua, HLV Vũ Hồng Việt đánh giá cao về các cầu thủ đã nỗ lực hết mình để đưa đội vượt qua giai đoạn khó khăn. Đặc biệt, năng lượng tích cực từ Xuân Son đem lại cũng tác động nhiều đến tinh thần cầu thủ.

Ở trận làm khách trước CLB Hà Tĩnh ngày 5.4, Xuân Son đã chơi tích cực và đầy cảm hứng để giúp đội bóng thành Nam giành chiến thắng 2-0. Bàn đầu tiên, Xuân Son nỗ lực tranh chấp khiến hậu vệ đội chủ nhà để bóng chạm tay trong vòng 16 m 50 và chính anh cũng là người kết thúc từ chấm 11 m mở tỷ số trận đấu. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của anh tại V-League kể từ khi anh trở lại thi đấu sau chấn thương.

Sang đầu hiệp 2, Xuân Son lại chơi khá hay với pha kiến tạo cho Akolo Ababa ấn định chiến thắng 2-0, giúp Nam Định làm nên chuỗi 4 trận thắng liên tiếp. Sau mạch trận thắng ấn tượng, nhà đương kim vô địch đã thật sự trở lại. Họ không còn nỗi lo đua trụ hạng nên sẽ đặt mục tiêu nhắm tốp 3 ở cuối mùa giải nếu tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng như thời gian qua.

Có thể nói, chính sự trở lại của Xuân Son đã góp phần giúp các cầu thủ Nam Định tự tin hơn trước mọi đối thủ dù thi đấu sân nhà hay sân khách. Xuân Son cũng cho thấy bản năng "sát thủ" với 2 bàn thắng vào lưới Malaysia trong màu áo đội tuyển VN và bây giờ là bàn thắng tại V-League cho CLB Nam Định.

Xuân Son cho biết anh đang dần lấy lại phong độ tốt nhất của mình trước đây, bởi luôn tập luyện tích cực và được HLV Vũ Hồng Việt cũng như đồng đội tin tưởng.

Mỗi khi đội bóng thành Nam có được niềm tin, họ sẽ là đối thủ rất đáng gờm. Trước mắt là trận đấu trên sân nhà với CLB HAGL ở vòng 18 ngày 11.4. CLB HAGL vừa thua Ninh Bình 1-2, nên rất khó để đứng vững tại chảo lửa Thiên Trường. Tiếp HAGL, CLB Nam Định đang hướng đến chiến thắng thứ 5 liên tiếp ở mùa giải năm nay.