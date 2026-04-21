CLB Công an TP.HCM 'rơi' tự do: Ghế HLV Lê Huỳnh Đức bắt đầu rung lắc

CLB Công an TP.HCM lâm vào khủng hoảng

Nếu V-League có bảng xếp hạng riêng cho 3 vòng đấu gần nhất, vị trí cuối cùng chắc chắn thuộc về CLB Công an TP.HCM, đội có phong độ kém nhất giải thời gian qua.

Thất bại 0-3 trên sân nhà trước CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) đã đánh dấu trận thứ ba liên tiếp thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức thua đậm, đều trước các đội phía bắc. Trước đó, đại diện miền Nam thua 0-3 trên sân Hải Phòng và 0-4 trên sân Thanh Hóa. 3 thất bại, 0 bàn thắng, 10 bàn thua, CLB Công an TP.HCM đang chơi kém hiệu quả hơn cả những đội nhóm cuối như Đà Nẵng, PVF-CAND.

CLB Công an TP.HCM (áo đỏ) tụt dốc ẢNH: KHẢ HÒA

Nhìn rộng ra, CLB Công an TP.HCM đã thua 5 trong 7 trận gần nhất. Học trò Lê Huỳnh Đức chỉ thắng được PVF-CAND và HAGL tính từ đầu năm 2026 đến nay. Khủng hoảng toàn diện đẩy CLB Công an TP.HCM từ thế đua vô địch tụt xuống tranh hạng ba, rồi rơi xuống giữa bảng.

"CLB Công an TP.HCM đã chơi trận dở nhất từ đầu giải", HLV Lê Huỳnh Đức nói sau trận thua Hải Phòng. Nhưng, nếu cái dở chỉ dừng ở 1 trận đấu, cựu tuyển thủ Việt Nam cùng học trò đã không tụt sâu đến thế. 3 trận đã qua, CLB Công an TP.HCM không chỉ mắc nhiều sai lầm, phòng ngự lỏng lẻo (thủng lưới trung bình 3,33 bàn/trận), tấn công yếu ớt (không ghi được bàn), mà còn thể hiện tinh thần bạc nhược. HLV Lê Huỳnh Đức nhận lỗi khi nói "trách nhiệm của tôi là chưa thể thúc đẩy cầu thủ làm việc tốt hơn". Đó là sự thừa nhận dũng cảm và thẳng thắn của chiến lược gia cá tính bậc nhất giải. Tuy nhiên, nhận lỗi rồi... sao nữa, lại là câu hỏi vẽ nên tương lai mờ mịt của Lê Huỳnh Đức ở chính đội bóng mang phiên hiệu gợi nhớ thời huy hoàng của ông.

Điểm sáng hiếm hoi của CLB Công an TP.HCM từ đầu năm 2026 chỉ đến từ hai Việt kiều: Lê Giang Patrik và Ngô Văn Khoa.

Ngô Văn Khoa là điểm sáng hiếm hoi ẢNH: KHẢ HÒA

Thủ môn Lê Giang Patrik liên tục cứu thua, điển hình là trận gặp CLB CAHN với 5 pha đẩy bóng ngoạn mục. Văn Khoa là bản hợp đồng thành công, khi hòa nhập cực nhanh và ghi 3 bàn thắng, vươn lên trở thành chân sút số một. Tốc độ, sự lắt léo, và trên hết là "bình" nhiệt huyết tràn đầy giúp Khoa Ngô trở nên đáng xem ở hành lang trái. Một đốm sáng lẻ loi, giữa tập thể tấn công hời hợt mà HLV Lê Huỳnh Đức vẫn đang loay hoay.

Đầu sóng, ngọn gió

Theo ông Lê Huỳnh Đức, nguyên nhân khiến hàng công CLB Công an TP.HCM trầy trật đến từ quá trình chuẩn bị. "Trước thềm mùa này, chúng tôi chỉ có 2 tuần chuẩn bị. Các cầu thủ đã được đăng ký đủ, không có thời gian thay đổi", cựu HLV Đà Nẵng bày tỏ.

Ông Lê Huỳnh Đức đang đề cập đến bài toán "khát" tiền đạo, nơi CLB Công an TP.HCM không có một trung phong đẳng cấp đúng nghĩa để cày kéo hàng công, như Jose Almeida hay Gaston Merlo thuở Huỳnh Đức còn cùng CLB Đà Nẵng tung hoành với hai chức vô địch V-League. Từng là trung phong lẫy lừng, Huỳnh Đức hiểu rõ một chân sút đẳng cấp có thể kéo đội bóng đi lên ra sao.

Áp lực trên vai HLV Lê Huỳnh Đức ẢNH: MINH TÚ

Lúc này, HLV Lê Huỳnh Đức chỉ có Nguyễn Tiến Linh, cầu thủ đã "tịt ngòi" 14 trận liên tục, cùng Đinh Thanh Bình, chân sút chưa bao giờ... giỏi với vỏn vẹn 18 bàn thắng trong 7 mùa đá V-League. Tiến Linh sa sút, nhưng cũng không có ai khả dĩ hơn.

Chưa đầy một mùa giải huấn luyện, không đơn giản để HLV Lê Huỳnh Đức xây dựng bản sắc cho đội bóng vốn dĩ thay cầu thủ liên tục. Đến HLV đẳng cấp như Alexandre Polking cũng cần đến mùa thứ ba nắm quyền mới giúp "con tàu" CLB CAHN đến gần ngai vàng V-League. Kiên nhẫn là chìa khóa thành công. Lê Huỳnh Đức là biểu tượng của thương hiệu bóng đá Công an TP.HCM, vậy nên, ông là người được chọn cho dự án bóng đá dài hạn. Mùa giải đầu tiên, khi đội nhà chưa thực sự "mạnh vì gạo", đòi hỏi CLB Công an TP.HCM phải đua tranh với CLB CAHN, Thể Công Viettel, Ninh Bình hay Hà Nội là phi lý.

Tuy nhiên, CLB Công an TP.HCM cần tinh thần chiến đấu. Thắng hay thua, đội vẫn phải chơi hào sảng và quyết tâm. "Phải gắng từng trận, bại không nản, thắng không kiêu. Trận nào cũng đá với tinh thần quyết thắng", Lê Huỳnh Đức nói. Nhưng lúc này, đội bóng của ông chưa làm được.

Chính thái độ đối mặt với thất bại mới là yếu tố định đoạt chiếc ghế của HLV Lê Huỳnh Đức, thứ sẽ lung lay nếu đội tiếp tục không thắng CLB Hà Tĩnh ở vòng 20.