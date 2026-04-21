Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

CLB Công an TP.HCM 'rơi' tự do: Ghế HLV Lê Huỳnh Đức bắt đầu rung lắc

Hồng Nam
21/04/2026 15:59 GMT+7

CLB Công an TP.HCM khủng hoảng với 3 trận thua liên tục, kéo theo ghế của HLV Lê Huỳnh Đức 'nóng' lên từng ngày.

CLB Công an TP.HCM lâm vào khủng hoảng

Nếu V-League có bảng xếp hạng riêng cho 3 vòng đấu gần nhất, vị trí cuối cùng chắc chắn thuộc về CLB Công an TP.HCM, đội có phong độ kém nhất giải thời gian qua.

Thất bại 0-3 trên sân nhà trước CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) đã đánh dấu trận thứ ba liên tiếp thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức thua đậm, đều trước các đội phía bắc. Trước đó, đại diện miền Nam thua 0-3 trên sân Hải Phòng và 0-4 trên sân Thanh Hóa. 3 thất bại, 0 bàn thắng, 10 bàn thua, CLB Công an TP.HCM đang chơi kém hiệu quả hơn cả những đội nhóm cuối như Đà Nẵng, PVF-CAND. 

Việt kiều không 'gánh' nổi CLB Công an TP.HCM: Ghế HLV Lê Huỳnh Đức lung lay - Ảnh 1.

CLB Công an TP.HCM (áo đỏ) tụt dốc

ẢNH: KHẢ HÒA

Nhìn rộng ra, CLB Công an TP.HCM đã thua 5 trong 7 trận gần nhất. Học trò Lê Huỳnh Đức chỉ thắng được PVF-CAND và HAGL tính từ đầu năm 2026 đến nay. Khủng hoảng toàn diện đẩy CLB Công an TP.HCM từ thế đua vô địch tụt xuống tranh hạng ba, rồi rơi xuống giữa bảng. 

"CLB Công an TP.HCM đã chơi trận dở nhất từ đầu giải", HLV Lê Huỳnh Đức nói sau trận thua Hải Phòng. Nhưng, nếu cái dở chỉ dừng ở 1 trận đấu, cựu tuyển thủ Việt Nam cùng học trò đã không tụt sâu đến thế. 3 trận đã qua, CLB Công an TP.HCM không chỉ mắc nhiều sai lầm, phòng ngự lỏng lẻo (thủng lưới trung bình 3,33 bàn/trận), tấn công yếu ớt (không ghi được bàn), mà còn thể hiện tinh thần bạc nhược. HLV Lê Huỳnh Đức nhận lỗi khi nói "trách nhiệm của tôi là chưa thể thúc đẩy cầu thủ làm việc tốt hơn". Đó là sự thừa nhận dũng cảm và thẳng thắn của chiến lược gia cá tính bậc nhất giải. Tuy nhiên, nhận lỗi rồi... sao nữa, lại là câu hỏi vẽ nên tương lai mờ mịt của Lê Huỳnh Đức ở chính đội bóng mang phiên hiệu gợi nhớ thời huy hoàng của ông. 

Điểm sáng hiếm hoi của CLB Công an TP.HCM từ đầu năm 2026 chỉ đến từ hai Việt kiều: Lê Giang Patrik và Ngô Văn Khoa. 

Việt kiều không 'gánh' nổi CLB Công an TP.HCM: Ghế HLV Lê Huỳnh Đức lung lay - Ảnh 2.

Ngô Văn Khoa là điểm sáng hiếm hoi

ẢNH: KHẢ HÒA

Thủ môn Lê Giang Patrik liên tục cứu thua, điển hình là trận gặp CLB CAHN với 5 pha đẩy bóng ngoạn mục. Văn Khoa là bản hợp đồng thành công, khi hòa nhập cực nhanh và ghi 3 bàn thắng, vươn lên trở thành chân sút số một. Tốc độ, sự lắt léo, và trên hết là "bình" nhiệt huyết tràn đầy giúp Khoa Ngô trở nên đáng xem ở hành lang trái. Một đốm sáng lẻ loi, giữa tập thể tấn công hời hợt mà HLV Lê Huỳnh Đức vẫn đang loay hoay. 

Đầu sóng, ngọn gió 

Theo ông Lê Huỳnh Đức, nguyên nhân khiến hàng công CLB Công an TP.HCM trầy trật đến từ quá trình chuẩn bị. "Trước thềm mùa này, chúng tôi chỉ có 2 tuần chuẩn bị. Các cầu thủ đã được đăng ký đủ, không có thời gian thay đổi", cựu HLV Đà Nẵng bày tỏ. 

Ông Lê Huỳnh Đức đang đề cập đến bài toán "khát" tiền đạo, nơi CLB Công an TP.HCM không có một trung phong đẳng cấp đúng nghĩa để cày kéo hàng công, như Jose Almeida hay Gaston Merlo thuở Huỳnh Đức còn cùng CLB Đà Nẵng tung hoành với hai chức vô địch V-League. Từng là trung phong lẫy lừng, Huỳnh Đức hiểu rõ một chân sút đẳng cấp có thể kéo đội bóng đi lên ra sao.

Việt kiều không 'gánh' nổi CLB Công an TP.HCM: Ghế HLV Lê Huỳnh Đức lung lay - Ảnh 3.

Áp lực trên vai HLV Lê Huỳnh Đức

ẢNH: MINH TÚ

Lúc này, HLV Lê Huỳnh Đức chỉ có Nguyễn Tiến Linh, cầu thủ đã "tịt ngòi" 14 trận liên tục, cùng Đinh Thanh Bình, chân sút chưa bao giờ... giỏi với vỏn vẹn 18 bàn thắng trong 7 mùa đá V-League. Tiến Linh sa sút, nhưng cũng không có ai khả dĩ hơn.

Chưa đầy một mùa giải huấn luyện, không đơn giản để HLV Lê Huỳnh Đức xây dựng bản sắc cho đội bóng vốn dĩ thay cầu thủ liên tục. Đến HLV đẳng cấp như Alexandre Polking cũng cần đến mùa thứ ba nắm quyền mới giúp "con tàu" CLB CAHN đến gần ngai vàng V-League. Kiên nhẫn là chìa khóa thành công. Lê Huỳnh Đức là biểu tượng của thương hiệu bóng đá Công an TP.HCM, vậy nên, ông là người được chọn cho dự án bóng đá dài hạn. Mùa giải đầu tiên, khi đội nhà chưa thực sự "mạnh vì gạo", đòi hỏi CLB Công an TP.HCM phải đua tranh với CLB CAHN, Thể Công Viettel, Ninh Bình hay Hà Nội là phi lý. 

Tuy nhiên, CLB Công an TP.HCM cần tinh thần chiến đấu. Thắng hay thua, đội vẫn phải chơi hào sảng và quyết tâm. "Phải gắng từng trận, bại không nản, thắng không kiêu. Trận nào cũng đá với tinh thần quyết thắng", Lê Huỳnh Đức nói. Nhưng lúc này, đội bóng của ông chưa làm được. 

Chính thái độ đối mặt với thất bại mới là yếu tố định đoạt chiếc ghế của HLV Lê Huỳnh Đức, thứ sẽ lung lay nếu đội tiếp tục không thắng CLB Hà Tĩnh ở vòng 20. 

Xem LPBank V-League 1-2025-2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Khám phá thêm chủ đề

CLB Công An TP.HCM Lê Huỳnh Đức Việt kiều V-League
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận