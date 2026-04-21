U.17 Việt Nam phải thắng U.17 Úc để mơ World Cup

Ranh giới U.17 Việt Nam chưa thể bước qua

Trận hòa 0-0 trước U.17 Indonesia ở lượt hạ màn bảng A U.17 Đông Nam Á 2026 giúp U.17 Việt Nam của HLV Cristiano Roland xác lập cột mốc ấn tượng: 11 trận bất bại ở các giải chính thức.

Dưới bàn tay dìu dắt của cựu cầu thủ Hà Nội, U.17 Việt Nam có 3 trận hòa với cùng tỷ số 1-1 trước Úc, Nhật Bản và UAE ở giải U.17 châu Á 2025, thắng 5 trận ở vòng loại U.17 châu Á 2026, sau đó bất bại tiếp 3 trận ở vòng bảng U.17 Đông Nam Á 2026.

Suốt 11 trận đã qua, Lê Sỹ Bách cùng đồng đội ghi 47 bàn, chỉ 3 lần để lọt lưới. Cú chuyển mình đáng khen ngợi, trong bối cảnh ông Roland từng tiếp quản tập thể U.16 Việt Nam chỉ đứng hạng tư ở giải U.16 Đông Nam Á 2024, sau trận thua 0-5 trước U.16 Indonesia.

U.17 Việt Nam (áo đỏ) thăng hoa ẢNH: VFF

Phong độ thể hiện suốt 2 năm qua đã chứng minh U.17 Việt Nam là đội bóng hàng đầu Đông Nam Á. Nhưng, con đường bước từ Đông Nam Á ra châu Á chưa bao giờ trải hoa hồng với bất cứ cấp độ trẻ Việt Nam nào. Dù Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã mở rộng số suất dự U.17 World Cup lên 48, đồng nghĩa chỉ cần lọt vào tứ kết U.17 châu Á là đủ để đến sân chơi thế giới (Việt Nam từng hai lần làm được trước đây, khi FIFA chưa mở rộng số suất U.17 World Cup), thì con đường dự World Cup của bóng đá trẻ Việt Nam còn xa.

"Muốn không thủng lưới, có lẽ chỉ dựng bức tường bê tông trước cầu môn. Còn lại, chúng ta không thể tính toán quá nhiều", HLV Cristiano Roland chia sẻ với Báo Thanh Niên, khi U.17 Việt Nam để rơi vé World Cup vì bàn thua phút cuối trước U.17 UAE.

VCK U.17 châu Á 2025 là giải đấu U.17 Việt Nam đã chơi rất hay trước Nhật Bản hay Úc. Đáng tiếc, khi thầy trò Roland là đội bóng duy nhất ở giải bị loại dù không thua trận nào.

Thế nhưng, U.17 Việt Nam không thua, mà cũng... không thắng. Khoảng cách từ thua đến hòa thực ra không lớn, Hoàng Trọng Duy Khang cùng đồng đội đã bước qua rồi. Song, khoảng cách từ hòa đến thắng mới thực sự là vấn đề.

U.17 Việt Nam có thể vươn cao ẢNH: VFF

U.17 Việt Nam đã níu chân, nhưng lại chưa thể đánh bại những đội mạnh nhất châu Á. Học trò Roland còn thiếu một chiến thắng có tiếng vang trước đối thủ sừng sỏ, để chứng minh bản thân đã sẵn sàng cho giấc mộng World Cup.

Vì thế, cuộc gặp U.17 Úc ở bán kết Đông Nam Á (19 giờ 30 ngày mai 22.4) đến rất đúng lúc.

Chiến đấu và hy vọng

"Toàn đội luôn tiếp cận theo cách riêng của mình, đó là tập trung giải quyết từng trận đấu một và cố gắng hết sức trong từng trận. Với U.17 Việt Nam, trận nào cũng giá trị ngang trận chung kết", HLV Cristiano Roland khẳng định.

Chiến thắng trước Úc, dù ở bất cứ cấp độ nào, cũng đều là món quà tinh thần quý giá với bóng đá Việt Nam. Trong lịch sử, U.23 Việt Nam từng thắng U.23 Úc (1-0) ở vòng bảng, để viết nên kỳ tích Thường Châu với ngôi á quân U.23 châu Á 2018. U.20 Việt Nam cũng thắng U.20 Úc (1-0) ở vòng bảng U.20 châu Á 2023, nhờ cú sút xa đẳng cấp của Nguyễn Quốc Việt. U.19 Việt Nam từng hạ U.19 Úc (5-1) ở vòng loại U.19 châu Á 2014 và thắng đối thủ 1-0 tại trận ra quân U.19 Đông Nam Á 2014.

U.17 Việt Nam (áo trắng) cần một chiến thắng có tiếng vang ẢNH: VFF

U.17 Việt Nam cũng từng ngược dòng hạ U.17 Úc (3-2) tại vòng bảng U.17 châu Á 2016, qua đó đoạt vé tứ kết ngoạn mục. Chỉ có ở cấp đội tuyển quốc gia, Việt Nam chưa từng vượt qua Úc.

Điểm tựa lịch sử cho thấy, bóng đá trẻ Việt Nam chưa bao giờ ngại Úc. Thậm chí ở một số cấp độ như U.23, Việt Nam còn nhỉnh hơn đối thủ trong một thập kỷ qua. Nỗ lực của thế hệ đàn anh đã tạo nên tâm thế tự tin, không sợ hãi cho đàn em hiện tại. Theo HLV Roland, việc khởi dậy tinh thần là điều khó nhất khi dìu dắt cầu thủ trẻ. Khi nút thắt tâm lý đã được tháo gỡ, sự hưng phấn của tuổi trẻ sẽ giúp U.17 Việt Nam làm nên chuyện.

Một chiến thắng trước U.17 Úc sẽ thôi thúc niềm tin rằng giấc mơ vươn ra châu Á và hướng tới World Cup là có thể.