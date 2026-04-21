Nhà vô địch sắp lộ diện

Thầy trò HLV Alexandre Polking bảo vệ thành công cách biệt 7 điểm với Thể Công Viettel (nhì bảng) và 11 điểm với Ninh Bình (hạng ba). Khi mùa giải chỉ còn 7 vòng, Ninh Bình hầu như không còn cơ hội xưng vương. Cuộc đua chỉ diễn ra "song mã" giữa CLB Công an Hà Nội (CAHN) và Thể Công Viettel. Với 7 điểm giắt lưng, CLB CAHN có quyền sẩy chân 2 trận cuối mùa, còn Thể Công Viettel buộc phải thắng hết mới mong trở lại ngai vàng sau 6 năm chờ đợi. Mỗi bước "hụt" lúc này của đội bóng áo lính đều mang đến bất lợi, trong khi đối thủ có quyền sai lầm với vốn hiện có. Đó là khác biệt lớn về tâm thế - yếu tố định đoạt cuộc đua vô địch. CLB CAHN sẽ đối đầu Thể Công Viettel ở vòng hạ màn. Nếu hai đội vẫn còn đua vô địch đến lúc đó, cuộc thư hùng sẽ được xem như chung kết mùa giải.

CLB Công an Hà Nội băng băng về đích

Xét về lịch thi đấu cho đến trước vòng 26, CLB CAHN cũng có ưu thế với 4 trận sân nhà (Thể Công Viettel còn 3 trận) cùng độ khó thấp hơn. Trong 6 trận tiếp theo, Đình Bắc cùng đồng đội chỉ gặp 1 đối thủ còn mục tiêu rõ ràng (Thanh Hóa ở vòng 23), trong khi các đối thủ SLNA, Hải Phòng, Nam Định, Hà Tĩnh, Becamex TP.HCM sắp hết động lực thành tích, do gần như chắc chắn trụ hạng thành công nhưng cũng khó tiếp cận tốp 3. Ngược lại, Thể Công Viettel phải đối đầu với 3 đội còn nguyên động lực, đó là CLB Đà Nẵng (vòng 20) và PVF-CAND (vòng 24) với cuộc đua trụ hạng, cùng Ninh Bình (vòng 21) - đội còn nguyên cơ hội lấy chính ngôi nhì mà Thể Công Viettel nắm giữ. Các đối thủ đang trong "vũng lầy" sinh tồn hay cạnh tranh ngôi cao đều tiềm ẩn cơ hội gây bất ngờ rất lớn, mà ngay cả đội bóng đã thắng 7/9 trận gần nhất như Thể Công Viettel cũng không thể xem thường. Nhất là khi đội vẫn đang trong thời gian vắng HLV Velizar Popov, người bị truất quyền chỉ đạo do án phạt nguội của Liên đoàn Bóng đá VN (VFF).

Tuy nhiên, chìa khóa giúp CLB CAHN chiếm thế đua tranh thượng phong nằm ở chính đội bóng này. Sau 2 năm huấn luyện, ông Polking đã nhào nặn xong diện mạo và triết lý đồng nhất cho cựu vương V-League. CLB CAHN có lối đá kiểm soát, ban bật nhuần nhuyễn, tấn công đa dạng và bài bản nhờ dàn cầu thủ chất lượng ở cả ba tuyến. CLB CAHN cũng là đội hiếm hoi ở V-League mà nội binh lẫn ngoại binh đều đẳng cấp. Alan Grafite, Leo Artur, Stefan Mauk, Vitao, Rogerio Alves… mang đến chất lượng chuyên môn và sức mạnh thể chất vượt trội, bồi đắp phần còn thiếu cho những tuyển thủ quốc gia như Quang Hải, Thành Long, Việt Anh, Đình Bắc, Văn Hậu, Cao Pendant Quang Vinh, Đình Trọng hay Nguyễn Filip.

Khác biệt của CLB CAHN nằm ở lực lượng ổn định từ ghế huấn luyện đến cầu thủ. Trong khi Thể Công Viettel, CLB Hà Nội hay Ninh Bình liên tục thay "tướng" và đổi mới bộ khung đội hình, CLB CAHN lại giữ sự đồng nhất qua ít nhất 2, 3 mùa giải. Chính kết cấu lối chơi và con người ổn định giúp CLB CAHN đua đường dài cực hay, thể hiện sức mạnh vượt trội ở nơi vốn đòi hỏi sự bền bỉ, càng ít xáo trộn càng tốt. Những bản hợp đồng gia hạn với Alan Grafite, Văn Hậu, Đình Trọng, Việt Anh hay Thành Long cũng là cam kết đúng lúc để cầu thủ yên tâm chiến đấu ở giai đoạn quan trọng nhất mùa.