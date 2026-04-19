Ở trận đấu thuộc vòng 19 V-League 2025-2026 tối 19.4, Thể Công Viettel không có HLV Velizar Popov trên băng ghế chỉ đạo. Nhà cầm quân người Bulgaria phải chấp hành án cấm 4 trận từ Ban Kỷ luật VFF do phản ứng với tổ trọng tài ở trận gặp Thanh Hóa vòng trước.

Dù thiếu người cầm sa bàn trực tiếp, đội chủ nhà vẫn chủ động đẩy cao đội hình ngay từ đầu. Viettel tổ chức tấn công liên tục, chủ yếu khai thác hai biên và các tình huống cố định. Một pha bóng gây tranh cãi xuất hiện sớm khi bóng chạm tay cầu thủ HAGL trong vòng cấm, nhưng VAR xác định không có phạt đền.

Sức ép của Thể Công Viettel được cụ thể hóa bằng những cơ hội rõ ràng. Văn Tú có cú volley từ tuyến hai đưa bóng dội xà ngang, trong khi Đinh Xuân Tiến cũng không tận dụng được pha bóng bật ra trong vòng cấm. Đội chủ nhà còn gặp bất lợi về lực lượng khi Hữu Thắng phải rời sân sớm vì chấn thương.

Phía HAGL lựa chọn cách chơi phòng ngự - phản công, lùi sâu đội hình và duy trì cự ly chặt chẽ. Hàng thủ đội khách giữ được sự tập trung cần thiết để khép lại hiệp một mà không để thủng lưới.

Sang hiệp hai, Thể Công Viettel tiếp tục kiểm soát thế trận và duy trì áp lực. Khuất Văn Khang là điểm sáng với nhiều pha đột phá và tạo cơ hội. Một trong những tình huống đáng chú ý là pha căng ngang để Lucao dứt điểm nhanh trong vòng cấm, nhưng thủ môn Trung Kiên vẫn chơi chắc chắn.

HLV Popov bị kỷ luật, Thể Công Viettel vẫn thắng HAGL để bám đuổi ngôi đầu

Trước đó, Văn Tú cũng có thêm một pha dứt điểm nguy hiểm khi bóng đi sạt xà ngang sau đường chọc khe của Khuất Văn Khang. Những cơ hội liên tiếp cho thấy Thể Công Viettel dần gia tăng sức ép lên hàng thủ đội khách.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến từ tình huống cố định. Phút 73, Đinh Xuân Tiến treo bóng từ cánh trái, Wesley Nata di chuyển hợp lý và thực hiện pha đánh đầu ngược, đưa bóng vào góc xa, mở tỷ số cho Thể Công Viettel.

Sau bàn thua, HAGL không tạo ra được sức ép đáng kể. Đội khách gặp khó trong việc triển khai bóng và không có nhiều cơ hội rõ ràng trong thời gian còn lại.

Chiến thắng 1-0 giúp Thể Công Viettel tiếp tục đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng với 41 điểm, kém đội đầu bảng CLB Công an Hà Nội 7 điểm, qua đó vẫn duy trì hy vọng trong cuộc đua vô địch.





Xem LPBank V-League 1-2025-2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn



