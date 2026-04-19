Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Video Thể thao

Đà Nẵng thua đau Nam Định trong trận Xuân Son lập công, nguy cơ rớt hạng tăng cao

Quỳnh Phương
19/04/2026 21:05 GMT+7

Dù gỡ hòa trong hiệp 2 khi chơi thiếu người, CLB Đà Nẵng vẫn thua 1-2 trước CLB Nam Định, tiếp tục đứng cuối bảng và đối mặt nguy cơ rớt hạng.

Tối 19.4, tại vòng 19 V-League 2025-2026, CLB Đà Nẵng nhận thất bại 1-2 trước CLB Nam Định trên sân Chi Lăng, trong trận đấu họ phải thi đấu thiếu người từ cuối hiệp 1.

Bước vào trận đấu trong bối cảnh chịu nhiều áp lực, CLB Đà Nẵng vẫn thể hiện quyết tâm giành điểm trước đối thủ mạnh. Tuy nhiên, lối chơi phòng ngự của đội chủ nhà không phát huy hiệu quả khi để CLB Nam Định kiểm soát thế trận.

Phút 21, đội khách có bàn mở tỷ số. Sau tình huống bóng bật ra từ pha xử lý không dứt khoát của hàng thủ Đà Nẵng, Nguyễn Xuân Son có mặt đúng lúc, đánh đầu cận thành ghi bàn.

Khó khăn càng lớn với CLB Đà Nẵng khi cuối hiệp 1, thủ môn Văn Biểu nhận thẻ đỏ sau tình huống phạm lỗi ngoài vòng cấm, buộc đội chủ nhà phải chơi với 10 người.

Sang hiệp 2, trong thế không còn gì để mất, CLB Đà Nẵng đẩy cao đội hình. Phút 51, Joel Brandon Lopez Pissano ghi bàn gỡ hòa 1-1, thắp lại hy vọng cho đội chủ nhà.

Tuy nhiên, chỉ 10 phút sau, CLB Nam Định tái lập thế dẫn trước. Chadrac Akolo Ababa dứt điểm đẹp mắt, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách.

Những phút cuối trận, CLB Đà Nẵng nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không thành công. Thất bại này khiến đội bóng sông Hàn tiếp tục đứng cuối bảng với 12 điểm, kéo dài chuỗi trận không thắng.

Trong khi đó, CLB Nam Định nâng tổng điểm lên 27, vươn lên vị trí thứ 5 và tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu.

Tin liên quan

Đình Bắc lại ‘nổ súng’, CLB Công an Hà Nội thắng đậm CLB Công an TP.HCM

Đình Bắc lại ‘nổ súng’, CLB Công an Hà Nội thắng đậm CLB Công an TP.HCM

Đình Bắc ghi bàn trận thứ 3 liên tiếp, góp công giúp CLB CAHN thắng 3-0 trước CLB CA TP.HCM, qua đó tiến gần hơn đến mục tiêu vô địch.

Highlight Thanh Hóa 1-1 SLNA: Giằng co chia điểm

Highlight Trường Tươi Đồng Nai 3-0 Quảng Ninh: Thắng thuyết phục

Khám phá thêm chủ đề

Xuân Son CLB Đà Nẵng CLB Nam Định V-League
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận