Tối 19.4, tại vòng 19 V-League 2025-2026, CLB Đà Nẵng nhận thất bại 1-2 trước CLB Nam Định trên sân Chi Lăng, trong trận đấu họ phải thi đấu thiếu người từ cuối hiệp 1.

Bước vào trận đấu trong bối cảnh chịu nhiều áp lực, CLB Đà Nẵng vẫn thể hiện quyết tâm giành điểm trước đối thủ mạnh. Tuy nhiên, lối chơi phòng ngự của đội chủ nhà không phát huy hiệu quả khi để CLB Nam Định kiểm soát thế trận.

Phút 21, đội khách có bàn mở tỷ số. Sau tình huống bóng bật ra từ pha xử lý không dứt khoát của hàng thủ Đà Nẵng, Nguyễn Xuân Son có mặt đúng lúc, đánh đầu cận thành ghi bàn.

Khó khăn càng lớn với CLB Đà Nẵng khi cuối hiệp 1, thủ môn Văn Biểu nhận thẻ đỏ sau tình huống phạm lỗi ngoài vòng cấm, buộc đội chủ nhà phải chơi với 10 người.

Đà Nẵng thua đau Nam Định trong trận Xuân Son lập công, nguy cơ rớt hạng tăng cao

Sang hiệp 2, trong thế không còn gì để mất, CLB Đà Nẵng đẩy cao đội hình. Phút 51, Joel Brandon Lopez Pissano ghi bàn gỡ hòa 1-1, thắp lại hy vọng cho đội chủ nhà.

Tuy nhiên, chỉ 10 phút sau, CLB Nam Định tái lập thế dẫn trước. Chadrac Akolo Ababa dứt điểm đẹp mắt, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách.

Những phút cuối trận, CLB Đà Nẵng nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không thành công. Thất bại này khiến đội bóng sông Hàn tiếp tục đứng cuối bảng với 12 điểm, kéo dài chuỗi trận không thắng.

Trong khi đó, CLB Nam Định nâng tổng điểm lên 27, vươn lên vị trí thứ 5 và tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu.