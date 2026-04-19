Đình Bắc lại ‘nổ súng’, CLB Công an Hà Nội thắng đậm CLB Công an TP.HCM
Đình Bắc lại ‘nổ súng’, CLB Công an Hà Nội thắng đậm CLB Công an TP.HCM

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
19/04/2026 21:04 GMT+7

Đình Bắc ghi bàn trận thứ 3 liên tiếp, góp công giúp CLB CAHN thắng 3-0 trước CLB CA TP.HCM, qua đó tiến gần hơn đến mục tiêu vô địch.

Tối 19.4, tại vòng 19, CLB CA TP.HCM nhận thất bại 0-3 trước CLB CAHN trong trận đấu diễn ra trên sân Bình Dương.

Trận đấu giữa 2 đội bóng ngành công an diễn ra sôi động ngay từ đầu. CLB CA TP.HCM có những cơ hội đáng chú ý, trong đó Tiến Linh từng đưa bóng dội xà ngang sau pha đánh đầu nguy hiểm. Tuy nhiên, các pha dứt điểm của cả 2 đội đều không dễ dàng chuyển hóa thành bàn thắng trước sự xuất sắc của 2 thủ môn Nguyễn Filip và Lê Giang Patrik.

Đình Bắc lại ‘nổ súng’, CLB Công an Hà Nội thắng đậm CLB Công an TP.HCM

Phút 20, CLB CAHN có bàn mở tỷ số. Văn Đô tung cú dứt điểm trong tình huống lộn xộn, bóng chạm chân hậu vệ đội chủ nhà đổi hướng khiến thủ môn Lê Giang Patrik không kịp phản ứng.

Sang hiệp 2, CLB CAHN tiếp tục duy trì sức ép. Hàng thủ CLB CA TP.HCM phải làm việc vất vả trước những pha tổ chức tấn công của đội khách.

Phút 81, Hugo Alves nhân đôi cách biệt sau pha phối hợp hiệu quả của CLB CAHN. Chỉ 5 phút sau, Đình Bắc khép lại chiến thắng 3-0 bằng pha bứt tốc và dứt điểm chính xác từ đường kiến tạo của Minh Phúc.

Chiến thắng này giúp CLB CAHN nâng tổng điểm lên 48, tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu. Trong khi đó, CLB CA TP.HCM đứng thứ 7 với 26 điểm sau vòng đấu này.

Xem LPBank V-League 1-2025-2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Tin liên quan

Highlight Trường Tươi Đồng Nai 3-0 Quảng Ninh: Thắng thuyết phục

Highlight Trường Tươi Đồng Nai 3-0 Quảng Ninh: Thắng thuyết phục

Chiến thắng này giúp CLB Trường Tươi Đồng Nai củng cố vị trí dẫn đầu với 35 điểm, hơn CLB Bắc Ninh 6 điểm. Trong khi đó, CLB Quảng Ninh dậm chân ở vị trí thứ 9 với 15 điểm.

Highlight CLB Công an TP.HCM 0-3 CLB Công an Hà Nội: Đình Bắc lại tỏa sáng

Manchester United ‘vượt ải’ Chelsea, Michael Carrick có chắc suất HLV trưởng mùa tới?

