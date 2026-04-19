Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đình Bắc lại ghi bàn, CLB CAHN nhấn chìm CLB CA TP.HCM: Chuyện gì xảy ra với HLV Huỳnh Đức?

Tiểu Bảo
19/04/2026 20:07 GMT+7

Trên sân nhà, CLB CA TP.HCM đã rời xa giấc mơ huy chương sau khi thúc thủ 0-3 trước CLB CAHN nơi Đình Bắc ghi bàn trận thứ 3 liên tiếp giúp đội bóng thủ đô tiến thẳng đến chức vô địch.

Đình Bắc đã ghi bàn 3 trận liên tiếp góp phần trong các chiến thắng của CLB CAHN

ảnh: Ngọc Linh

Đình Bắc giúp CLB CAHN thắng thuyết phục

Vòng 19 là trận CLB CA TP.HCM tiếp đón CLB CAHN cũng là lần đầu tiên họ thi đấu trên sân nhà mới Bình Dương. Thực sự, trận đấu derby ngành công an đã diễn ra hấp dẫn, với nhiều tình huống dứt điểm hay và cứu bóng đẹp nơi người hùng U.23 Việt Nam Đình Bắc tiếp tục kéo dài chuỗi trận ghi bàn của mình.

Trong hiệp 1, Tiến Linh đã có những pha uy hiếp tốt, trong đó có quả đánh đầu ngược của anh đã đưa bóng tìm đến xà ngang. Ngược lại, những cơ hội khác của Đình Bắc, Văn Đô, Khoa Ngô và Tiến Linh đều bị cản phá.

Highlight CLB Công an TP.HCM 0-3 CLB Công an Hà Nội: Đình Bắc lại tỏa sáng

Sự xuất sắc của 2 thủ môn Nguyễn Filip và Lê Giang Patrik cùng với những tình huống đánh chặn của hàng thủ đã từ chối khá nhiều bàn thắng. Tuy nhiên, xét về toàn cục thì đội khách CLB CAHN vẫn nhỉnh hơn.

Văn Đô mở tỷ số cho CLB CAHN

ảnh: Ngọc Linh

Phút 20, trong một tình huống lộn xộn Văn Đô đã tung ra cú dứt điểm đưa bóng bật chân hậu vệ CLB CA TP.HCM đưa vào lưới trong sự ngỡ ngàng của Lê Giang Patrik. Sang hiệp 2, Lê Giang cùng hàng thủ tiếp tục phải chống đỡ nhiều pha uy hiếp của đối thủ.

Đến phút 81, cách biệt được nhân đôi cho đội khách khi hàng công CLB CAHN đã dàn xếp tấn công hiệu quả, kết thúc bởi pha dứt điểm dễ dàng của Hugo Alves. Chỉ 5 phút sau, Đình Bắc điền tên vào bảng tỷ số sau tình huống bứt tốc và kiến tạo của Minh Phúc.

Chiến thắng 3-0 này giúp CLB CAHN tiến nhanh về đích khi đang có 48 điểm. Trong khi đó CLB CA TP.HCM tạm thời xếp hạng 7 với 26 điểm. HLV Lê Huỳnh Đức có lẽ không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với đội bóng của mình khi gần đây, hứng những trận thua đậm.

