Lịch thi đấu U.17 Việt Nam - Indonesia cực hay hôm nay: Xem trực tiếp kênh nào?

U.17 Việt Nam chỉ cần hòa là đi tiếp với ngôi nhất bảng

Sau hai lượt trận đầu tiên, U.17 Việt Nam đang là đội bóng gây ấn tượng mạnh nhất tại giải đấu năm nay. Với 14 bàn thắng và chưa một lần để lọt lưới, thầy trò HLV Cristiano Roland hiện dẫn đầu bảng A và nắm trong tay lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào bán kết. Đội bóng sao vàng chỉ cần hòa là nghiễm nhiên giành vé đi tiếp vào bán kết với vị trí nhất bảng A.

Ở chiều ngược lại, chủ nhà U.17 Indonesia đang trải qua những ngày tháng áp lực nhất. Trận thua đầy bất ngờ trước Malaysia đã đẩy họ vào thế buộc phải thắng Việt Nam, nếu không muốn sớm nói lời chia tay giải đấu ngay trên sân nhà. Phát biểu "không gì là không thể" của HLV Kurniawan Dwi Yulianto trước trận đấu cuối vòng bảng cho thấy chủ nhà Indonesia sẽ chọn lối chơi tấn công tất tay.

Trận đấu giữa U.17 Việt Nam và U.17 Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 hôm nay (theo giờ Việt Nam) trên TV360.

U.17 Việt Nam nắm lợi thế lớn trước trận đấu quyết định với chủ nhà Indonesia ẢNH: VFF

Có thể nói, điểm tựa lớn nhất của đội bóng xứ vạn đảo lúc này chính là sự cổ vũ cuồng nhiệt trên sân nhà. Khi bị dồn vào đường cùng, các cầu thủ trẻ Indonesia hoàn toàn có thể tạo ra những biến số khó lường bằng lối đá áp sát và giàu thể lực.

Đây không chỉ là cuộc đối đầu về chuyên môn mà còn là cuộc chiến về tâm lý. U.17 Việt Nam đang có lợi thế về mặt điểm số và tinh thần, nhưng chơi bóng dưới sức ép của đông đảo CĐV Indonesia chưa bao giờ là thử thách dễ dàng cho những cầu thủ ở lứa tuổi 16, 17.

Nếu U.17 Việt Nam duy trì được sự điềm tĩnh, kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu như cách đã làm trước Malaysia, kết quả có lợi hoàn toàn nằm trong tầm tay. Ngược lại, nếu bị cuốn vào lối đá của chủ nhà, các học trò HLV Roland sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro.

Cuộc chạm trán còn lại của bảng A giữa U.17 Malaysia và U.17 Timor Leste cũng diễn ra vào lúc 19 giờ 30. Kết quả của trận đấu này cũng ảnh hưởng lớn việc sẽ xác định đội đi tiếp ở bảng A.