CĐV Thái Lan phản ứng mạnh sau trận thua sốc Lào, bất ngờ khen ngợi U.17 Việt Nam

Một cơn "địa chấn" thực sự đã xảy ra tại giải U.17 Đông Nam Á 2026 khi ứng cử viên vô địch U.17 Thái Lan chính thức bị loại sớm ngay từ vòng bảng. Dù có bàn dẫn trước từ hiệp 1, nhưng đội bóng trẻ của xứ chùa vàng lại để U.17 Lào ngược dòng thắng 3-2 trong hiệp 2. Sau trận đấu, HLV trưởng của U.17 Thái Lan - ông Yodyatthai đã tuyên bố từ chức.

"Cách U.17 Thái Lan thua mới là vấn đề"

Trên trang fanpage ASEAN Football với hơn 600.000 lượt theo dõi, bài đăng về kết quả trận đấu đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác trong thời gian ngắn. Bên dưới phần bình luận, đa số các cổ động viên (CĐV) Thái Lan đều bày tỏ sự thất vọng đối với đội bóng trẻ nước nhà.

U.17 Thái Lan (giữa) nhận thất bại đầy bất ngờ trước U.17 Lào ẢNH: FAT

Một người dùng mạng xã hội đặt dấu hỏi: "Thua Lào không phải điều tồi tệ nhất, mà cách chúng ta thua mới là vấn đề. Cầu thủ thiếu tinh thần chiến đấu và quá hời hợt. Phải chăng bóng đá trẻ của chúng ta đang đi lùi?". Một tài khoản khác bình luận: "Đã đến lúc chúng ta cần nhìn nhận lại hệ thống đào tạo trẻ. Không thể mãi sống trong ánh hào quang quá khứ".

Bên cạnh đó, không ít CĐV Thái Lan cũng dành lời khen ngợi cho U.17 Lào. "Chúc mừng U.17 Lào! Các bạn chơi quả cảm và xứng đáng đi tiếp. Nhìn cách cầu thủ Lào chạy đến giây cuối cùng, tôi ước gì các cầu thủ Thái Lan cũng có một nửa tinh thần đó", một fan Thái Lan viết.

Ngoài ra, nhiều khán giả của xứ sở chùa vàng đã nhắc về U.17 Việt Nam. Nhiều bình luận cho rằng đội bóng của HLV Cristiano Roland đang sở hữu lối chơi hiện đại và bản lĩnh: "U.17 Việt Nam chơi bóng rất khoa học, gắn kết và đầy tự tin. Cách họ giành những chiến thắng đậm đến lúc này đã chứng minh cho điều đó", "Bóng đá trẻ Việt Nam đang làm tốt hơn chúng ta, ít nhất là trong giải đấu này. Họ không chỉ thắng mà còn thắng đẹp với một lối đá có bản sắc rõ ràng"...