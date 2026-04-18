Thể thao Bóng đá Việt Nam

CĐV Thái Lan phản ứng mạnh sau trận thua sốc Lào, bất ngờ khen ngợi U.17 Việt Nam

Thu Bồn
18/04/2026 21:07 GMT+7

Việc để thua ngược trước U.17 Lào và bị loại khỏi giải Đông Nam Á khiến U.17 Thái Lan vấp phải làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ xứ sở chùa vàng.

Một cơn "địa chấn" thực sự đã xảy ra tại giải U.17 Đông Nam Á 2026 khi ứng cử viên vô địch U.17 Thái Lan chính thức bị loại sớm ngay từ vòng bảng. Dù có bàn dẫn trước từ hiệp 1, nhưng đội bóng trẻ của xứ chùa vàng lại để U.17 Lào ngược dòng thắng 3-2 trong hiệp 2. Sau trận đấu, HLV trưởng của U.17 Thái Lan - ông Yodyatthai đã tuyên bố từ chức.

"Cách U.17 Thái Lan thua mới là vấn đề"

Trên trang fanpage ASEAN Football với hơn 600.000 lượt theo dõi, bài đăng về kết quả trận đấu đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác trong thời gian ngắn. Bên dưới phần bình luận, đa số các cổ động viên (CĐV) Thái Lan đều bày tỏ sự thất vọng đối với đội bóng trẻ nước nhà.

CĐV Thái Lan phản ứng mạnh sau trận thua sốc Lào, bất ngờ khen ngợi U.17 Việt Nam- Ảnh 1.

U.17 Thái Lan (giữa) nhận thất bại đầy bất ngờ trước U.17 Lào

ẢNH: FAT

Một người dùng mạng xã hội đặt dấu hỏi: "Thua Lào không phải điều tồi tệ nhất, mà cách chúng ta thua mới là vấn đề. Cầu thủ thiếu tinh thần chiến đấu và quá hời hợt. Phải chăng bóng đá trẻ của chúng ta đang đi lùi?". Một tài khoản khác bình luận: "Đã đến lúc chúng ta cần nhìn nhận lại hệ thống đào tạo trẻ. Không thể mãi sống trong ánh hào quang quá khứ".

Bên cạnh đó, không ít CĐV Thái Lan cũng dành lời khen ngợi cho U.17 Lào. "Chúc mừng U.17 Lào! Các bạn chơi quả cảm và xứng đáng đi tiếp. Nhìn cách cầu thủ Lào chạy đến giây cuối cùng, tôi ước gì các cầu thủ Thái Lan cũng có một nửa tinh thần đó", một fan Thái Lan viết.

U.17 Indonesia lo lắng khi chạm trán U.17 Việt Nam ở lượt cuối: Cửa đi tiếp hẹp

Ngoài ra, nhiều khán giả của xứ sở chùa vàng đã nhắc về U.17 Việt Nam. Nhiều bình luận cho rằng đội bóng của HLV Cristiano Roland đang sở hữu lối chơi hiện đại và bản lĩnh: "U.17 Việt Nam chơi bóng rất khoa học, gắn kết và đầy tự tin. Cách họ giành những chiến thắng đậm đến lúc này đã chứng minh cho điều đó", "Bóng đá trẻ Việt Nam đang làm tốt hơn chúng ta, ít nhất là trong giải đấu này. Họ không chỉ thắng mà còn thắng đẹp với một lối đá có bản sắc rõ ràng"...

Xem trọn vẹn U17 Đông Nam Á (từ 11.4 đến 24.4) trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Tin liên quan

U.17 Lào ngược dòng thắng sốc loại Thái Lan: Vào bán kết với ngôi nhất bảng

U.17 Lào ngược dòng thắng sốc loại Thái Lan: Vào bán kết với ngôi nhất bảng

Đội tuyển U.17 Lào đã tạo bất ngờ lớn ở lượt trận cuối bảng B, khi lội ngược dòng ngoạn mục để đánh bại U.17 Thái Lan. Qua đó, đội bóng xứ sở triệu voi giành vé vào bán kết giải U.17 Đông Nam Á 2026 đang diễn ra ở Indonesia.

U.17 Việt Nam lợi thế cực lớn trước 'đại chiến' Indonesia: Chủ nhà vào đường cùng

U.17 Việt Nam gây ấn tượng mạnh ở giải Đông Nam Á

