Manchester United ‘vượt ải’ Chelsea, Michael Carrick có chắc suất HLV trưởng mùa tới?
Video Thể thao

Quỳnh Phương
19/04/2026 18:28 GMT+7

Chiến thắng tối thiểu trước Chelsea giúp M.U giữ vững vị trí tốp 3, đồng thời tiếp tục củng cố niềm tin dành cho HLV tạm quyền Michael Carrick trong giai đoạn then chốt của mùa giải.

Rạng sáng 19.4, Manchester United giành chiến thắng quan trọng 1-0 trước Chelsea ở vòng 33 Ngoại hạng Anh 2025-2026, dù không tạo ra nhiều cơ hội và phần lớn thời gian phải chịu sức ép từ đội chủ nhà.

Đây được xem là trận đấu mang tính “6 điểm” trong cuộc cạnh tranh vào tốp 5. Trước giờ bóng lăn, M.U đứng thứ 3 với 55 điểm nhưng chịu áp lực lớn từ Aston Villa phía sau. Trong khi đó, Chelsea xếp thứ 6 và rất cần chiến thắng để nuôi hy vọng bám đuổi Liverpool.

Kết quả này giúp thầy trò HLV tạm quyền Michael Carrick nâng tổng điểm lên 58, tiếp tục giữ vững vị trí thứ 3. Trong khi đó, Chelsea rơi vào chuỗi 3 trận thua liên tiếp và dậm chân ở vị trí thứ 6 với 48 điểm, kém Liverpool 4 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Chiến thắng trước Chelsea tiếp tục giúp Carrick ghi điểm mạnh mẽ trong vai trò HLV tạm quyền. Phong cách điềm tĩnh, cách tổ chức đội hình hợp lý trước các đối thủ lớn như Man City, Arsenal và mới nhất là Chelsea đang mang lại sự tin tưởng trong nội bộ đội bóng.

Theo The Atlantic, nhiều cầu thủ M.U được cho là ủng hộ việc giữ Carrick lâu dài, khi họ đánh giá cao phương pháp huấn luyện cũng như sự cân bằng trong ban huấn luyện, đặc biệt với sự hỗ trợ của Steve Holland. Tuy nhiên, việc có được lòng phòng thay đồ hay không vẫn chưa đủ để đảm bảo tương lai cho chiến lược gia người Anh.

Theo một số nguồn tin, Sir Jim Ratcliffe - người có tiếng nói lớn trong việc điều hành - thường ưu tiên những HLV có cá tính mạnh mẽ, quyết đoán. Trong khi đó, Carrick lại gây ấn tượng bằng sự điềm tĩnh và cách tiếp cận thận trọng hơn.

Bên cạnh đó, việc Carrick ban đầu chỉ được bổ nhiệm tạm thời, trong bối cảnh CLB cần ổn định sau sự ra đi của Ruben Amorim, cũng khiến khả năng trở thành HLV chính thức của ông vẫn là dấu hỏi. Ban lãnh đạo M.U được cho là muốn chờ đến cuối mùa để đánh giá toàn diện trước khi đưa ra quyết định.

HLV Michael Carrick đang giúp M.U cải thiện vị trí rõ rệt trên BXH

Yếu tố tài chính cũng ảnh hưởng không nhỏ. Sau khi đã chi khoảng 31 triệu bảng cho các quyết định liên quan đến Erik ten Hag và Amorim, M.U không muốn tiếp tục tốn kém cho việc thay HLV.

Trong khi đó, các phương án thay thế tiềm năng như Luis Enrique, Thomas Tuchel hay Carlo Ancelotti đều không dễ tiếp cận, còn Julian Nagelsmann lại vướng lịch thi đấu cùng đội tuyển Đức.

Ở thời điểm hiện tại, Carrick đang có lợi thế nhất định khi đã chứng minh được khả năng trong thực tế. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào những gì M.U thể hiện ở giai đoạn còn lại của mùa giải.

