Lionel Messi lập cú đúp giúp Inter Miami thắng trận ra mắt HLV mới

Lionel Messi tiếp tục cho thấy vai trò không thể thay thế khi ghi 2 bàn thắng, giúp Inter Miami đánh bại Colorado Rapids với tỷ số 3-2 trong trận đấu diễn ra ngày 18.4 (theo giờ Mỹ), thuộc khuôn khổ MLS 2026.

Đây là trận đấu đầu tiên của Inter Miami kể từ khi HLV Javier Mascherano từ chức hôm 15.4, khép lại quãng thời gian 4 tháng dẫn dắt đội bóng với dấu ấn là chức vô địch MLS Cup. Tạm thời tiếp quản đội là HLV Guillermo Hoyos, người có mối liên hệ đặc biệt với Messi từ thời còn làm việc tại lò đào tạo La Masia của Barcelona hơn 20 năm trước.

Trong ngày ra mắt, HLV Hoyos đã có khởi đầu suôn sẻ, một phần nhờ màn trình diễn chói sáng của Messi. Chia sẻ sau trận, ông nói: "Đây là trải nghiệm tuyệt vời. Chúng tôi có những cầu thủ chất lượng, trong đó có cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Bóng đá luôn mang lại cảm xúc rất đặc biệt".

Trận đấu diễn ra sôi động ngay từ những phút đầu. Inter Miami sớm có lợi thế khi Messi thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 13 sau tình huống Yannick Bright bị phạm lỗi trong vòng cấm. Bàn thắng giúp đội khách chơi tự tin hơn và kiểm soát thế trận tốt trong phần còn lại của hiệp 1.

Đến phút bù giờ của hiệp đấu này, Inter Miami gia tăng cách biệt lên 2-0. Mateo Silvetti có pha tạt bóng chuẩn xác từ cánh phải để Germán Berterame bật cao đánh đầu ghi bàn. Đây cũng là bàn thắng thứ 2 của tiền đạo người Mexico tại MLS mùa này.

Tuy nhiên, Colorado Rapids không dễ dàng buông xuôi. Đội chủ nhà đẩy cao đội hình trong hiệp 2 và nhanh chóng tạo ra khác biệt. Phút 58, Rafael Navarro tận dụng cơ hội để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Chỉ 4 phút sau, Darren Yapi ghi bàn sau pha phản công nhanh, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 2-2.

Messi đang dẫn đầu danh sách ghi bàn MLS mùa này ẢNH: REUTERS

Khi trận đấu trôi về những phút cuối, Inter Miami gặp thêm khó khăn khi Yannick Bright nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 87, buộc đội phải chơi thiếu người. Dù vậy, trước đó, Messi đã kịp ghi dấu ấn quyết định.

Phút 79, tận dụng sai lầm của đối phương ở khu vực giữa sân, Messi dẫn bóng vào sát vòng cấm, xử lý gọn gàng rồi tung cú sút hiểm hóc, đưa bóng đi xuyên qua hàng thủ và găm vào góc xa khung thành, ấn định chiến thắng 3-2.

Bàn thắng này không chỉ mang về 3 điểm cho Inter Miami, mà còn nâng tổng số pha lập công của Messi tại MLS mùa này lên con số 7. Anh hiện đang dẫn đầu danh sách ghi bàn cùng Sam Surridge và Petar Musa.