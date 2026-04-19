Trước trận đấu mang tính quyết định với U.17 Indonesia tại bảng A giải U.17 Đông Nam Á 2026, HLV Cristiano Roland khẳng định mục tiêu quan trọng nhất của U.17 Việt Nam không nằm ở kết quả, mà là sự trưởng thành của các cầu thủ.

Chia sẻ với truyền thông Indonesia ngày 18.4, nhà cầm quân của U.17 Việt Nam giữ tâm lý khá thoải mái. Ông cho biết: "Điều tôi quan tâm nhất là sự tiến bộ của các cầu thủ. Bóng đá luôn có thắng và thua, nhưng chúng tôi không muốn bị cuốn vào trận đấu mang tính ăn thua bằng mọi giá".

Theo HLV Cristiano Roland, điều quan trọng là các cầu thủ phải giữ được sự kỷ luật, ổn định và tâm lý thoải mái khi bước vào trận đấu với đội chủ nhà. Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi cần thể hiện tốt nhất khả năng của mình, thay vì chịu áp lực từ hoàn cảnh bên ngoài".

Trước trận gặp Indonesia, HLV Ronland nói U.17 Việt Nam ‘không ăn thua bằng mọi giá’

Ở buổi tập trên sân Gelora Delta (Sidoarjo), HLV Cristiano Roland tiếp tục khẳng định các học trò vẫn còn rất trẻ và cần thêm thời gian để phát triển. Ông chia sẻ: "Các cầu thủ vẫn đang trong quá trình học hỏi. Tôi hài lòng vì họ luôn nỗ lực trong từng buổi tập và mỗi trận đấu".

U.17 Việt Nam đang có lợi thế lớn tại bảng A khi toàn thắng 2 trận đầu, lần lượt đánh bại U.17 Malaysia 4-0 và U.17 Timor Leste 10-0. Với 6 điểm cùng hiệu số 14-0, đội chỉ cần hòa U.17 Indonesia ở lượt cuối là giành ngôi đầu bảng và vé vào bán kết.

Trong khi đó, U.17 Indonesia rơi vào thế buộc phải thắng nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp. Điều này được dự báo sẽ khiến trận đấu diễn ra với áp lực lớn, đặc biệt khi đội chủ nhà nhận được sự cổ vũ từ khán giả.

Dù vậy, HLV Cristiano Roland vẫn giữ quan điểm không đặt nặng kết quả. Ông cho rằng những trận đấu căng thẳng như vậy lại mang đến giá trị lớn cho sự phát triển của các cầu thủ trẻ. "Các giải đấu khu vực là môi trường tốt để cầu thủ tích lũy kinh nghiệm. Điều quan trọng là họ dám chơi, dám thể hiện và không ngừng học hỏi", ông nói.

Bên cạnh đó, HLV Cristiano Roland cũng yêu cầu các học trò phải tuân thủ chiến thuật và giữ sự tập trung trước sức ép từ đối thủ. "Điều cốt lõi là các cầu thủ hiểu rõ cách vận hành lối chơi và thi đấu đúng yêu cầu. Đó mới là yếu tố quyết định", ông nhấn mạnh.

Trận đấu giữa U.17 Việt Nam và U.17 Indonesia sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 phút ngày 19.4.2026 trên sân Gelora Delta, Sidoarjo.