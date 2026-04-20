Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.23 Việt Nam còn nhiều ‘ngọc quý’ để thăng hoa ở châu Á

Hồng Nam
20/04/2026 15:04 GMT+7

Màn trình diễn ấn tượng của Văn Thuận, Thành Trung, Văn Bình... tiếp thêm triển vọng thành công cho thế hệ mới của U.23 Việt Nam (VN), khi những nhân tố sinh từ năm 2005 - 2007 đặt chân lên đội một.

SAO TRẺ RỰC SÁNG

Chiến thắng 3-0 trước PVF-CAND ngày 18.4 ở vòng 19 V-League 2025 - 2026 không chỉ giúp Ninh Bình tiếp tục bám đuổi ngôi nhì bảng do Thể Công Viettel nắm giữ, mà còn là trận đấu của thế hệ tương lai. Trong ngày HLV Kim Sang-sik dự khán, hai nhân tố trẻ sáng giá nhất của Ninh Bình là Trần Thành Trung (21 tuổi) và Lê Văn Thuận (20 tuổi) đều chơi hay.

Văn Thuận lên đội một Thanh Hóa lúc mới 18 tuổi. Sau 2 mùa "thử lửa" V-League với 25 trận cùng danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải, anh được gọi lên U.23 VN. Ban đầu, anh không được ông Kim chấm cho việc dự giải U.23 Đông Nam Á 2025, song sau chấn thương của Thanh Nhàn, anh được gọi trở lại. Ở lần đón chuyến tàu muộn đến U.23 VN, anh không bỏ lỡ cơ hội chứng tỏ một lần nữa. 12 trận đấu, 3 bàn thắng, dù đá chính hay dự bị, anh đều chơi cực nhiệt, miệt mài cày ải và được ông Kim đánh giá "có lối chơi trực diện, giúp đội tịnh tiến bóng lên phía trên".

Trần Thành Trung đã chơi 15 trận V-League cho Ninh Bình mùa này

Chuyển đến CLB Ninh Bình giữa mùa V-League 2025 - 2026, Văn Thuận tưởng khó có chỗ đứng giữa tuyến công đầy rẫy nhân tài, song nghị lực cùng cái duyên ghi bàn đã giúp anh có trận thứ 3 liên tục "nổ súng" cho CLB này. Anh trực tiếp mang về 2 chiến thắng cho đội bóng nhiều sao bậc nhất V-League.

Bên cạnh Văn Thuận, Thành Trung cũng ngày càng hoàn thiện. Anh đang tiến bộ thần tốc, với 15 trận cho Ninh Bình mùa này (7 trận đá chính). Ở trận gặp PVF-CAND, anh là tác giả của bàn nâng tỷ số lên 2-0, với pha rê dắt và cứa lòng đẳng cấp. Dù mới ghi 2 bàn ở V-League mùa này, song cả hai pha lập công của anh đều đến từ những cú sút chuẩn mực, mang dáng dấp châu Âu. Từng chơi 58 trận ở giải VĐQG Bulgaria, khoác áo U.21 Bulgaria khi mới 18 tuổi, anh là ngọc thô đáng quý. Ông Kim đánh giá học trò có tiềm năng chơi cho các cấp độ đội tuyển, và với trận đấu điểm 10 ở Ninh Bình, anh sẽ là hạt nhân của thế hệ mới.

DỐC SỨC CHO ASIAD

Ở vòng 18 V-League 2025 - 2026, thủ môn Cao Văn Bình đã cứu thua xuất sắc, giúp SLNA hạ CLB Đà Nẵng 1-0. SLNA gần như chắc chắn trụ hạng mùa này, với dấu ấn rõ nét của người gác đền 21 tuổi. Văn Bình, Văn Thuận hay Thành Trung đều là đại diện cho thế hệ mới của U.23 VN: trẻ trung, giàu khát vọng.

Tại ASIAD 20, U.23 VN nhiều khả năng không dùng đội hình mạnh. Lứa Văn Thuận, Văn Bình sẽ được đan cài với một số đàn anh của đội U.23 cũ, để tạo thành lực lượng cọ xát, học hỏi cho các giải quan trọng hơn như U.23 châu Á 2028 (nơi bóng đá VN tranh suất Olympic). Tuy nhiên, chính tâm thế thoải mái sẽ giúp lứa trẻ VN có thể tạo bất ngờ.

Cũng giống nhiều lứa U.23 VN, Văn Thuận hay Thành Trung đã bước lên từ hoài nghi để trui rèn bản lĩnh và chứng minh giá trị thực. Sau 2 năm "đãi cát", ông Kim đã nhìn thấy vàng. Những viên ngọc thô đang được mài giũa qua từng trận, chờ ngày tỏa sáng ở sân chơi châu Á.

Thể Công Viettel thắng nhọc HAGL ngày HLV Popov bị kỷ luật: Chưa buông đua vô địch

Không có HLV Velizar Popov trực tiếp chỉ đạo vì án phạt, Thể Công Viettel vẫn duy trì thế trận chủ động và đánh bại HAGL 1-0 nhờ pha đánh đầu của Wesley Nata trong hiệp hai.

Thủ môn Văn Biểu bị đuổi, Đà Nẵng bị Nam Định nhấn chìm: Xuân Son lại quá ‘son’

Bị thẻ đỏ, SLNA vẫn ‘bắt’ chủ nhà Thanh Hóa phải đau đớn chia điểm

Khám phá thêm chủ đề

Văn Thuận CLB Đà Nẵng U. 23 châu Á 2028 Thanh nhàn
