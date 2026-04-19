Thủ môn Văn Biểu bị đuổi, Đà Nẵng bị Nam Định nhấn chìm: Xuân Son lại quá ‘son’

Hành trình gian nan của CLB Đà Nẵng

Chịu nhiều sức ép ngay trước trận đấu ở vòng 19 giải V-League do thượng tầng đội bóng gặp biến động, CLB Đà Nẵng với HLV Lê Đức Tuấn vẫn bước vào trận đấu gặp đối thủ mạnh CLB Nam Định trên sân nhà Chi Lăng với quyết tâm lớn để giành ít nhất 1 điểm vượt khó. Mặc dù vậy, những nỗ lực của họ bất thành khiến vẫn giậm chân ở vị trí cuối bảng với 12 điểm.

CLB Đà Nẵng thắp lại hy vọng với bàn gỡ hòa 1-1 trong hiệp 2, nhưng chung cuộc vẫn không vượt qua chuỗi trận thua liên tiếp

Đây là trận thua thứ tư liên tiếp của CLB Đà Nẵng. Mặc dù họ chỉ kém đội xếp ngay trên là PVF-CAND FC chỉ 1 điểm (12 so với 13), và kém vị trí an toàn thứ 12 của CLB Thanh Hóa 5 điểm. Tuy nhiên, trong 7 vòng đấu còn lại, hành trình tìm đường trụ hạng của đội bóng sông Hàn xem ra hết sức gian nan.

Trước hết là ngay 2 vòng đấu tới đây họ sẽ gặp các đối thủ rất mạnh và ở tốp trên như Thể Công Viettel và CLB Hà Nội, đó đều là những đội đang đua tranh ngôi vô địch và tốp 3 V-League mùa 2025 - 2026.

Vì vậy, trận gặp CLB Nam Định là hy vọng để các cầu thủ Đà Nẵng cố gắng giành ít nhất 1 điểm để chắt chiu cơ hội cho mình. Nhưng đội quân của HLV Lê Đức Tuấn chỉ vùng lên khi đã bị dồn vào chân tường, nhưng lại rất muộn màng.

Trong hiệp 1, lối chơi phòng ngự số đông của các cầu thủ Đà Nẵng không phát huy hiệu quả, khi họ để cho đội khách quá thoải mái kiểm soát thế trận và dễ dàng có bàn dẫn trước tỷ số 1-0 ở phút 21 do tiền đạo Nguyễn Xuân Son lập công với pha đánh đầu cận thành.

Ở bàn thua này, các cầu thủ Đà Nẵng mắc lỗi khi phá bóng không thành công từ quả sút xa của cầu thủ đội Nam Định sau tình huống đá phạt góc. Bóng sau đó đến ngay vị trí của Xuân Son, giúp cầu thủ nhập tịch này dễ dàng đánh đầu cận thành hạ gục thủ môn Văn Biểu.

Xuân Son ghi bàn mở tỷ số cho CLB Nam Định và góp công vào chiến thắng cho đội nhà, qua đó vươn lên vị trí thứ 5 với 27 điểm

Tình thế càng khó khăn cho CLB Đà Nẵng khi ở cuối hiệp 1 thủ môn Văn Biểu nhận thẻ đỏ rời sân vì pha cứu thua bên ngoài vòng cấm, khiến phải thi đấu trong thế chỉ còn 10 người.

Trong thế không còn gì để mất, các cầu thủ Đà Nẵng vùng lên mạnh mẽ trong hiệp 2 và thắp lên hy vọng khi bất ngờ tìm được bàn gỡ hòa tỷ số 1-1 do cầu thủ Joel Brandon Lopez Pissano ghi ở phút 51.

Những tưởng có bàn gỡ hòa sẽ giúp đội bóng sông Hàn sống lại hy vọng. Nhưng chỉ 10 phút sau đó, họ đã trở lại thế rượt đuổi khi cầu thủ Chadrac Akolo Ababa ghi bàn thắng tuyệt đẹp giúp CLB Nam Định dẫn lại tỷ số 2-1.

Ở những phút cuối trận, với 10 người các cầu thủ CLB Đà Nẵng thi đấu hết sức quyết tâm để tìm bàn gỡ hòa. Thế nhưng, nhiều cơ hội ngon ăn đã trôi qua đáng tiếc, khiến cuối cùng họ đành phải nhận trận thua đau đớn và tiếp tục chìm ở dưới bảng xếp hạng.

Trận thua này cũng khiến tương lai của HLV Lê Đức Tuấn với CLB Đà Nẵng tiếp tục bấp bênh, sau khi dự định thay nhà cầm quân này đã được ban lãnh đạo đội bóng sông Hàn tạm hoãn lại và sẽ có quyết định cuối cùng sau trận gặp đội Nam Định.

Trong khi đó, CLB Nam Định duy trì mạch trận thắng của mình để vươn lên hạng 5 với 27 điểm, áp sát vị trí thứ 4 của CLB Hà Nội (hiện có 33 điểm).