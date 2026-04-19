Minh Vương tỏa sáng, Trường Tươi Đồng Nai thắng đậm Quảng Ninh: Lại cho Bắc Ninh ‘hít khói’

Những đường chuyền ấn tượng của Minh Vương

Trên sân nhà Bình Phước, CLB Trường Tươi Đồng Nai dễ dàng tạo ra một thế trận áp đặt trước đội khách. Xuân Trường, Minh Vương giúp đoàn quân của HLV Nguyễn Việt Thắng kiểm soát bóng tốt, tạo ra rất nhiều cơ hội trong hiệp 1.

Highlight Trường Tươi Đồng Nai 3-0 Quảng Ninh: Thắng thuyết phục

Phút 25, CLB Trường Tươi Đồng Nai có bàn mở tỷ số. Từ pha đá phạt trực tiếp của Minh Vương, Thanh Minh bật cao đánh đầu chuyền bóng vào trong để Thành Lộc đánh đầu nối, làm tung lưới thủ môn Văn Tú. 7 phút sau, Minh Vương lại tỏa sáng vời đường chuyền thông minh để Alex Sandro băng xuống dứt điểm tinh tế bằng má ngoài chân phải, nâng tỷ số lên 2-0 cho CLB Trường Tươi Đồng Nai.

Bên kia chiến tuyến, CLB Quảng Ninh nỗ lực phòng ngự nhưng không thể đứng vững trước sức ép lớn của Trường Tươi Đồng Nai. Các tình huống phản công của các học trò HLV Nguyễn Văn Đàn cũng đơn điệu, dễ bị giải hóa và khung thành của thủ môn Bùi Tấn Trường không bị đặt trong tình trạng báo động.

Thanh Minh dành lời khen cho Minh Vương, người tung ra đường treo bóng chính xác, mở ra bàn thắng đầu tiên cho Trường Tươi Đồng Nai ẢNH: TRƯỜNG TƯƠI ĐỒNG NAI

Alex Sandro chơi hay trong vai trò tiền đạo lùi và lập một cú đúp ẢNH: TRƯỜNG TƯƠI ĐỒNG NAI

Trường Tươi Đồng Nai bảo toàn thành quả

Sang hiệp 2, CLB Quảng Ninh nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số. Sau gần 15 phút không thể tạo khác biệt, đội bóng đất mỏ buộc phải chơi tất tay. HLV Nguyễn Văn Đàn tung lão tướng Nghiêm Xuân Tú, Vũ Minh Tuấn và cựu tiền đạo U.19 Việt Nam Nguyễn Kim Nhật vào sân. CLB Quảng Ninh không thể tiếp tục chơi phòng ngự phản công nữa mà buộc phải dồn toàn lực tấn công.

Nhưng cũng tương tự hiệp 1, chất lượng các pha triển khai tấn công của CLB Quảng Ninh không cao. Chưa hết, đội khách còn phải chơi thiếu người trong 10 phút cuối khi Thái Bá Sang nhận thẻ vàng thứ 2, bị truất quyền thi đấu. Đến phút 85, CLB Quảng Ninh còn phải nhận thêm bàn thua thứ 3 sau pha qua người và cứa lòng khéo léo của Alex Sandro.

Với kết quả này, CLB Trường Tươi Đồng Nai tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 35 điểm, hơn đội nhì bảng Bắc Ninh của cố vấn Park Hang-seo 6 điểm. Trong khi đó, CLB Quảng Ninh vẫn có 15 điểm, đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng.