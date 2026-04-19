ASIAD 20: Niềm tin vào lứa U.23 Việt Nam mới

Đ ỊNH HƯỚNG ĐÚNG ĐẮN

Cách đây 3 năm, Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) đã có định hướng sử dụng cầu thủ trẻ tại ASIAD 19, diễn ra ở Hàng Châu (Trung Quốc). Khi đó, Khuất Văn Khang, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Quốc Việt, Bùi Vĩ Hào được trao cơ hội ở độ tuổi 20. Thậm chí Nguyễn Công Phương, người mới 17 tuổi cũng được triệu tập vào danh sách sơ bộ.

Những cầu thủ vừa nhắc đến đều là nhân tố quan trọng trong thành công của đội U.23 VN suốt 1 năm qua với 3 thành tích nổi bật: vô địch U.23 Đông Nam Á 2025, HCV SEA Games 33 và HCĐ U.23 châu Á 2026. Văn Khang và Vĩ Hào còn là thành viên của đội tuyển VN vô địch AFF Cup 2024. Việc được thi đấu ở những đấu trường lớn như ASIAD 19, cộng thêm được ra sân thường xuyên tại V-League giúp các cầu thủ trẻ tiến bộ rõ rệt. Đó cũng là lý do VFF tiếp tục cử lứa U.21 VN thi đấu tại ASIAD 20 diễn ra ở Nagoya (Nhật Bản) vào tháng 9 tới. Ngoài ra, một số cầu thủ vừa tỏa sáng trong màu áo U.23 VN như Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Minh Phúc… cũng được dự giải để dìu dắt các đàn em. Khi chạm trán những đối thủ mạnh hơn, những nhân tố kinh nghiệm sẽ đóng vai trò là điểm tựa chuyên môn cũng như tinh thần để cầu thủ vượt qua thời điểm khó khăn.

Lê Văn Thuận (22) có sự tinh quái, một trong những yếu tố để trở thành ngôi sao

Mới đây, Văn Thuận và các đồng đội đã được cọ xát tại giải giao hữu quốc tế CFA China Team 2026 với những đội bóng mạnh hơn, kinh nghiệm hơn là Thái Lan, Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên để chuẩn bị cho Á vận hội. Lứa U.23 VN hiện tại (thực chất là U.21) đang đi đúng lộ trình mà những Văn Khang, Đình Bắc đã trải qua để thống trị bóng đá trẻ trong khu vực và mang đến màn trình diễn bùng nổ ở sân chơi châu lục.

Quan trọng hơn, các cầu thủ U.23 VN hiện tại có nền tảng cực kỳ vững vàng để trở thành ngôi sao. Cao Văn Bình, Lê Nguyên Hoàng, Nguyễn Quang Vinh, Lê Đình Long Vũ được ra sân thường xuyên trong màu áo SLNA. Thái Bá Đạt, Nguyễn Bảo Long nhiều năm chinh chiến cùng PVF-CAND ở giải hạng nhất và giờ là V-League. Đinh Quang Kiệt, Nguyễn Minh Tâm giờ là những nhân tố quan trọng của HAGL. Trần Thành Trung, Lê Văn Thuận, Nguyễn Lê Phát đều đã thể hiện được giá trị trong tập thể toàn ngôi sao của CLB Ninh Bình. Trong khi đó, Nguyễn Công Phương ra sân không quá nhiều do Thể Công Viettel sở hữu hàng loạt cầu thủ tấn công chất lượng nhưng việc được các đàn anh như Văn Khang, Bùi Tiến Dũng… dìu dắt cũng sẽ giúp anh tiến bộ. Và tất cả cầu thủ này đều ít nhiều thi đấu ở các giải trẻ khu vực và châu Á.

N GÔI SAO TIỀM NĂNG

Để có được thành công ở đấu trường lớn, bất cứ tập thể nào cũng cần có những ngôi sao biết cách xoay chuyển cục diện trận đấu. Ví dụ điển hình nhất là Đình Bắc trong năm qua: cầu thủ xuất sắc nhất U.23 Đông Nam Á 2025, cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho U.23 VN ở SEA Games 33 và là Vua phá lưới U.23 châu Á 2026. Trong đội hình U.23 VN hiện tại, chúng ta có một số nhân tố đủ sức tạo ra sự khác biệt.

Văn Thuận đang nổi lên như một mũi khoan lợi hại bên hành lang cánh. Cầu thủ quê Thanh Hóa gây ấn tượng mạnh nhờ những pha đi bóng tốc độ, đột phá trực diện và khả năng tạo ra khác biệt trong những tình huống tưởng chừng bế tắc. Cầu thủ này thường xuyên có những pha xử lý táo bạo, dứt điểm bất ngờ, khiến hàng thủ đối phương ngỡ ngàng. HLV Vũ Tiến Thành chia sẻ: "Cậu ấy là tài năng đáng chú ý của bóng đá VN. Những mùa tới, cậu ấy chắc chắn là nhân tố không thể thiếu của CLB Ninh Bình".

Song hành cùng Văn Thuận trong nhiều năm tới sẽ là Lê Phát, phát hiện bất ngờ của HLV Kim Sang-sik ở VCK U.23 châu Á 2026. Sinh năm 2007, nhưng anh lại chơi cực kỳ chững chạc, không biết sợ hãi trong lần đầu vươn mình ra biển lớn. HLV Nguyễn Tuấn Phong, người thầy của Lê Phát trong những năm tháng cầu thủ này còn là học viên của lò đào tạo PVF, nhận xét: "Lê Phát xử lý bóng rất "già", luôn biết cách che chắn, xử lý khôn ngoan. Rất khó để lấy bóng trong chân cậu ấy. Ngay từ khi còn thi đấu các giải trẻ quốc gia, Lê Phát đã so tài với những cầu thủ hơn tuổi mình mà vẫn rất nổi bật. Ngoài kỹ năng, tư duy chơi bóng ấn tượng, Phát còn cực kỳ đa năng, có thể thi đấu ở mọi vị trí trên hàng công và cả tiền vệ trung tâm".

Ở hàng thủ, Cao Văn Bình được xem là "chốt chặn" đáng tin cậy. Với thể hình lý tưởng, khả năng ra vào hợp lý, Văn Bình không chỉ làm tốt nhiệm vụ phòng ngự mà còn có thể tham gia phát động tấn công. Màn trình diễn ấn tượng giúp U.23 VN đánh bại Hàn Quốc trong trận tranh HCĐ U.23 châu Á 2026 đã nói lên tất cả.

Đ IỀU CẦN PHẢI LÀM

Tiềm năng của lứa cầu thủ U.23 VN này là rất cao. Tuy nhiên, nếu muốn tái lập thành tích của các đàn anh, Văn Thuận cùng các đồng đội phải nỗ lực nhiều. HLV Nguyễn Tuấn Phong, chuyên gia đào tạo trẻ của bóng đá VN, chia sẻ với Thanh Niên: "Các cầu thủ hiện tại có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở V-League nhưng cần cố gắng hơn nữa. Lứa trước, chúng ta có Đình Bắc, Văn Khang, Thái Sơn… đã sắm vai trụ cột của các CLB từ khá tới mạnh ở V-League, thậm chí khoác áo đội tuyển VN. Tuy nhiên, lứa U.23 VN hiện tại chưa có nhân tố làm được điều tương tự. Các cầu thủ chủ yếu được đá cho các CLB đua trụ hạng, còn nhóm khoác áo đội bóng lớn thường chỉ ra sân từ băng ghế dự bị. Trong vòng 1 năm tới, lứa cầu thủ mới này cần phải được thi đấu nhiều hơn, tạo ra sự cạnh tranh quyết liệt hơn để có thể chiếm suất đá chính tại CLB và góp mặt ở đội tuyển VN".

HLV Tuấn Phong cũng lạc quan về khả năng tiến bộ của dàn cầu thủ trẻ: "Tôi hy vọng qua các giải đấu trẻ sắp tới, chúng ta sẽ phát hiện thêm nhiều gương mặt mới. Nhiều cầu thủ không được thi đấu thường xuyên tại CLB nhưng lại tỏa sáng khi chơi cho các đội tuyển trẻ VN. Từ đó, các em có thêm sự tự tin và khi trở lại CLB, các em chơi cực kỳ nổi bật. Những trường hợp tiêu biểu có thể kể đến là Phan Tuấn Tài (CLB Thể Công Viettel) hay Phạm Minh Phúc (CLB Công an Hà Nội). Đó cũng chính là giá trị, ý nghĩa lớn nhất mà các giải bóng đá trẻ tạo ra. Nhìn chung, lứa U.23 VN hiện tại hội tụ đầy đủ yếu tố để người hâm mộ đặt niềm tin: được đầu tư đúng hướng, có môi trường thi đấu tốt và sở hữu nhiều cá nhân giàu tiềm năng".