Thể thao Bóng đá Việt Nam

Thể Công Viettel thắng nhọc HAGL ngày HLV Popov bị kỷ luật: Chưa buông đua vô địch

Quỳnh Phương
19/04/2026 21:16 GMT+7

Không có HLV Velizar Popov trực tiếp chỉ đạo vì án phạt, Thể Công Viettel vẫn duy trì thế trận chủ động và đánh bại HAGL 1-0 nhờ pha đánh đầu của Wesley Nata trong hiệp hai.

Vắng HLV Popov, Thể Công Viettel lúng túng

Ở trận đấu trong khuôn khổ vòng 19 V-League 2025-2026 vào tối 19.4, Thể Công Viettel không có HLV Velizar Popov trên băng ghế chỉ đạo. Nhà cầm quân người Bulgaria phải chấp hành án cấm chỉ đạo 4 trận từ Ban Kỷ luật VFF sau phản ứng với trọng tài ở trận gặp Thanh Hóa tại vòng 18. Dù vậy, đội chủ nhà vẫn triển khai lối chơi quen thuộc.

HLV Popov phải nhận án phạt vì lỗi phản ứng

ẢNH: MINH TRẦN

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Thể Công Viettel đẩy cao đội hình, tổ chức tấn công với tần suất lớn. Một tình huống gây tranh cãi sớm xuất hiện khi bóng chạm tay cầu thủ HAGL trong vòng cấm, nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định không cho đội chủ nhà hưởng phạt đền.

HLV Popov bị kỷ luật, Thể Công Viettel vẫn thắng HAGL để bám đuổi ngôi đầu

Sức ép của Thể Công Viettel chủ yếu đến từ các pha đánh biên và bóng cố định. Văn Tú có cú volley từ tuyến hai đưa bóng dội xà ngang, còn Đinh Xuân Tiến cũng không tận dụng được cơ hội từ tình huống bóng bật ra trong vòng cấm. Đội bóng ngành quân đội cũng chịu tổn thất khi Hữu Thắng phải rời sân sớm vì chấn thương, buộc đội phải điều chỉnh nhân sự.

Phía HAGL lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, lùi sâu đội hình và duy trì cự ly chặt chẽ. Hàng thủ đội khách chơi tập trung, hạn chế được các tình huống dứt điểm nguy hiểm, qua đó giữ sạch lưới sau hiệp một.

Hiệp 1 diễn ra giằng co, cả Thể Công Viettel lẫn HAGL đều không ghi được bàn

ẢNH: MINH TÚ

Wesley Nata lắc đầu điệu nghệ, Thể Công Viettel giành 3 điểm quý giá

Sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi khi Thể Công Viettel tiếp tục kiểm soát bóng và duy trì sức ép. Khuất Văn Khang là điểm nhấn với những pha xử lý cá nhân ở hai cánh, tạo ra nhiều cơ hội cho đồng đội.

Một trong những tình huống đáng chú ý là pha căng ngang của Khuất Văn Khang để Lucao dứt điểm nhanh trong vòng cấm, nhưng thủ môn Trung Kiên vẫn chơi chắc chắn. Trước đó, Văn Tú cũng có cú sút đưa bóng đi sạt xà ngang sau đường chọc khe của Khuất Văn Khang.

Cú lắc đầu đem lại bàn thắng thứ 2 trong mùa này của Wesley Nata

ẢNH: MINH TÚ

Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến từ tình huống cố định. Phút 73, Đinh Xuân Tiến treo bóng từ cánh trái, Wesley Nata chọn vị trí tốt và đánh đầu ngược đưa bóng vào góc xa, mở tỷ số cho Viettel.

Highlight Thể Công Viettel 1-0 HAGL: Thắng nhọc nhằn

Sau bàn thua, HAGL không tạo ra được áp lực đáng kể. Đội khách gặp khó trong việc tổ chức tấn công và không có nhiều cơ hội rõ ràng trong quãng thời gian còn lại. Chiến thắng 1-0 phản ánh đúng cục diện trận đấu khi Thể Công Viettel là đội tạo ra nhiều cơ hội hơn và tận dụng được tình huống quyết định, dù không có HLV trưởng trực tiếp chỉ đạo. Thắng trận này, Thể Công Viettel tiếp tục đứng vững ở vị trí thứ 2 trên BXH với 41 điểm, kém đội đầu bảng CLB Công an Hà Nội 7 điểm.

Xem LPBank V-League 1-2025-2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

