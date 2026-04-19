Bị thẻ đỏ, SLNA vẫn ‘bắt’ chủ nhà Thanh Hóa phải đau đớn chia điểm

Trận “derby Bắc Trung bộ” giữa CLB Thanh Hóa và SLNA ở vòng 19 không đơn thuần là cuộc so tài danh dự, mà còn mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua trụ hạng. Sau cú hích từ chiến thắng trước CLB Công an TP.HCM ở vòng 17, đội bóng xứ Thanh tạm thoát khỏi nhóm nguy hiểm, nhưng sự mong manh về điểm số khiến họ chưa thể an tâm. Ở chiều ngược lại, CLB SLNA đang dần tìm lại sự ổn định dưới thời HLV Văn Sỹ Sơn, đặc biệt với lối chơi chặt chẽ và kỷ luật. Trong bối cảnh cả hai đều hướng đến mục tiêu tích lũy điểm số để bứt khỏi khu vực nguy hiểm, màn chạm trán này hứa hẹn sẽ diễn ra giằng co, nơi bản lĩnh và khả năng tận dụng cơ hội có thể trở thành yếu tố quyết định cục diện.

Highlight Thanh Hóa 1-1 Nghệ An: Giằng co chia điểm

Bước ngoặt thẻ đỏ, CLB Thanh Hóa dẫn trước nhưng là không đủ để có 3 điểm

Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, màn so tài giữa CLB Thanh Hóa và SLNA diễn ra căng thẳng ngay sau tiếng còi khai cuộc. Hai đội đều chọn lối đá chặt chẽ, giữ nhịp độ trận đấu không quá cao. Trong thế trận này, CLB SLNA là những người tỏ ra hiệu quả hơn khi có đến 2 lần dứt điểm nguy hiểm trong khoảng nửa đầu hiệp 1. Dù vậy, hàng thủ CLB Thanh Hóa chơi tập trung, hóa giải các cơ hội lên bóng của đối thủ.

CLB SLNA phải chơi thiếu người từ giữa hiệp 1 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nửa cuối hiệp 1, thế trận đảo chiều khi CLB SLNA chỉ còn chơi với 10 người trên sân. Trước đó, ở phút 31, trung vệ Văn Khánh có pha phạm lỗi nguy hiểm, ngăn cản cơ hội của Ngọc Mỹ ngay sát vòng cấm. Trọng tài Trần Ngọc Ánh tham khảo VAR và rút ra thẻ đỏ trực tiếp cho cầu thủ của SLNA.

Có lợi thế chơi hơn người, đội chủ nhà Thanh Hóa đẩy cao nhịp độ trận đấu nhằm tìm bàn thắng. So với những phút đầu trận, các học trò của HLV Mai Xuân Hợp tấn công rất nhiều ở hai biên, khiến thủ thành Cao Văn Bình cùng hàng thủ SLNA vất vả chống đỡ. Sau rất nhiều nỗ lực, phút 45+3, Lê Văn Thắng có cú đá trái phá ngoài vòng cấm, đánh bại hoàn toàn Cao Văn Bình và đưa CLB Thanh Hóa dẫn trước 1-0.

CLB Thanh Hóa (áo vàng) chơi đầy nỗ lực, xứng đáng dẫn trước sau hiệp 1 ẢNH: CLB SLNA

Sau giờ nghỉ, CLB Thanh Hóa mạnh dạn đẩy cao đội hình, tiếp tục tấn công. Cũng giống hiệp 1, bài đánh từ hai biên lẫn các tình huống sút xa vẫn được CLB Thanh Hóa sử dụng rất nhiều. Chỉ trong khoảng 20 phút đầu hiệp, CLB Thanh Hóa có đến 4 lần sút trúng đích. Dù vậy, thủ thành Cao Văn Bình đã thi đấu xuất sắc, giúp SLNA không bị thủng lưới.

Nhưng mải mê dâng cao đội hình tấn công, CLB Thanh Hóa đã phải trả giá đắt. Phút 70, Mạnh Quỳnh bứt tốc từ sân nhà rồi đặt lòng chính xác, giúp CLB SLNA bất ngờ gỡ hòa 1-1.

Bất ngờ nhận bàn thua, CLB Thanh Hóa phải thực hiện nhiều sự thay đổi trên hàng công nhằm tìm thêm bàn thắng. Trong khoảng 20 phút cuối trận, CLB Thanh Hóa vẫn kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng lại bế tắc trong việc tiếp cận khung thành SLNA. Phải đến phút 90+1, CLB Thanh Hóa mới được đưa bóng vào vòng cấm SLNA nhưng cầu thủ của họ lại dứt điểm đúng vào xà ngang. Trong khi đó, CLB SLNA cũng có một vài tình huống phản công nguy hiểm trong khoảng thời gian này, nhưng cũng không thể tận dụng được cơ hội, khiến trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1.

Chia điểm dù được chơi hơn người từ sớm, CLB Thanh Hóa hiện có 17 điểm sau 19 trận. Đội bóng xứ Thanh tiếp tục đứng vị trí thứ 12 nhưng chỉ hơn đội xếp thứ 13 là PVF-CAND 4 điểm. CLB SLNA có 24 điểm, xếp thứ 8.