Thanh Hóa: Mưa đá bất thường nhiều nơi gây hư hỏng tài sản

Minh Hải
18/04/2026 11:48 GMT+7

Đêm 17, rạng sáng 18.4 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra mưa đá, gió lốc mạnh gây thiệt hại nhiều tài sản người dân.

Sáng 18.4, ông Nguyễn Việt Hùng, Bí thư P.Hàm Rồng (Thanh Hóa), cho biết đêm ngày 17, rạng sáng 18.4 trên địa bàn phường này xảy ra mưa đá gây thiệt hại nhiều tài sản của người dân.

Tại Trường THCS Thiệu Dương (P.Hàm Rồng), mưa đá lớn khiến lá và quả cây xoài đứt gãy rời khắp sân trường. Thời điểm xảy ra mưa đá còn có gió mạnh khiến mái tôn một dãy nhà của trường bị hất tung.

Trên địa bàn P.Đông Sơn, xã Hoằng Hóa, xã Hoằng Lộc, Hoằng Giang và một số khu vực khác của tỉnh Thanh Hóa cũng xảy ra mưa đá.

Sáng 18.4 Trung tâm Dự báo báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục cảnh báo mưa lớn, nguy cơ xảy ra giông lốc, mưa đá... ở các tỉnh miền Bắc và 2 tỉnh miền Trung: Nghệ An, Thanh Hóa.

Ghi nhận trong đêm qua và sáng sớm 18.4, khu vực Đông Bắc bộ, Lào Cai, Thanh Hóa và Bắc Nghệ An có mưa rào và giông rải rác, một số nơi mưa to đến rất to. Đặc biệt, một số nơi có lượng mưa tích lũy tính từ từ 19 giờ ngày 16.4 đến 3 giờ ngày 18.4 vượt trên 100 mm như các trạm: Phù Lưu (Tuyên Quang) 118 mm; Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 161 mm…

Mưa đá kèm gió mạnh xảy ra nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa gây thiệt hại ttáianr người dân

ẢNH: C.T.V

Lá, cành cây và quả xoài ở Trường THCS Thiệu Dương (P.Hàm Rồng) bị mưa đá làm đứt gãy

ẢNH: PHÚC NGƯ

Mái tôn của công trình ở Trường THCS Thiệu Dương bị gió mạnh cuốn gây hư hỏng

ẢNH: PHÚC NGƯ

Mái ngói của nhà dân ở xã Hoằng Giang (Thanh Hóa) bị mưa đá gây hư hỏng

ẢNH: PHÚC NGƯ

Mái che nhà dân bị mưa đá xuyên thủng

ẢNH: PHÚC NGƯ

Mái nhà dân bị mưa đá gây hư hỏng

ẢNH: PHÚC NGƯ


Mưa đá bất thường phía tây Quảng Ngãi, sâm Ngọc Linh và hoa màu thiệt hại nặng

Ngày 17.4, các xã phía tây tỉnh Quảng Ngãi đã cử lực lượng chức năng vào rừng kiểm tra, thống kê thiệt hại tại các vườn sâm Ngọc Linh và hoa màu do mưa đá xảy ra bất thường.

