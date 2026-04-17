Mưa đá bất thường phía tây Quảng Ngãi, sâm Ngọc Linh và hoa màu thiệt hại nặng

Phạm Anh
17/04/2026 17:26 GMT+7

Ngày 17.4, các xã phía tây tỉnh Quảng Ngãi đã cử lực lượng chức năng vào rừng kiểm tra, thống kê thiệt hại tại các vườn sâm Ngọc Linh và hoa màu do mưa đá xảy ra bất thường.

Theo đại diện UBND xã Đăk Sao (Quảng Ngãi), trong ngày 14 và 15.4, địa bàn xã liên tiếp xảy ra mưa đá với cường độ lớn. Hình ảnh ghi nhận cho thấy đá phủ trắng dưới tán rừng, nhiều giàn che sâm Ngọc Linh bị sập, lớp đá dày vùi dập hàng loạt cây sâm, trong đó có nhiều cây từ 1 - 10 năm tuổi.

Mưa đá ở phía tây tỉnh Quảng Ngãi gây thiệt hại cho sâm Ngọc Linh và hoa màu

Theo ông Nguyễn Thanh Thủy, Phó chủ tịch UBND xã Đăk Sao, khu vực trồng sâm Ngọc Linh nằm sâu trong rừng, cách xa khu dân cư, đường đi khó khăn và không có sóng điện thoại để liên lạc. Do đó, sau khi thời tiết ổn định, lực lượng chức năng mới có thể tiếp cận hiện trường để kiểm tra.

Thống kê ban đầu, khoảng 20 hộ dân tại thôn Mô Bành 1 bị thiệt hại, với gần 500 cây sâm Ngọc Linh bị ảnh hưởng, ước thiệt hại khoảng 700 triệu đồng. Hiện chính quyền địa phương đang tiếp tục rà soát, cập nhật số liệu cụ thể.

Đá đóng lớp dày sau mưa đá bất thường

Cùng thời điểm, tại xã Tu Mơ Rông, mưa đá cũng xảy ra vào khoảng 14 giờ 15 ngày 15.4 với quy mô lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng, đặc biệt tại thôn Đăk Chum 1. Theo ông Trần Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông, đây là cơn mưa bất thường và gây thiệt hại nặng, bước đầu ghi nhận khoảng 20 hộ dân có diện tích cà phê, dâu tây bị ảnh hưởng.

Đối với các vườn sâm Ngọc Linh, chính quyền xã Tu Mơ Rông cũng đã cử cán bộ vào rừng kiểm tra, thống kê để có phương án hỗ trợ phù hợp.

Hôm 16.4, ông Nguyễn Công Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đã trực tiếp kiểm tra hiện trường tại xã Đăk Sao và Tu Mơ Rông. Ông Hoàng thăm hỏi, động viên các hộ dân bị thiệt hại, đồng thời yêu cầu UBND xã Tu Mơ Rông khẩn trương rà soát, thống kê đầy đủ mức độ thiệt hại về sâm Ngọc Linh, cà phê, dâu tây để báo cáo lãnh đạo tỉnh.

Ông Hoàng cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các địa phương kiểm tra thực tế, sớm đề xuất phương án hỗ trợ kịp thời. Bên cạnh đó, các địa phương triển khai ngay các biện pháp kỹ thuật nhằm phục hồi diện tích cây trồng bị ảnh hưởng, đặc biệt là vườn cà phê,  hạn chế thiệt hại và giúp người dân sớm ổn định sản xuất.

Lốc xoáy quét qua xã miền núi Quảng Ngãi, hơn 100 căn nhà bị hư hại

Chiều 3.3, một cơn lốc xoáy cục bộ kèm mưa rào và gió giật mạnh bất ngờ quét qua xã miền núi Ba Vì (Quảng Ngãi), gây thiệt hại lớn về nhà cửa, cây trồng và hạ tầng nông thôn.

