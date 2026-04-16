Mưa đá dội xuống Tu Mơ Rông, nông dân thiệt hại, chính quyền khẩn trương hỗ trợ

Chiều 16.4, ông Trần Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông (Quảng Ngãi), cho biết đã chỉ đạo các lực lượng xuống hiện trường kiểm tra, thống kê thiệt hại do mưa đá gây ra, đồng thời xây dựng phương án hỗ trợ người dân sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất.

Mưa đá có kích thước to bằng đầu ngón tay rơi trắng mặt đất ở xã Tu Mơ Rông (Quảng Ngãi) ẢNH: CTV

Theo ghi nhận ban đầu, trong 2 ngày 14 và 15.4, trên địa bàn xã Tu Mơ Rông liên tiếp xảy ra các trận mưa đá lớn, tập trung chủ yếu tại thôn Đăk Chum 1. Mỗi trận kéo dài từ 30 phút đến gần 1 giờ với mật độ dày đặc. Những viên đá có kích thước bằng đầu ngón tay rơi trắng mặt đất.

"Thời điểm mưa đá xảy ra, chúng tôi chỉ ở trong nhà, không ai dám ra ngoài vì sợ nguy hiểm", một người dân địa phương nói.

Mưa đá đã gây thiệt hại đáng kể đến sản xuất nông nghiệp. Riêng tại thôn Đăk Chum 1, nhiều diện tích cà phê, dâu tây của khoảng 20 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có những vườn bị dập lá, gãy cành, nguy cơ giảm năng suất.

Hoa màu bị mưa đá, gió làm hư hại ẢNH: QUỐC HUY

Đối với diện tích sâm Ngọc Linh trồng dưới tán rừng, người dân đang tiếp tục lên rừng kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại. Đây là loại cây trồng có giá trị kinh tế cao nên mọi biến động đều khiến người dân lo lắng.

Ông A Kru, Trưởng thôn Đăk Chum 1 cho biết địa phương trước đây cũng từng xảy ra mưa đá nhưng quy mô nhỏ, không gây ảnh hưởng lớn. "Lần này mưa đá hạt to, rơi dày và kéo dài, bà con rất lo vì thiệt hại chưa thể thống kê hết", ông Kru nói.

Người dân kiểm tra vườn cà phê sau mưa đá ẢNH: QUỐC HUY

Liên quan diễn biến thời tiết, ông Nhâm Xuân Sỹ, Phó giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, nhận định khu vực cao nguyên phía tây của tỉnh đang bước vào giai đoạn chuyển mùa, từ mùa khô sang mùa mưa theo đặc trưng khí hậu Tây nguyên. Đây là thời điểm dễ xuất hiện mưa giông vào buổi chiều và tối.

"Trong các cơn giông, nguy cơ kèm theo lốc xoáy, sét, gió giật mạnh và mưa đá là rất cao. Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, hạn chế ra ngoài khi có giông, đồng thời có biện pháp bảo vệ cây trồng, vật nuôi", ông Sỹ nói.

Ông Nguyễn Công Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (bên trái), kiểm tra vườn cà phê ở xã Tu Mơ Rông sau mưa đá ẢNH: CTV

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, trưa nay 16.4, trong vòng 3 giờ, qua ảnh mây vệ tinh, định vị sét và ra đa thời tiết, nhận thấy mây đối lưu đang phát triển mạnh trên nhiều khu vực như Măng Bút, Đăk Kôi, Măng Đen, Đăk Plô, Ngọc Linh, Đăk Pxi, Đăk Pék, Xốp, Đăk Sao, Kon Plông, Măng Ri, Sơn Tây Thượng.

Dự báo trong vài giờ tới, các khối mây này tiếp tục gây mưa rào và giông, sau đó có thể mở rộng sang các địa phương lân cận như Tu Mơ Rông, Đăk Tờ Kan, Đăk Long, Kon Braih, Đăk Rve, Tây Trà, Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tô… Trong cơn giông cần đặc biệt đề phòng mưa lớn cục bộ, mưa đá, lốc, sét và gió giật mạnh.