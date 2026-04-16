Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Kinh tế xanh

Hôm nay, mưa vàng giải nhiệt khắp nơi, cảnh báo giông sét, mưa đá

Chí Nhân
Chí Nhân
16/04/2026 07:09 GMT+7

Hôm nay (16.4), nhiều khu vực trên cả nước sẽ xuất hiện mưa vàng giải nhiệt sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt, có nơi mưa to 50 - 100 m. Cảnh báo, người dân cần đặc biệt đề phòng các hiện tượng nguy hiểm như giông lốc, sét, mưa đá.

Mưa vàng sẽ xuất hiện ở nhiều khu vực trên cả nước từ chiều tối nay, khiến đợt nắng nóng khắp cả nước cơ bản kết thúc. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), từ đêm 16.4 đến ngày 17.4, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên 1.500 m nên khu vực Bắc bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa từ 20 - 40 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm. Nhờ vậy, từ ngày 17.4, Bắc bộ trời chuyển mát.

Hôm nay, mưa vàng giải nhiệt khắp nơi, cảnh báo giông sét, mưa đá- Ảnh 1.

Hôm nay (16.4), mưa vàng giải nhiệt sẽ xuất hiện nhiều nơi trên cả nước, có nơi mưa lớn từ 50 - 100 mm

ẢNH: CHÍ NHÂN

Ngoài ra, chiều tối và tối 16.4, khu vực Tây nguyên có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa từ 10 - 20 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm.

TP.HCM và Nam bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa vàng giúp giải nhiệt sau nhiều ngày nắng nóng nhưng cũng tạo ra sự chênh lệch lớn về nhiệt độ, nên thường kèm theo các hiện tượng nguy hiểm. Điển hình như chiều hôm qua (15.4), mưa lớn trái mùa xuất hiện nhiều nơi ở khu vực Tây nguyên, miền Đông và cả Tây Nam bộ kèm theo giông lốc mạnh xảy ra tại thôn 2 và thôn Liêng Hung thuộc xã Đam Rông 2, Lâm Đồng, gây hư hại 11 căn nhà; trong đó 2 căn sập hoàn toàn còn 9 căn khác lại bị tốc mái, một cột điện 3 pha cũng bị gãy đổ ảnh hưởng đến sinh hoạt của một số hộ dân. Gần đó, tại xã Đam Rông 1 còn xuất hiện mưa đá trên diện rộng, gây hư hại hoa màu và nhà dân.

Đối với "chảo lửa" miền Trung, trong ngày 16.4, khu vực từ Nghệ An đến Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 - 55%. Từ ngày 17.4, nắng nóng diện rộng kết thúc trên khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị. Từ ngày 18.4, nắng nóng diện rộng ở khu vực trung Trung bộ kết thúc.

Chiều nay, mưa vàng giải nhiệt xuất hiện nhiều nơi

Chiều nay, mưa vàng giải nhiệt xuất hiện nhiều nơi

Chiều nay (15.4), đợt mưa vàng giải nhiệt bắt đầu xuất hiện một số nơi trên khu vực Nam bộ. Dự báo trong những ngày tới, mưa sẽ gia tăng về diện và lượng, đợt nắng nóng sẽ tạm thời kết thúc.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận