Hôm nay, mưa vàng giải nhiệt khắp nơi, cảnh báo giông sét, mưa đá

Mưa vàng sẽ xuất hiện ở nhiều khu vực trên cả nước từ chiều tối nay, khiến đợt nắng nóng khắp cả nước cơ bản kết thúc. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), từ đêm 16.4 đến ngày 17.4, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên 1.500 m nên khu vực Bắc bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa từ 20 - 40 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm. Nhờ vậy, từ ngày 17.4, Bắc bộ trời chuyển mát.



Hôm nay (16.4), mưa vàng giải nhiệt sẽ xuất hiện nhiều nơi trên cả nước, có nơi mưa lớn từ 50 - 100 mm ẢNH: CHÍ NHÂN

Ngoài ra, chiều tối và tối 16.4, khu vực Tây nguyên có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa từ 10 - 20 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm.

TP.HCM và Nam bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa vàng giúp giải nhiệt sau nhiều ngày nắng nóng nhưng cũng tạo ra sự chênh lệch lớn về nhiệt độ, nên thường kèm theo các hiện tượng nguy hiểm. Điển hình như chiều hôm qua (15.4), mưa lớn trái mùa xuất hiện nhiều nơi ở khu vực Tây nguyên, miền Đông và cả Tây Nam bộ kèm theo giông lốc mạnh xảy ra tại thôn 2 và thôn Liêng Hung thuộc xã Đam Rông 2, Lâm Đồng, gây hư hại 11 căn nhà; trong đó 2 căn sập hoàn toàn còn 9 căn khác lại bị tốc mái, một cột điện 3 pha cũng bị gãy đổ ảnh hưởng đến sinh hoạt của một số hộ dân. Gần đó, tại xã Đam Rông 1 còn xuất hiện mưa đá trên diện rộng, gây hư hại hoa màu và nhà dân.

Đối với "chảo lửa" miền Trung, trong ngày 16.4, khu vực từ Nghệ An đến Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 - 55%. Từ ngày 17.4, nắng nóng diện rộng kết thúc trên khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị. Từ ngày 18.4, nắng nóng diện rộng ở khu vực trung Trung bộ kết thúc.