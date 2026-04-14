TP.HCM mây đen ùn ùn kéo đến, hôm nay sẽ có 'mưa vàng' giải nhiệt?

Sáng sớm nay, trời oi bức lạ thường dù nắng không gay gắt. Gần 8 giờ sáng, trên đường đi làm, nhiều người thấy mây đen ùn ùn kéo về che kín bầu trời và ai cũng hy vọng "mưa vàng" sẽ xuất hiện để giải nhiệt sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt.



Khu vực Nhà Bè mây giông phát triển mạnh, đang mở rộng về hướng trung tâm TP.HCM ẢNH: H.MAI - L.NAM

Theo ảnh mây vệ tinh và radar thời tiết, khu vực Nhà Bè và các phường trung tâm thành phố mây giông đang phát triển. Đây là những đám mây giông nhiệt cục bộ, có thể gây mưa rào rải rác ở một vài khu vực với lượng nhỏ. Mưa ít và nhỏ khiến nhiệt độ từ các khối bê tông và nhựa đường tỏa vào không khí khiến oi bức càng gia tăng. Dù không có tình trạng nắng nóng như những ngày trước đó, nhưng do độ ẩm trong không khí tăng cao khiến thời tiết oi bức. Đây cũng là một trong những dấu hiệu cho thấy một đợt mưa trái mùa sắp xuất hiện.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, vùng áp thấp nóng phía tây bị nén, đẩy dịch xuống phía nam bởi bộ phận áp cao lục địa phía bắc. Rãnh áp thấp xích đạo xu hướng nâng trục lên phía bắc ở khoảng 4 - 7 độ vĩ bắc nối với cơn bão Sinlaku ở ngoài khơi phía đông của Philippines. Do trên cao, áp cao cận nhiệt đới hạ trục vắt qua nam Trung bộ và Nam bộ vẫn đang hoạt động mạnh. Nên trong ngày hôm nay 14.4, thời tiết TP.HCM phổ biến nhiều mây, không mưa; nhiệt độ cao nhất từ 35 - 36 độ C.

Từ ngày mai (15.4), mây giông xuất hiện nhiều hơn, mưa trái mùa bắt đầu xuất hiện ở một số nơi ở phía bắc thành phố (Bình Dương cũ), nhiệt độ cao nhất ở TP.HCM giảm nhẹ khoảng 1 độ, phổ biến còn 34 - 35 độ C. Đến ngày 16.4, một đợt mưa vàng giải nhiệt sẽ xuất hiện trên hầu khắp TP.HCM. Đợt mưa có thể kéo dài đến ngày 20.4.

Cảnh báo, trong hôm nay và ngày mai, thời tiết TP.HCM phổ biến trưa chiều trời nắng nóng, hanh khô do độ ẩm thấp, đề phòng nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và các bệnh về tim mạch. Đây là giai đoạn chuyển mùa, do chênh lệch nhiệt độ nên thường xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá… gây hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng nên người dân cần hết sức chú ý phòng tránh.

Trong những ngày gần đây, mưa vàng giải nhiệt đã xuất hiện rải rác ở một số khu vực thuộc tỉnh Lâm Đồng và phía bắc tỉnh Đồng Nai.