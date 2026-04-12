TP.HCM tiếp tục nắng nóng gay gắt, bao giờ mưa trái mùa trở lại?

Chí Nhân
Chí Nhân
12/04/2026 06:54 GMT+7

Nắng nóng có xu hướng quay trở lại, bao trùm trên khu vực Nam bộ và TP.HCM, một số nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Tình trạng này còn kéo dài đến đầu tuần sau.

Trong ngày hôm qua (11.4), địa bàn TP.HCM trời xuất hiện mây rải rác, nắng nóng có phần bớt gay gắt hơn so với những ngày trước đó, nhiệt độ cao nhất 35 độ C (Tân Sơn Hòa) và 35,2 độ C (Sở Sao). Trên khu vực Nam bộ, nhiệt độ cao nhất ở Biên Hòa 36,5 độ C và Tây Ninh 36 độ C; vào chiều tối có mưa trái mùa xuất hiện với lượng nhỏ và diện hẹp ở một số khu vực tại Lâm Đồng và Đồng Nai.

Nắng nóng gia tăng trở lại ở TP.HCM và Nam bộ

ẢNH: PHẠM HỮU

Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ dự báo, hôm nay và ngày mai (13.4), nắng nóng gia tăng trở lại và bao trùm trên toàn khu vực. Tại Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang có thể xuất hiện nắng nóng gay gắt đến 38 độ C. Thời tiết TP.HCM phổ biến có nắng nóng từ 35 - 37 độ C, một số khu vực có thể đạt ngưỡng 38 độ C như: Thới An, Hóc Môn, Củ Chi, Gò Vấp, Thuận An, Thủ Dầu Một, Bình Dương… Thời gian xuất hiện nắng nóng gay gắt từ 12 - 16 giờ hàng ngày.

Nắng nóng gay gắt quay trở lại Nam bộ sau vài ngày suy giảm do rãnh áp thấp qua Bắc bộ nối với vùng áp thấp nóng phía tây bị nén về phía nam bởi bộ phận áp cao lục địa ở phía bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua nam Trung bộ hoạt động mạnh.

Nắng nóng bao trùm khắp Nam bộ, TP.HCM nhiều nơi nắng nóng gay gắt đạt ngưỡng 38 độ C

NGUỒN: ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN NAM BỘ

Dự báo, từ ngày 14.4, rãnh áp thấp qua Trung bộ nối với vùng áp thấp nóng phía tây suy yếu. Đồng thời, rãnh áp thấp xích đạo có xu hướng nâng trục lên phía bắc và có vị trí khoảng 5 - 8 độ vĩ bắc nối với cơn siêu bão Sinlaku phía đông của Philippines (cơn bão số 4 trên tây Thái Bình Dương). Trên cao, xuất hiện hội tụ gió gây mưa trái mùa nhiều nơi trên khu vực Nam bộ.

Tại TP.HCM, mưa trái mùa bắt đầu xuất hiện từ ngày 14.4 và kéo dài đến hết tuần sau. Mưa có khả năng xảy ra ở hầu hết các xã phường trên địa bàn. Thời tiết TP.HCM phổ biến ban ngày trời nhiều mây, mưa xuất hiện vào chiều tối và đêm, nhờ vậy, nhiệt độ giảm 2 - 3 độ C, mức nhiệt cao nhất trong ngày còn 33 - 34 độ C.

Nắng nóng 'nướng' mặt đường nhựa, dừng đèn đỏ cũng thành nỗi ám ảnh mưu sinh

Miền Trung nắng nóng kéo dài đến ngày 17.4

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 11.4, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C như: Đô Lương (Nghệ An) 41 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 40,5 độ C, Tuyên Hóa (Quảng Trị) 40,4 độ C…; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 30 - 35%. Như vậy, chuỗi ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt với mức nhiệt trên 40 độ C ở các tỉnh miền Trung đã kéo sang đến ngày thứ 6.

Cảnh báo nắng nóng ở khu vực Trung bộ còn kéo dài đến ngày 17.4; khu vực Bắc bộ, Tây nguyên khoảng ngày 15 - 16.4 sẽ giảm dần.


Bản đồ nhiệt đỏ rực ngày thứ 5, nắng nóng kéo dài thêm 5 - 7 ngày nữa

Bản đồ nhiệt đỏ rực ngày thứ 5, nắng nóng kéo dài thêm 5 - 7 ngày nữa

Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay (10.4) là 41,2 độ C, khiến bản đồ nhiệt cả nước tiếp tục đỏ rực. Dự báo, đợt nắng nóng hiện tại còn kéo dài thêm 5 - 7 ngày tùy khu vực.

Tiếp tục nắng nóng gay gắt, đỉnh nhiệt chuyển từ Nghệ An sang Hà Tĩnh

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
