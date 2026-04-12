TP.HCM tiếp tục nắng nóng gay gắt, bao giờ mưa trái mùa trở lại?

Trong ngày hôm qua (11.4), địa bàn TP.HCM trời xuất hiện mây rải rác, nắng nóng có phần bớt gay gắt hơn so với những ngày trước đó, nhiệt độ cao nhất 35 độ C (Tân Sơn Hòa) và 35,2 độ C (Sở Sao). Trên khu vực Nam bộ, nhiệt độ cao nhất ở Biên Hòa 36,5 độ C và Tây Ninh 36 độ C; vào chiều tối có mưa trái mùa xuất hiện với lượng nhỏ và diện hẹp ở một số khu vực tại Lâm Đồng và Đồng Nai.



Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ dự báo, hôm nay và ngày mai (13.4), nắng nóng gia tăng trở lại và bao trùm trên toàn khu vực. Tại Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang có thể xuất hiện nắng nóng gay gắt đến 38 độ C. Thời tiết TP.HCM phổ biến có nắng nóng từ 35 - 37 độ C, một số khu vực có thể đạt ngưỡng 38 độ C như: Thới An, Hóc Môn, Củ Chi, Gò Vấp, Thuận An, Thủ Dầu Một, Bình Dương… Thời gian xuất hiện nắng nóng gay gắt từ 12 - 16 giờ hàng ngày.

Nắng nóng gay gắt quay trở lại Nam bộ sau vài ngày suy giảm do rãnh áp thấp qua Bắc bộ nối với vùng áp thấp nóng phía tây bị nén về phía nam bởi bộ phận áp cao lục địa ở phía bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua nam Trung bộ hoạt động mạnh.

Dự báo, từ ngày 14.4, rãnh áp thấp qua Trung bộ nối với vùng áp thấp nóng phía tây suy yếu. Đồng thời, rãnh áp thấp xích đạo có xu hướng nâng trục lên phía bắc và có vị trí khoảng 5 - 8 độ vĩ bắc nối với cơn siêu bão Sinlaku phía đông của Philippines (cơn bão số 4 trên tây Thái Bình Dương). Trên cao, xuất hiện hội tụ gió gây mưa trái mùa nhiều nơi trên khu vực Nam bộ.

Tại TP.HCM, mưa trái mùa bắt đầu xuất hiện từ ngày 14.4 và kéo dài đến hết tuần sau. Mưa có khả năng xảy ra ở hầu hết các xã phường trên địa bàn. Thời tiết TP.HCM phổ biến ban ngày trời nhiều mây, mưa xuất hiện vào chiều tối và đêm, nhờ vậy, nhiệt độ giảm 2 - 3 độ C, mức nhiệt cao nhất trong ngày còn 33 - 34 độ C.

Miền Trung nắng nóng kéo dài đến ngày 17.4 Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 11.4, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C như: Đô Lương (Nghệ An) 41 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 40,5 độ C, Tuyên Hóa (Quảng Trị) 40,4 độ C…; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 30 - 35%. Như vậy, chuỗi ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt với mức nhiệt trên 40 độ C ở các tỉnh miền Trung đã kéo sang đến ngày thứ 6. Cảnh báo nắng nóng ở khu vực Trung bộ còn kéo dài đến ngày 17.4; khu vực Bắc bộ, Tây nguyên khoảng ngày 15 - 16.4 sẽ giảm dần.



