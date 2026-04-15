Chiều nay, mưa vàng giải nhiệt xuất hiện nhiều nơi

Hiện tại, mây giông đang phát triển gây mưa trái mùa ở một số khu vực ở miền Đông và Tây Nam bộ. Đây được ví như đợt mưa vàng giải nhiệt sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt.

Chiều nay, mưa vàng giải nhiệt một số nơi trên khu vực Nam bộ ẢNH: Đ.S

Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ cho biết, chiều nay, mây giông đang phát triển, gây mưa trái mùa trên một số khu vực thuộc tỉnh Lâm Đồng như: xã Tà Đùng, Quảng Khê, Đam Rông 1, 2 và 3, Thuận An, Đức Lập, Bảo Lâm… Địa bàn tỉnh An Giang gồm: phường Chi Lăng, xã An Cư, An Nhơn Hội, Phú Hữu, Bình Khánh.

Trong 3 giờ tới, mây giông tiếp tục phát triển gây mưa rào kèm theo giông, sét ở các khu vực kể trên, sau đó mở rộng và lan sang các khu vực lân cận. Lượng mưa phổ biến từ 2 - 10 mm, có nơi trên 30 mm. Trong cơn giông đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh cấp 5 - 8 (8 - 21 m/giây), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.

Dự báo trên địa bàn TP.HCM, mưa vàng giải nhiệt sẽ bắt đầu từ ngày mai (16.4), khả năng mưa xuất hiện ở khu vực trung tâm như phường Sài Gòn, Bình Thạnh, Thủ Đức, Gò Vấp, Thới An, Thủ Dầu Một, Bến Cát, Bàu Bàng.

Mưa trái mùa xuất hiện do nhiễu động gió trên cao ở khu vực Nam bộ hoạt động tốt. Những nhiễu động này hoạt động mạnh dần khiến từ ngày 17.4, mưa sẽ gia tăng về lượng và diện khiến nắng nóng giảm nhiệt. Bên cạnh đó, áp cao cận nhiệt đới có trục đi qua nam Trung bộ suy yếu và rút chậm ra phía đông khiến nhiệt độ trên khu vực Nam bộ giảm.